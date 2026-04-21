Figura del América de Cali se disculpó con Falcao por golpe que le causó una fractura en el rostro: “Le deseo mucha fuerza”

El defensor fue el gran protagonista al abrir el marcador en el clásico de las estrellas ante Millonarios en el estadio Pascual Guerrero-crédito @AmericadeCali/X

El 19 de abril de 2026, América de Cali venció por 3-1 a Millonarios en el denominado “Clásico de las estrellas” en el estadio Pascual Guerrero.

Con esta victoria, los dirigidos por David González quedaron a un paso de sellar su clasificación al grupo de los 8, mientras que el cuadro Azul entró en preocupación tras quedar con poco margen de error en sus próximos partidos ante Deportes Tolima y Alianza de Valledupar.

Otra de las preocupaciones que dejó el partido para el técnico argentino Fabián Bustos fue la ausencia de Radamel Falcao García, quien debió abandonar el campo al minuto 51 tras un fuerte choque con el defensor Dany Rosero.

El defensor del cuadro Rojo emitió una disculpa al delantero de Millonarios-crédito @PonchoMorales85/X

En este contexto, el 19 de abril de 2026, el defensor Dany Rosero ofreció disculpas públicas a Falcao García tras el golpe accidental en la mandíbula durante la derrota 3-1 de Millonarios ante América el 20 de abril de 2026, por la fecha 17 de la Liga BetPlay.

El autor del primer gol del América en el estadio Pascual Guerrero, expresó en zona mixta a los medios de comunicación, y en charla con el periodista Alfonso Morales su sincera disculpa al goleador histórico de la selección Colombia:

“Le deseo mucha fuerza, como se lo dije en la cancha: que me disculpara, son momentos, nunca lo imaginé. Desde acá mil disculpas y espero que no sea grave“, refiriéndose al incidente que obligó al capitán de Millonarios a abandonar el campo de juego en ambulancia.

Por su parte, el técnico de Millonarios Fabián Bustos en rueda de prensa habló sobre la posible lesión que sufrió el “Tigre” de Santa Marta el 19 de abril de 2026, y que días posteriores se confirmó su lesión:

“Parece que tiene una fractura en la mandíbula. Lo que sé y puedo decir es que al doctor ya le avisaron. Obviamente digo parece, porque no hay nada oficial o confirmado, pero hay un alto porcentaje de que sea eso”.

Millonarios confirmó que el delantero no será intervenido quirúrgicamente}

El cuadro bogotano hizo oficial que no será necesaria la intervención del "Tigre"-crédito Millonarios FC

Posterior a conocerse el diagnóstico sobre la fractura en el arco cigomático (hueso ubicado al lado de la cara y que conforma la estructura ósea del cráneo humano y une la mandíbula. Esta unión forma una estructura ósea que constituye el límite lateral de la cavidad orbitaria y proporciona soporte a los músculos responsables de la masticación), se confirmó por parte de los “Embajadores” que el delantero no será intervenido quirúrgicamente:

“Millonarios FC informa que, después de ser valorado y de analizar el caso en Junta Médica de Especialistas en Cirugía Maxilofacial de la Fundación Santa Fe en Bogotá, se determinó que la lesión que presentó Radamel Falcao García no requiere manejo quirúrgico. Por tal motivo se da inicio al proceso de cicatrización y rehabilitación específica de esta lesión. Su incapacidad se determinará según evolución", explicaron.

En qué consiste la lesión del arco cigomático

La fractura del hueso cigomático izquierdo evidenciada por aplanamiento del pómulo, inflamación y equimosis en la zona, características frecuentes tras traumatismos directos (como golpes en la cabeza) o accidentes automovilísticos -crédito Kenhub

Las fracturas del hueso cigomático se posicionan como la segunda lesión facial más común, solo superadas en frecuencia por las fracturas nasales, según Kenhub, plataforma especializada en el cuerpo humano.

El área más afectada suele ser el proceso frontal izquierdo del hueso, principalmente tras accidentes automovilísticos o golpes directos en el rostro.

El sitio especializado detalla que el impacto en esta zona puede provocar desplazamientos leves o severos del hueso a lo largo de sus suturas, lo que exige una evaluación clínica detallada. Entre los síntomas frecuentes descritos por Kenhub se incluyen dolor, aplanamiento o hundimiento del pómulo, inflamación, equimosis (hematomas), hemorragia subconjuntival y movilidad del fragmento óseo.

Kenhub subraya que la fractura del hueso cigomático izquierdo suele identificarse por el descenso de la porción lateral de la fisura palpebral, debido al desplazamiento del ligamento palpebral lateral y la presencia de hematomas tras el trauma. Otros síntomas asociados son la diplopía (visión doble) y la parestesia en la zona afectada.