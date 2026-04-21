El metro de Medellín rindió homenaje a Ryan Castro con una edición limitada de la tarjeta Cívica: esto cuesta obtenerla

El Metro de Medellín presentó una edición especial de la tarjeta Cívica en homenaje a Ryan Castro - crédito @metrodemedellin/ Instagram - Colprensa

El metro de Medellín ha lanzado una edición especial de su tarjeta Cívica dedicada al artista urbano Ryan Castro, en homenaje a su concierto previsto para el 25 de abril en el estadio Atanasio Girardot.

Esta iniciativa refuerza la tradición del sistema de transporte de la ciudad de integrar la movilidad con la cultura, una apuesta que ha permitido que exponentes de la música paisa sean reconocidos a través de uno de los símbolos más representativos de Medellín.

La tarjeta, con un precio de 12.100 pesos y sin saldo de viaje incluido, se presenta como un objeto tanto funcional para los usuarios del sistema como de colección para fanáticos y seguidores del artista.

El Metro de Medellín lanzó una tarjeta Cívica en homenaje a Ryan Castro, disponible en seis estaciones y pensada tanto para el transporte como para la colección - crédito Colprensa)

Su diseño muestra el rostro de Ryan Castro junto a elementos emblemáticos de la ciudad, como el Metro-Cable y el edificio Coltejer, y está disponible únicamente en seis estaciones clave: Niquía, Acevedo, San Antonio, Estadio, Universidad y Poblado. Para evitar la reventa y ampliar el acceso a la colección, cada persona podrá adquirir un máximo de dos tarjetas.

Esta edición limitada se suma a una serie de lanzamientos especiales que han rendido homenaje a otros grandes referentes de la música local como Juanes, Karol G, Feid y J Balvin. Así, el Metro de Medellín continúa consolidando su papel como cuna y epicentro del reguetón nacional. Más allá de su utilidad como medio de transporte, la Cívica se transforma en un símbolo de identidad urbana y cultural, reflejando cómo los artistas locales influyen en la vida cotidiana de la ciudad y en la construcción de referentes para nuevas generaciones.

La Cívica conmemorativa, con un diseño que incluye el rostro de Ryan Castro y símbolos de Medellín, está disponible en seis estaciones seleccionadas - crédito @metrodemedellin/ Instagram

El lanzamiento ha generado gran expectativa entre coleccionistas, fanáticos de Ryan Castro y usuarios habituales del sistema. La tarjeta puede recargarse tanto en puntos físicos del Metro como a través de canales digitales y estará disponible hasta agotar existencias. La recomendación para quienes deseen adquirirla es hacerlo lo antes posible, ya que estos lanzamientos suelen agotar su inventario rápidamente.

La colaboración entre el sistema de transporte y Ryan Castro no solo representa un reconocimiento al éxito del artista, sino que también fortalece la relación entre la cultura urbana y los espacios públicos de la ciudad. Esta propuesta se inscribe en una estrategia de integración cultural que ha incluido iniciativas similares para conciertos internacionales de gran impacto, como los de Madonna y Beyoncé, y que busca consolidar al sistema de transporte como un canal activo para la circulación de la cultura y la identidad local.

“Y cuando pasa por el lector del metro suena ‘AWO’? 😂“, ”Tarjeta que nunca voy a usar pero que quiero tener para siempre!🥰“, ”Quién me la compra la recojo el sábado no estoy en Medellín", “Ya tengo la míaaaa🙋🏻‍♀️“, (Sic) dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

La tarjeta, tradicionalmente asociada con el acceso al sistema de transporte, se convierte en esta ocasión en un símbolo cultural que conecta a los ciudadanos con uno de los exponentes actuales de la música urbana en Medellín.

La tarjeta, de edición limitada y precio de 12.100 pesos, está restringida a dos unidades por persona para evitar la reventa y ampliar el acceso a coleccionistas y fans - crédito Metro de Medellín

Ryan Castro agotó todas las entradas para su concierto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín

El concierto de Ryan Castro en Medellín, uno de los eventos más esperados de la música urbana en 2026, se realizará el sábado 25 de abril en el Estadio Atanasio Girardot. Este recinto, ubicado en el corazón de la ciudad, ha sido el escenario de grandes presentaciones nacionales e internacionales, y en esta ocasión albergará a miles de fanáticos que lograron asegurar su entrada para ver al artista paisa en vivo.

La expectación por el show ha sido tan alta que todas las localidades disponibles se agotaron meses antes de la fecha del evento. La venta de boletas se realizó a través de plataformas oficiales como TicketLive y el sitio web del Sendé World Tour, donde la demanda superó las previsiones iniciales, consolidando a Ryan Castro como uno de los exponentes más convocantes del género en Colombia.

El concierto de Ryan Castro, programado para el 25 de abril de 2026 en el estadio Atanasio Girardot, agotó todas sus entradas semanas antes de la fecha - crédito Tu Boleta

El éxito en la venta anticipada es un reflejo del impacto de su música y del crecimiento de su carrera en los últimos años, posicionándolo al nivel de otros artistas urbanos de talla internacional.