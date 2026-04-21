Colombia

Prohibición de celulares en colegios en Colombia: estas son las propuestas que avanzan en el país

Las autoridades educativas plantean lineamientos que obligarían a las instituciones a adaptar sus normas internas, priorizando medidas de prevención y ambientes digitales seguros para los estudiantes dentro de los planteles académicos

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Congreso prohibe el uso de celulares en los colegios. (Foto: Andina/Infobae Perú)
El Gobierno propone regular el uso de celulares en colegios colombianos - crédito Andina

El uso de celulares en los colegios colombianos se ha convertido en uno de los temas más discutidos en el país, no solo en el ámbito educativo, sino también en el político. Mientras crecen las voces que piden su prohibición total en las aulas, el Gobierno nacional avanza en una propuesta que apunta más hacia la regulación y el uso seguro de estos dispositivos.

El debate ha cobrado relevancia en medio de iniciativas legislativas y locales que buscan restringir el acceso a los teléfonos móviles en entornos escolares.

A nivel nacional hay dos proyectos de ley que cursan en el Congreso, mientras que en ciudades como Ibagué ya se discuten propuestas concretas para limitar su uso dentro de las instituciones educativas.

En paralelo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) publicó un borrador de decreto que reglamentaría la Ley 2489 de 2025, enfocada en la promoción de entornos digitales seguros para niños, niñas y adolescentes.

La regulación de dispositivos móviles avanza ante debate sobre prohibición en las aulas - crédito AP
La regulación de dispositivos móviles avanza ante debate sobre prohibición en las aulas - crédito AP

Aunque esta iniciativa no plantea una prohibición directa, sí establece lineamientos que obligarían a los colegios a adaptar sus manuales de convivencia y sus proyectos educativos institucionales.

Entre las medidas propuestas se encuentra la inclusión de “como estándar mínimo e ineludible las rutas de manejo y protocolos de atención integral frente al ciberacoso o cyberbullying y demás tipologías de violencia en el entorno digital… asegurando que las estrategias de prevención de riesgos en línea y promoción de hábitos saludables en línea sean transversales al currículo, acordes al curso de vida y al nivel educativo”, según confirmó El Tiempo.

Este enfoque evidencia la intención del Gobierno de priorizar la prevención de riesgos digitales, más que la prohibición absoluta. Sin embargo, el creciente respaldo a medidas más estrictas se sustenta en evidencia científica que advierte sobre los efectos negativos del uso excesivo de celulares en el entorno escolar.

Uno de los referentes en esta discusión es lo ocurrido en Países Bajos, donde la restricción del uso de celulares en colegios ya completa dos años. Según información recogida por el medio mencionado, Luz Karime Abadía, decana de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, explicó que los resultados han sido contundentes.

Además de los celulares la medida también aplicaría con relojes inteligentes y otros dispositivos tecnológicos de uso personal - Crédito Colprensa
Los colegios en Colombia se debaten entre regular o prohibir el uso de celulares en clases - Crédito Colprensa

Tres de cada cuatro colegios reportan mejoras en la concentración de los estudiantes, cerca de dos tercios evidencian un mejor ambiente social y alrededor de un tercio observa avances en el rendimiento académico. No se trata solo de cifras: lo que revelan estos resultados es una transformación en la dinámica del aula, con menos distracción, mayor interacción entre estudiantes y mejores condiciones para aprender”, aseguró la profesional.

En Colombia, algunos colegios ya han empezado a aplicar restricciones. Un estudio liderado por la Unión de Colegios Internacionales (Uncoli), con apoyo de investigadores de la Universidad de Stanford, encontró que el 61% de los profesores percibe una mejora en la concentración de los estudiantes, mientras que el 52% reporta mayor participación en clase.

De acuerdo con una investigación de El Tiempo, Camilo Camargo, rector del Colegio Los Nogales y presidente de Uncoli, respaldó estos hallazgos al señalar.

“Dentro de los propios colegios se ha observado una mejora significativa en la convivencia escolar y en las dinámicas de aula. Hay mejores interacciones entre estudiantes, con recreos más activos y menos mediados por la tecnología. Los estudiantes están más atentos, participan más activamente y muestran mayores niveles de concentración en sus labores académicas. En términos generales, la reducción del uso de celulares ha disminuido de manera importante los distractores en el proceso de aprendizaje”, explicó Camargo.

Vista de un aula en Estados Unidos con seis adolescentes sentados en sus pupitres, todos enfocados en sus teléfonos móviles.
El uso de celulares en las escuelas: ¿prohibición total como en Europa o regulación inteligente en Colombia? - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

El directivo también aclaró que la discusión no implica eliminar la tecnología del aula: “Esto no implica eliminar la tecnología del aula. Por el contrario, el enfoque que han adoptado muchos colegios es diferenciar entre el uso pedagógico, mediado por el docente y alineado con objetivos de aprendizaje, y el uso personal no regulado. La evidencia sugiere que, cuando se restringen los dispositivos personales y se promueve un uso intencionado de la tecnología, se generan beneficios claros tanto en lo académico como en lo socioemocional”.

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