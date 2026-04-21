Fiscalía se refirió al caso del jugador de Atlético Nacional señalado de presunto abuso sexual: “La información difundida es ajena a la realidad”

Nicolás Rodríguez fue acusado ante la Fiscalía de acceso carnal violento o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir - crédito @atleticonacional/Instagram

La Fiscalía General de la Nación en Colombia comunicó el 20 de abril de 2026 que el proceso penal contra Nicolás Rodríguez, mediocampista de Atlético Nacional, por presunto abuso sexual ocurrido el 15 de marzo en Rionegro, permanece en etapa de indagación y hasta el momento no incluye imputación formal ni decisión sobre su responsabilidad.

El documento oficial, firmado por la Fiscalía 01 Seccional Rionegro, subraya que tampoco se ha desestimado la denuncia presentada por la joven, quien alega haber sufrido “desorientación” tras ingerir licor con un grupo de hombres.

Abogados penalistas consultados para el análisis del caso señalaron que, de comprobarse penetración sin consentimiento por incapacidad de la víctima, el Código Penal Colombiano establece una pena de entre 12 y 20 años de prisión, con posibilidad de agravantes según las condiciones del hecho. Rodríguez permanece apartado del plantel profesional de Atlético Nacional, a la espera del avance judicial.

El oficio, dirigido al apoderado de víctimas Francisco Bernate, precisa que el caso está caratulado por acceso carnal violento, bajo el número de noticia criminal especificado.

Respuesta oficial de la Fiscalía sobre el caso de Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional - crédito Fiscalía

En el texto, la fiscal María Vilma Villa Pérez informa: “Actualmente, se adelanta proceso penal bajo el número de noticia criminal de la referencia, el cual se encuentra en etapa de indagación, por el delito de Acceso carnal violento. En esta fase procesal, se están desarrollando las actividades investigativas correspondientes dentro del programa metodológico, con el fin de esclarecer los hechos materia de investigación”, según el documento difundido por el ente investigativo.

La respuesta oficial de la Fiscalía sumó un llamado de atención respecto a la información difundida en redes sociales y medios de comunicación.

A propósito del seguimiento mediático y versiones sobre un eventual cierre del caso, la fiscal señaló: “Se precisa de manera categórica que, a la fecha, no se ha adoptado decisión alguna tendiente a desestimar la denuncia presentada, ni se ha emitido pronunciamiento de fondo respecto de la responsabilidad penal de los ciudadanos presuntamente vinculados”, indicó.

El jurista reafirmó que su cliente no busca sacar un provecho económico de la situación - crédito Atlético Nacional / Colprensa

La Fiscalía desmiente versiones extraoficiales y confirma que la denuncia sigue vigente

Al intervenir ante las versiones alternativas difundidas por plataformas digitales acerca del estado del proceso, la Fiscalía 01 Seccional Rionegro sostuvo:

“La información difundida a través de medios de comunicación y redes sociales es ajena a la realidad procesal, toda vez que por parte de este despacho NO se ha informado nada del impulso procesal; razón por la cual de manera respetuosa se recomienda acudir directamente a este Despacho para la verificación de cualquier información relacionada con el trámite de la actuación penal, antes de hacer conjeturas que pueden generar malos entendidos”, informó la fiscal Villa Pérez.

Nicolás Rodríguez es el jugador de Atlético Nacional que fue denunciado por presunto abuso sexual - crédito Atlético Nacional

El documento oficial también confirmó la recepción del informe forense psicológico solicitado por la defensa de la joven denunciante. La fiscal añadió: “Respecto al informe forense psicológico allegado por su despacho, se deja constancia de su recepción, el cual será valorado conforme a las reglas de la sana crítica y pertinencia probatoria dentro del desarrollo de la investigación”, conforme consta en la comunicación obtenida por Infobae.

En el cierre de la carta, la funcionaria respondió sobre presuntas situaciones de hostigamiento citadas por el apoderado de la víctima. La Fiscalía sugirió: “Finalmente, en relación con las manifestaciones de hostigamiento referidas en su comunicación, se sugiere acudir ante la Fiscalía General de la Nación a fin de interponer la respectiva denuncia, con el propósito de que se adelanten las investigaciones a que haya lugar”.

El proceso penal contra Nicolás Rodríguez permanece en etapa de indagación. El futbolista continúa separado del plantel profesional de Atlético Nacional mientras la Fiscalía General de la Nación evalúa pruebas y testimonios para determinar la eventual responsabilidad o inocencia del jugador en la causa.