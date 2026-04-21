Colombia

Mafe Carrascal se metió en el conflicto de los domiciliarios con Rappi: “No basta con expedir una norma”

La representante del Pacto Histórico denunció que la propuesta de la empresa no cumple con la ley ni con convenios internacionales y reiteró la importancia de la organización sindical en el sector digital

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Mafe Carrascal respaldó protestas de repartidores de Rappi tras cierre masivo de cuentas - crédito Mafe Carrascal/Facebook - Luisa Gonzalez/Reuters
Mafe Carrascal respaldó protestas de repartidores de Rappi tras cierre masivo de cuentas - crédito Mafe Carrascal/Facebook - Luisa Gonzalez/Reuters

Bloqueos en varias zonas de Bogotá marcaron la jornada de este lunes 20 de abril de 2026, cuando un grupo de domiciliarios salió a las calles para protestar contra Rappi tras el bloqueo de más de 2.300 cuentas.

Los trabajadores afectados aseguraron que la medida afecta directamente su sustento y cuestionan los motivos y el proceso utilizado por la empresa.

La compañía explicó que la decisión respondió a la “detección de varias irregularidades en su uso”, entre ellas el manejo de múltiples cuentas por la misma persona, inconsistencias en la información financiera, y prácticas como el alquiler o uso compartido de perfiles, además de conductas asociadas a fraude.

Desde Rappi recalcaron: “La seguridad no es negociable” y señalaron que utilizan sistemas de control desde el registro, validación de identidad, monitoreo continuo y herramientas que identifican patrones irregulares de actividad. Según la plataforma, “realizamos más de 29.000 validaciones diarias, con cerca del 25% de intentos de registro rechazados por no cumplir nuestros estándares”.

La normativa que prepara el Ministerio de Trabajo indica que las plataformas asumirían el 60% de los aportes a salud y pensión, mientras que el repartidor cubrirá el 40% restante - crédito Camila Díaz/Colprensa
Domiciliarios exigieron respuestas a Rappi y anunciaron plantones indefinidos ante bloqueos y bajas tarifas - crédito Camila Díaz/Colprensa

A pesar de estas explicaciones, los domiciliarios expresaron su inconformidad. Emmanuel Lanza, uno de los manifestantes, citado por Caracol Radio, relató que su cuenta fue bloqueada sin advertencia y considera injusto el procedimiento.

Todo el mundo está buscando soluciones para poder trabajar y la empresa está vulnerando nuestro derecho al trabajo”, afirmó.

Lanza también cuestionó el criterio para bloquear dispositivos, considerando que muchos teléfonos no son proporcionados por la plataforma. “Es ilógico que bloqueen un teléfono que, además, la empresa no lo está dando”, expresó.

Los trabajadores también manifestaron descontento con las tarifas que reciben y criticaron la falta de respuesta por parte de la empresa.

Según Lanza, durante más de cinco horas estuvieron en la sede administrativa de Rappi sin obtener soluciones. “Si tenemos que salir todos los días a protestar lo vamos a hacer. Es un abuso lo que está haciendo Rappi con los trabajadores”, concluyó el domiciliario.

- crédito María Fernanda Carrascal/Facebook
Mafe Carrascal llamó a organizarse y rechazó precarización laboral en apps digitales - crédito María Fernanda Carrascal/Facebook

Esto dijo Mafe Carrascal sobre la controversia de Rappi

Tras lo anterior, la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Mafe Carrascal, expresó su respaldo a los trabajadores de plataformas digitales, quienes realizaron una protesta frente a las oficinas de Rappi Colombia tras el cierre masivo de cuentas.

Los manifestantes denunciaron que la empresa tomó la decisión sin un proceso adecuado y sin ofrecer canales de interlocución, lo que consideran una violación de sus derechos laborales.

Carrascal publicó en sus redes sociales: “¡Que la tecnología sirva a la humanidad y no a la precarización del trabajo y la vida!”.

En su mensaje, la congresista también compartió un documento emitido por el sindicato Unidapp, el cual anuncia la solicitud formal al Ministerio del Trabajo de un tribunal de arbitramento obligatorio para resolver el conflicto, ante la negativa de Rappi a establecer una negociación colectiva real.

Según la representante, la empresa ha propuesto únicamente un espacio informal y no vinculante, que no cumple con la legislación nacional ni con los convenios internacionales ratificados por Colombia.

Mafe Carrascal exige garantías laborales para repartidores de Rappi tras protestas por cierre de cuentas - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal exige garantías laborales para repartidores de Rappi tras protestas por cierre de cuentas - crédito @MafeCarrascal/X

La empresa quiere un espacio informal y no vinculante que no cumple con la ley, la Constitución y los convenios internacionales”, señaló Carrascal.

La situación se da en medio de la reciente sanción de la reforma laboral por parte del presidente Gustavo Petro.

Carrascal recordó la importancia de la organización sindical para hacer efectivos los derechos consagrados en la nueva normativa: “Cuando el presidente sancionó la reforma laboral, lo dijo con claridad: no basta con expedir una norma. Hace falta que en cada empresa, oficina y plataforma digital las y los trabajadores se organicen para defender sus derechos”, sostuvo.

En el trino, la representante reiteró su solidaridad con los trabajadores afectados y subrayó la necesidad de que la clase trabajadora se fortalezca a través de la organización colectiva.

Toda mi solidaridad con las y los trabajadores de Rappi. Cuentan conmigo en sus luchas. Y hago un llamado a la clase trabajadora para que avance en su organización, que es la condición de posibilidad de alcanzar más derechos y libertades”, afirmó.

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