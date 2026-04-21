Colombia

Iván Cepeda pidió a la fiscal Luz Adriana Camargo indagar la Operación Júpiter, el supuesto plan de desprestigio contra su campaña

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico exigió a la funcionaria que indague la supuesta campaña de manipulación mediática que estaría buscado favorecer a Paloma Valencia y perjudicar tanto su campaña como a la de Abelardo de la Espriella

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- crédito Colprensa
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Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, lanzó una petición formal a la fiscal General Luz Adriana Camargo para que se indague sobre el supuesto plan que buscaría deslegitimar su campaña presidencial.

En una publicación hecha el martes 21 de abril de 2026, en la red social X, el congresista colombiano instó a la alta funcionaria de la Fiscalía General de la Nación que indague a los responsables de los hechos denunciados.

Anuncio que solicito a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, que investigue los hechos relacionados con la “Operación Proyecto Júpiter”, revelados el pasado 19 de abril por el equipo investigador de la Revista Raya”, escribió el aspirante presidencial en las redes sociales.

Así mismo, Cepeda agregó que espera que la Fiscalía determine si los hechos constituyen delitos y, de ser así, actúe judicialmente contra quienes resulten responsables.

Pediré a la Fiscal General que determine si son hechos constitutivos de delitos y, en caso afirmativo, proceda a judicializar en forma inmediata a las y los presuntos responsables”, comentó.

La “Operación Júpiter” refiere a una investigación periodística publicada el 19 de abril de 2026, en la que se señala la existencia de una campaña de manipulación informativa y desprestigio dirigida a influir en la contienda presidencial. Según los hallazgos, esta acción implicaría la difusión coordinada de información falsa o parcial en medios y redes sociales con el fin de afectar negativamente la imagen de ciertos candidatos y favorecer a la candidata Paloma Valencia (Centro Democrático).

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