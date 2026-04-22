Colombia

Sergio Fajardo advirtió que cualquier debate sin todos los candidatos presidenciales “será una farsa”: “No los organizan a su antojo”

El aspirante aseguró que un espacio de discusión condicionado “sería una trampa” y que ninguna candidatura debería participar

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En su segundo intento por ser presidente de Colombia, el exgobernador Sergio Fajardo le apuesta a la educación digital y la reactivación del agro. Reuters.
El candidato Sergio Fajardo aseguró estar listo para cualquier debate - crédito Reuters

Hay tensión entre los candidatos y candidatas a la Presidencia de Colombia debido a la eventual realización de un debate que entre los aspirantes Iván Cepeda Castro, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. La polémica responde a que casi todos los candidatos (10) quedaron excluidos de ese espacio de discusión que anunció Cepeda.

El aspirante del Pacto Histórico evadió durante un largo tiempo cualquier debate de cara a las elecciones y se centró en dar discursos en eventos públicos y pronunciarse ante los medios y en el Congreso. Sin embargo, el 18 de abril de 2026 informó que tiene la intención de participar en un debate y retó únicamente a Valencia y a De la Espriella.

Ante las críticas que surgieron por no invitar a otros aspirantes, recalcó que solo debatirá con los candidatos de la “extrema derecha”. “Está muy claramente establecido con quién es el debate en este caso. Son con los candidatos de la extrema derecha”, dijo ante la prensa.

Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS
El candidato Iván Cepeda retó a los aspirantes Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a un debate. Excluyó a otros porque no son de "extrema derecha" - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS

El exgobernador de Antioquia y también candidato presidencial Sergio Fajardo rechazó de plano la postura de Cepeda Castro. En una carta dirigida a la opinión pública y a los medios de comunicación, el aspirante recordó que electores tienen derecho a escuchar lo que tienen para decir todos los candidatos en relación con sus programas de gobierno.

Esos escensarios son “esenciales para una democracia sana”; tanto así que en algunos países se garantiza su desarrollo por medio de una ley, algo que, según indicó, no pasa en Colombia. Además, indicó que los candidatos no son los responsables de organizar esos espacios de discusión.

Los debates no los organizan los candidatos a su antojo, conveniencia o criterio. Lo hacen los medios de comunicación -públicos y privados- y/o con la colaboración de las autoridades electorales”, señaló Fajardo.

El candidato Sergio Fajardo aseguró que los debates deben incluir a todos los candidatos, porque la ciudadanía tiene derecho a escuchar sus propuestas - crédito @sergio_fajardo/X
El candidato Sergio Fajardo aseguró que los debates deben incluir a todos los candidatos, porque la ciudadanía tiene derecho a escuchar sus propuestas - crédito @sergio_fajardo/X

En ese sentido, considera que no es aceptable el hecho de que el senador Iván Cepeda pretenda “condicionar el debate” determinando quiénes pueden participar y quiénes no, así como los temas que deberían abordarse. A su juicio, esas condiciones constituirían una forma de censura y de exclusión que va en contra de la democracia.

"Eso no sería un debate, sería una trampa y un engaño. Y ninguna otra candidatura debería entrar en ese juego“, precisó, afirmando que, aunque el aspirante de la izquierda se negó por mucho tiempo a participar en los debates, su decisión de unirse a ellos es bienvenida, siempre y cuando no implique el descarte de los demás competidores.

Para Sergio Fajardo, los debates son clave para que los candidatos y candidatas expongan sus propuestas y revelen a la ciudadanía sus estilos y sus actitudes. Un espacio de discusión serio también dejará en evidencia el carácter de los contendientes y su personalidad, características que deben ser evaluadas por los electores para determinar quién es la persona que desean apoyar.

La implementación del tarjetón único desde la Carta Política de 1991 consolidó el control y la igualdad electoral en Colombia - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
Sergio Fajardo recordó que hay millones de personas que todavía no saben por quién votar. Un debate con todos los candidatos ayudaría a los ciudadanos a definir su voto - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Además, recordó que hay millones de personas que todavía no tienen claro por quién votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 (primera vuelta) o que tienen pensado abstenerse de ejercer su derecho al voto ese día. Un debate bien organizado y que cuente con la presencia de todos los aspirantes podría ayudar a definir su postura y convocarlos a las urnas. “Así como centenares de miles de primeros votantes. Todos ellos necesitan de los debates”, señaló.

Todo esto no sería posible si se deja de lado a la mayoría de los que, al igual que Cepeda, Valencia y De la Espriella, aspiran a ocupar el cargo más importante del país.

Si el debate avanza con censuras y exclusiones será una farsa, un escenario para la polarización y la fractura. Colombia es mucho más que una confrontación entre petrismo y uribismo, entre petrismo y antipetrismo. Colombia merece más (...). Estoy listo. Yo no pongo condiciones. No pongo límites ni exclusiones. Solo el respeto y el compromiso por la verdad”, afirmó.

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