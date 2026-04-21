Cristiano Ronaldo podría jugar con su hijo de 15 años en Al-Nassr: esto dice la prensa árabe

Cristiano Ronaldo ante el Al Wasl, equipo donde juega el colombiano Miguel Ángel Borja - crédito Waleed Zein/REUTERS

A 50 días del comienzo de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, la selección portuguesa de fútbol, rival de Colombia en el grupo K, sigue entregando novedades con respecto a su máxima estrella: el delantero Cristiano Ronaldo.

Mientras la figura del Al-Nassr de Arabia Saudita se prepara para levantar el título de la Liga Profesional Saudí, el 21 de abril de 2026 se conoció una noticia de impacto mundial: los “Caballeros del Najd” podrían darle la posibilidad al hijo de CR7 para que juegue en el equipo profesional.

Cristiano Ronaldo Jr. juega en las categorías menores del Al-Nassr con 15 años-crédito Yazeed Aldhawaihi/REUTERS

Según el portal Al- Weeam de Riad, entregó la información sobre la evaluación de promocionar a Cristiano Ronaldo Jr. en el primer equipo del Al-Nassr para la próxima temporada, lo que abriría la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo compartir el campo junto a su hijo en Arabia Saudita.

El club lidera la Liga Roshan con 76 puntos y aspira a reforzar su proyecto incorporando al joven delantero tras el cierre de la campaña actual.

Se conoció que el hijo del jugador portugués estaría en los planes para que juegue con Al-Nassr -crédito Al Weeam

La directiva estudia el posible aporte técnico de Cristiano Ronaldo Jr. y el impacto mediático que generaría la dupla familiar- El objetivo de la institución es maximizar la presencia y la popularidad del atacante portugués, quien tiene contrato vigente por otra temporada.

La cifra de 969 goles alcanzada recientemente por Cristiano Ronaldo, que lo acerca al umbral de los 1.000 tantos, refuerza su relevancia en el equipo, hecho que destaca el interés del club por prolongar su legado en la región.

Mientras se define el futuro de su hijo en el plantel principal, Ronaldo prioriza la obtención del campeonato doméstico antes de concluir el torneo en curso, como parte de un plan que une rendimiento individual y consolidación de un legado familiar sin precedentes en el fútbol saudí.

La nueva marca de Cristiano Ronaldo: gol en la Champions League de Asia y se acerca a los 1000 goles

El "Bicho" fue el gran protagonista en el primer gol del Al-Nassr ante Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos-crédito Waleed Zein/REUTERS

Cristiano Ronaldo logró su gol número 969 en la victoria de Al Nassr por 4-0 ante Al Wasl en Dubái, durante la ida de los cuartos de final de la Champions League Two de Asia, el 19 de abril de 2026.

El portugués abrió el marcador a los 11 minutos, impulsando a su equipo hacia la clasificación a semifinales del torneo asiático.

El gol de Cristiano Ronaldo lo acerca aún más al objetivo de 1.000 tantos en su carrera, una marca inédita para un futbolista profesional. Gracias a este resultado, Al Nassr quedó a un paso de la siguiente fase, donde enfrentará al vencedor entre Al Ahli Doha (Qatar) y Al Hussein Irbid (Jordania); en la final ya espera Gamba Osaka, de Japón.

Durante el encuentro, Iñigo Martínez y Abdulelah Al‑Amri ampliaron la diferencia en los minutos 24 y 26 respectivamente. Sadio Mané selló el marcador a los 80 minutos, consolidando el dominio de Al Nassr. Por parte de los locales, Miguel Borja fue reemplazado en el entretiempo tras una actuación discreta, y Renato Tapia ingresó para reforzar el mediocampo.

Cristiano Ronaldo fue sustituido a los 67 minutos, cuando la ventaja ya estaba definida.

Estos son los horarios de los partidos del grupo K del Mundial 2026

La Tricolor debutará ante Uzbekistán en su séptima participación en la Copa del Mundo-crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).