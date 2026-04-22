Temporada de lluvias impulsa alza de virus respiratorios, un riesgo silencioso que podría disparar el ausentismo laboral

Los ciudadanos y las empresas deben tomar medidas ante el fuerte clima que se vive en Colombia - crédito Camila Diaz / Colprensa - @_Acelis/ X

El inicio de la temporada de lluvias en Colombia impulsó un incremento en los virus respiratorios, lo que representa un riesgo para la salud pública y amenaza con disparar el ausentismo laboral en sectores clave de la economía nacional, por lo que los especialistas piden a los ciudadanos y las compañías extremar los cuidados.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud, en los primeros meses de 2026, el país registró más de 1,2 millones de atenciones por enfermedades respiratorias agudas (IRA) en consulta externa y urgencias.

Impacto de las infecciones respiratorias en la economía y el empleo

La circulación simultánea de virus como influenza, COVID-19 y virus sincitial respiratorio, junto a condiciones de alta humedad y mayor interacción en espacios cerrados, ha elevado el riesgo de contagio en regiones como Bogotá, donde cerca del 60% de los casos se concentran durante las lluvias, según información del Observatorio de Salud de Bogotá.

Los ciudadanos pueden contagiarse en sus trabajos o transporte, por lo que se pide tomar medidas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Este fenómeno comenzó a trasladarse al entorno empresarial, afectando sectores como comercio, turismo, restaurantes, transporte y servicios financieros, que representan aproximadamente el 60% del PIB nacional y concentran una parte relevante del empleo formal.

La ANDI indicó que las empresas asumen un costo promedio de $48.414 mensuales por trabajador debido a ausencias laborales, cifra que supera los $580.000 anuales por empleado. Durante los picos de circulación viral, estos costos tienden a crecer, afectando la productividad y generando sobrecarga en los equipos de trabajo.

Sectores con alto tráfico de personas, como comercio, educación, salud y servicios, resultan especialmente vulnerables, ya que dependen de la continuidad operativa y la atención directa al público.

Los virus respiratorios continúan incrementando en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Prevención y el papel crítico de la infraestructura de higiene

Las autoridades sanitarias insisten en el lavado frecuente de manos como medida esencial, pero su adecuada implementación enfrenta dificultades en espacios de alta concurrencia. Además, toda la responsabilidad no recae en los empleados, por lo que se recuerda que en las empresas se deben garantizar las condiciones de salubridad.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, una correcta higiene de manos puede reducir en más del 20% los casos de infecciones respiratorias. Investigaciones de la Universidad de Westminster señalan que las toallas de papel de un solo uso eliminan hasta el 77% de las bacterias residuales tras el lavado.

Sin embargo, la prevalencia de dispensadores abiertos en entornos laborales y comerciales incrementa los puntos de contacto y limita la efectividad de las medidas preventivas. Ante este panorama se pronunció Felipe Gómez, director de Negocios de Higiene Profesional en Tork Andina-Caribe, que advirtió que el reto está en garantizar espacios que permitan una higiene segura, promoviendo sistemas de dispensación controlada, donde cada usuario solo toca el insumo que va a utilizar.

Colombia, con una economía altamente dependiente de sectores de interacción presencial, enfrenta un riesgo significativo de ausentismo por enfermedades respiratorias. La clave, según el experto, está en anticipar medidas que aseguren una infraestructura de higiene adecuada, minimizando los puntos de contacto y facilitando hábitos preventivos efectivos para que los trabajadores puedan tener la garantía de que están siendo cuidados.

Seguir las recomendaciones de expertos puede disminuir los contagios - crédito Colprensa

“El impacto del ausentismo por enfermedades respiratorias puede ser significativo. La clave está en anticiparse: no sólo con medidas como el lavado de manos, sino asegurando que los espacios cuenten con infraestructura adecuada que reduzca los puntos de contacto y facilite hábitos de higiene efectivos”, puntualizó el experto.

Cabe mencionar que el modelo de dispensación controlada, que es estándar en Europa y Norteamérica, no solo reduce el riesgo de contagio, sino que se encarga de disminuir el consumo de insumos entre un 35% y 40% respecto a los métodos convencionales y reduce los tiempos de recambio hasta en un 50%.