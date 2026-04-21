Paloma Valencia cuestionó las condiciones de Iván Cepeda para participar en el debate: “Si así de exigente fuera negociando con los bandidos”

Paloma Valencia respondió a las declaraciones de Iván Cepeda en la entrevista con María Jimena Duzán - crédito Colprensa

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, confirmó que solo quiere debatir con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, aspirantes a los que cataloga como la “extrema derecha”.

En una entrevista con María Jimena Duzán, Cepeda expresó sus condiciones para llevar a cabo la discusión y señaló que no le gustaría discutir con el moderador y sostuvo que las reglas y los temas deben quedar definidos.

“No quisiera participar en un debate en el que termine discutiendo, no solo con el candidato o candidata, sino también con el moderador. Eso no me parecería adecuado”, afirmó Cepeda.

En una entrevista con María Jimena Duzán, el candidato Iván Cepeda expresó sus condiciones para llevar a cabo la discusión - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Y agregó: “El debate no se limita únicamente a la seguridad o a la militarización del país. Hay otros temas que deben abordarse. Es importante acordar en qué orden se tratarán. Además, es fundamental conocer el tiempo de intervención que tendrá cada participante. Si se plantea un escenario con dos candidatos de un lado y yo solo del otro”.

Las declaraciones de Cepeda llevaron a un pronunciamiento de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, en su cuenta oficial de X.

En su mensaje, la senadora cuestionó que el también senador de la República no quiera debatir con el moderador. Para Paloma Valencia, esto significa que Iván Cepeda no acepta las contrapreguntas.

Asimismo, cuestionó que haya solicitado más tiempo en sus intervenciones y que, según Paloma Valencia, solo quiera tratar temas previamente definidos.

“Cepeda no quiere “debatir con el moderador”. Es decir, no quiere contrapreguntas. No quiere hablar de seguridad, solo temas predefinidos y en un orden específico. Quiere más espacio que el resto porque sí (sic)“, indicó la candidata presidencial.

Paloma Valencia cuestionó al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, por negarse a debatir con el moderador - crédito @PalomaValenciaL/X

En la entrevista con María Jimena Duzán, el candidato del Pacto Histórico descartó debatir con Sergio Fajardo y Claudia López, e insistió en que la discusión debe ser únicamente con los candidatos de la “extrema derecha”.

“En ese debate con la extrema derecha, ellos (Claudia López y Sergio Fajardo) no participan, pues no forman parte de ese debate. Están ubicados en otro espectro ideológico. Seguramente, ellos también tendrán sus debates y, tal vez, debatamos en algún momento, pero ese escenario está claramente definido”, afirmó Cepeda.

Por estas afirmaciones, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, también cuestionó a Cepeda y afirmó que, si el senador fuera así de exigente, Colombia sería Islandia.

Paloma Valencia aseguró que a pesar de las circunstancias, ella está pendiente para ir al debate presidencial.

“No quiere que personas como el Dr. Fajardo o la Dra. Claudia debatan. Si así de exigente fuera negociando con los bandidos, ya seríamos Islandia. Ya van 60 horas desde el supuesto “reto” y aún así, amañado, estamos pendientes para ir al debate", aseveró Paloma Valencia.

Paloma Valencia aseguró que a pesar de las circunstancias, ella está pendiente para ir al debate presidencial - crédito Colprensa

En entrevista con Blu Radio, Paloma Valencia afirmó que está dispuesta a participar en el debate sin imponer condiciones y que se enfoque en temas como seguridad, economía, energía y salud.

“Yo estoy lista para cualquier debate. Ahora, si él necesita las preguntas para poder llevar el papelito, pues que lleve el papelito”, señaló Valencia a Blu Radio.

La candidata presidencial del Centro Democrático cuestionó la posibilidad de que se limite la elección de los moderadores del encuentro y expresó sus reservas sobre el papel que pueda asumir Rtvc en la cobertura del debate.

En entrevista con Noticias RCN, Paloma Valencia señaló que algo tuvo que pasar para que Iván Cepeda quiera debatir.

“Algo le tuvo que pasar porque no quería responder por nada. Incluso, ahora está diciendo que él no responde por la corrupción de este Gobierno porque no tiene nada que ver con él, pero eso sí, nos endilga corrupción a todos los demás por el solo hecho de estar en un partido o cosas por el estilo”, afirmó Valencia.