Alex Char, alcalde de Barranquilla, está en el ojo del huracán por el exceso de besos que le dio a Elder Dayán en evento público

Las imágenes muestran al alcalde interactuando de cerca con Elder Dayán, en un momento donde se percibe un aparente intento de beso - crédito @con_ganas_de_beber/TikTok

La difusión de un video grabado durante el aniversario número 213 de Barranquilla habría situado al alcalde Alex Char y al cantante Elder Dayán en el centro del debate en redes sociales por un aparente comportamiento desmedido del funcionario público.

En una grabación, que se ha hecho viral en diferentes plataformas, se observa al mandatario local saludando al artista vallenato con varios besos en la mejilla, mientras él interpretaba una canción en pleno evento público.

Lo llamativo de la situación es que Char, ubicado frente al artista que lleva una gorra roja, habría intentado besarle en varias ocasiones. Para varios internautas, su comportamiento durante la conmemoración del natalicio de la capital del Atlántico evidenciaba que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Hay quienes aseguran que el artista intentó sortear la situación alejando con sus manos al mandatario de manera respetuosa, que entendió el mensaje y le plantó dos besos: uno en el cuello y el otro en la mejilla, mientras continuaba viéndolo interpretar sus canciones.

El alcalde de Barranquilla Álex Char, en medio de la polémica por video en el que aparentemente intenta darle un beso en la boca a un cantante - crédito Colprensa

La reacción del público en redes sociales no se hizo esperar. Usuarios comentaron que el gesto de Char podría interpretarse de difernetes maneras, como el haberse dejado llevar por la efusividad de la celebración.

Los comentarios oscilaron entre la incomodidad ante la proximidad del alcalde y el artista, y la lectura de un saludo cariñoso propio de la celebración: “Joda Alex manito, qué pasó ahí”; “¿Ajá Char y ese plumero qué?“; ”no entiendo la gente por qué vive sufriendo por la vida de los demás"; “díganle a los machos que también se reparten besitos de vez en mes”, entre otros.

Este episodio, surgido durante los shows musicales en el Gran Malecón, se habría viralizado en pocas horas, generando memes y críticas hacia el comportamiento del mandatario. A pesar de la rápida difusión del video, ninguno de los involucrados habría emitido declaraciones oficiales respecto al gesto del que los dos fueron los protagonistas.

El cantante Elder Dayan se le vio bastante incómodo con la situación - crédito @elderdayanoficial/Instagram

Elder Dayán el nuevo jurado de ‘Yo me llamo’

El anuncio de Elder Dayán Díaz como nuevo jurado de Yo me llamo coincidió con el revuelo generado por el supuesto intento de beso del alcalde Char durante el cumpleaños de Barranquilla.

El cantante, hijo de Diomedes Díaz, fue confirmado por Amparo Grisales como parte del jurado que compartirá con ella y César Escola en la próxima temporada del concurso.

Esta edición trae consigo otro cambio relevante: la competencia abrirá su convocatoria tanto a niños como a adultos. Con esta decisión, el programa busca renovar su búsqueda de talentos y ofrecer oportunidades a una audiencia más amplia, ampliando el espectro de participantes que podrán aspirar a convertirse en el doble perfecto.

la llegada del artista vallenato fortalece la apuesta del programa por descubrir imitadores entre públicos diversos - crédito Yo me llamo / Instagram

En la temporada anterior, la silla que ahora ocupará Elder Dayán perteneció a Rey Ruiz, reconocido salsero. Ahora, con la inclusión del cantante de vallenato, la producción apuesta por una nueva dinámica en el panel de evaluación, generando expectativas entre los seguidores del formato sobre el aporte que traerá la presencia de Elder Dayán en el equipo.

“Yo me llamo es para que ellos vayan a la Escuela, donde tenemos profesores maravillosos para que aprendan y les enseñen lo que nosotros con El Maestro (César Escola) y ahora con Elder Dayán... Viene ahora, el hijo de Diomedes. Elder Dayán Díaz, ahí les suelto pues", explicó la reconocida jurado en entrevista con Día a Día.

Cabe mencionar que la convocatoria para participar en esta temporada permanece abierta hasta el 26 de abril, invitando a niños y adultos a mostrar sus habilidades de imitación y aspirar a formar parte del programa, pues desde el inicio del programa los pequeños tendrán la oportunidad de brillar al igual que los adultos.