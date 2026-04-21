Colombia

Registraduría publicó el orden definitivo de candidatos presidenciales en 2026: ya inició la impresión de más de 41 millones de tarjetones

Con el anuncio, los aspirantes a la Casa de Nariño no podrán hacer modificaciones al documento oficial. Incluso, si deciden retirarse de la contienda, sus fotografías aparecerán este 31 de mayo

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La contienda por la Presidencia de Colombia 2026 suma 8 fórmulas inscritas y espera más candidaturas antes del cierre oficial - crédito Luisa González/Reuters/Colprensa/Mateo Riaños/Infobae
La impresión de los tarjetones electorales para la primera vuelta presidencial en Colombia ya está en marcha, según confirmó la Registraduría - crédito Luisa González/Reuters/Colprensa/Mateo Riaños/Infobae

La impresión de los tarjetones electorales para la primera vuelta presidencial ya está en marcha, marcando el cierre definitivo de inscripciones y cambios en la lista de aspirantes.

Desde este martes 21 de abril, los nombres y rostros de los trece candidatos registrados quedarán impresos en el documento que los ciudadanos encontrarán el 31 de mayo en las urnas.

Esto implica que, aunque algún aspirante decida retirarse en las próximas semanas, su casilla y fotografía permanecerán visibles en el tarjetón. No obstante, los votos que reciba ya no serán válidos para la contienda.

El diseño, presentado previamente de manera pedagógica por la Registraduría, contemplaba catorce aspirantes, pero la ausencia de Clara López Obregón, quien declinó para respaldar a Iván Cepeda, reduce el número final.

La disposición de los candidatos en el tarjetón sigue un orden específico. En la primera línea, de izquierda a derecha, figuran Iván Cepeda con Aida Quilcué, Claudia López junto a Leonardo Huertas, y Santiago Botero acompañado de Carlos Fernando Cuevas.

En la segunda línea aparecen, iniciando desde la izquierda, Abelardo de la Espriella y José Manuel Acevedo, Mauricio Lizcano y Pedro de la Torre, Miguel Uribe Londoño y Luisa Villegas, y Sondra Macollins con Leonardo Karam Helo.

La penúltima línea reúne a Roy Barreras con Martha Lucía Zamora, Carlos Caicedo y Nelson Alarcón, Gustavo Matamoros y Mila María Paz, y Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

Finalmente, la última fila incluye a Sergio Fajardo junto a Edna Bonilla y Luis Gilberto Murillo con Luz María Zapata.

Garantías tecnológicas y auditorías para el proceso electoral

La Registraduría, bajo la dirección de Hernán Penagos, ha puesto en marcha un esquema de auditorías que busca asegurar la integridad de las elecciones presidenciales. Este plan abarca la verificación del Código Fuente de los software utilizados en el preconteo de votos, el sorteo de jurados, el escrutinio y la consolidación y divulgación de resultados.

“Vamos a abrir todo el proceso electoral desde lo tecnológico para que los auditores de las organizaciones políticas, las campañas, los candidatos y los observadores electorales puedan estar presentes en cada uno de esos momentos determinantes en relación con el proceso electoral en Colombia”, explicó el registrador nacional.

El Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Iidh/Capel) estará al frente de las auditorías. Su último informe, correspondiente a las consultas presidenciales y las elecciones al Congreso del 8 de marzo, reveló la detección y bloqueo de más de 30 millones de solicitudes maliciosas dirigidas al sistema.

La auditoría concluyó que los componentes técnicos evaluados cumplen adecuadamente los criterios establecidos para las fases preelectoral, electoral y postelectoral, según el informe presentado por el organismo designado.

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