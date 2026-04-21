Colombia

Abelardo de La Espriella arremetió contra Iván Cepeda por las condiciones que puso para participar en un debate: “Quiere un espectáculo controlado”

El aspirante presidencial por Salvación Nacional envió una carta pública a los directores de los principales medios de comunicación de Colombia, en la cual denuncia que el senador del Pacto Histórico intenta imponer reglas para evitar un debate abierto y sin vetos

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Abelardo De La Espriella, candidato a la Presidencia de la República, quien ha retado públicamente a un debate sin temas vetados a Iván Cepeda- crédito Alejandro Gonzalez, AFP/Reuters
Abelardo De La Espriella, candidato a la Presidencia de la República, quien ha retado públicamente a un debate sin temas vetados a Iván Cepeda- crédito Alejandro Gonzalez, AFP/Reuters

El candidato a la Presidencia de la República, Abelardo de La Espriella, emitió un pronunciamiento oficial dirigido a la opinión pública y a los líderes de los medios de comunicación más influyentes del país.

El documento, titulado “Carta Pública”, fue enviado específicamente a los directores y periodistas de las casas informativas más importantes del país. En esta misiva, el aspirante por el movimiento “Firme por la Patria” sostiene que existe una maniobra por parte de su contendiente, el senador Iván Cepeda, para manipular las condiciones del debate electoral.

El candidato De La Espriella fundamenta su reclamo en la trayectoria de los últimos meses, señalando que ha buscado un encuentro directo con Cepeda desde noviembre de 2025. Según el texto, durante este periodo el senador habría guardado silencio o se habría negado públicamente a participar en un cara a cara.

No obstante, ante lo que De La Espriella describe como una creciente presión ciudadana y el uso de acciones legales como las tutelas para proteger el derecho a la información, el senador Cepeda habría manifestado una disposición reciente a debatir, pero bajo una serie de condiciones específicas que el remitente rechaza.

El aspirante presidencial por el movimiento "Firme por la Patria" aseguró que no impondrá vetos ni exigirá temarios pactados ante los medios de comunicación- crédito Campaña presidencial Abelardo de la Espriella
El aspirante presidencial por el movimiento "Firme por la Patria" aseguró que no impondrá vetos ni exigirá temarios pactados ante los medios de comunicación- crédito Campaña presidencial Abelardo de la Espriella

La crítica central del documento radica en las exigencias que, según De La Espriella, el candidato del “continuismo petrista” busca establecer. El aspirante afirma que Cepeda pretende nombrar sus propios compromisarios, pactar temarios cerrados y filtrar a los moderadores del encuentro.

Para De La Espriella, estas acciones no constituyen un ejercicio democrático, sino que representan un intento de usurpar las funciones de la prensa libre. En sus palabras exactas, el candidato opositor asegura que “Cepeda no quiere un debate: quiere un espectáculo controlado, con preguntas aprobadas, temas preestablecidos y un guion escrito a su medida”.

De acuerdo con el informe presentado en la carta, el objetivo de estas restricciones sería evitar que el senador Cepeda responda por temas críticos de la agenda nacional. Entre los puntos mencionados que estarían fuera del “guion” pretendido figuran los resultados de la denominada “Paz Total”, la cual el candidato califica de desastre, los casos de corrupción que afectan al país y los presuntos nexos con el narcoterrorismo.

En entrevista con Infobae Colombia, Abelardo de la Espriella propuso reducir la influencia política en el Banco de la República en medio de la crisis institucional- crédito Infobae Colombia
De La Espriella denunció que su oponente busca un "espectáculo controlado" con guiones escritos a su medida para evitar temas como la "Paz Total"- crédito Infobae Colombia

Asimismo, señala que el candidato petrista busca eludir el debate sobre las consecuencias del modelo económico y de Estado que el actual régimen pretende consolidar en Colombia.

Frente a esta situación, De La Espriella apela al artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, que consagra la libertad de expresión y de prensa. El candidato manifiesta que, a diferencia de su oponente, él se somete sin condiciones a las reglas que el periodismo independiente determine.

En el texto, asegura que no impondrá vetos a las preguntas ni exigirá ventajas de ningún tipo, aceptando que sean los medios de comunicación quienes designen libremente a los moderadores y fijen el formato del encuentro.

El pronunciamiento también incluye una defensa del papel de los medios de comunicación imparciales como “custodios del derecho a la información”. De La Espriella sostiene que la prensa no debe ser un espectador, sino el organismo encargado de organizar el escenario de confrontación de ideas para que el pueblo colombiano elija de manera informada.

Abelardo de la Espriella con barba, traje, gorra de tigre y pin de Colombia, gesticula con ambas manos frente a un fondo con un tigre y la bandera
"Me someto desde ya a las reglas que la prensa libre determine", afirmó el candidato en su carta pública fechada el 21 de abril de 2026- crédito Luisa González/REUTERS

En el documento, el aspirante presidencial reconoce haber sido objeto de críticas por parte de los medios, pero afirma que seguirá tolerándolas en respeto a su independencia.

Finalmente, la carta hace un llamado directo a los periodistas para que no permitan que el candidato Cepeda los desplace de su labor profesional. De La Espriella solicita formalmente que los medios tomen las riendas de la organización de los debates, fijando reglas, escenarios y formatos basados en su experticia y en el derecho ciudadano a la verdad.

El candidato concluye su mensaje reiterando su disposición inmediata para debatir “donde y cuando” los medios lo determinen, argumentando que su mayor temor no es el debate en sí, sino que Colombia deba elegir a ciegas en el próximo proceso electoral.

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