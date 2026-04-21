Gobierno Petro alertó que miles de colombianos perderán su empleo debido al aumento de la tasa de interés del Banco de la República

Según el Dane, la tasa de desempleo en Colombia para febrero de 2026 se ubicó en 9,2%, marcando una reducción significativa respecto al 10,3% del mismo mes en 2025 y alcanzando el nivel más bajo para un mes de febrero en más de dos décadas - crédito Carlos Julio Martínez/Reuters

El incremento en la tasa de interés del Banco de la República, que es el porcentaje al que el banco central presta o recibe dinero de las entidades financieras, generó alarma en el Gobierno de Gustavo Petro por su potencial impacto en el empleo y el crecimiento económico.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante el Foro Económico La Política Monetaria en un Contexto Progresista, celebrado el 21 de abril, advirtió que la decisión de la Junta Directiva del Emisor de elevar la tasa de referencia al 11,25% tendrá repercusiones inmediatas en el crecimiento del PIB, en la tasa de desocupación y el empleo. Además, señaló que el incremento implicará un costo fiscal adicional, lo que restringirá la capacidad de apoyo social del Estado.

Influencia en la economía colombiana

Así las cosas, de acuerdo con el funcionario, el aumento del tipo de intervención, decidido el 31 de marzo, influirá de forma directa en la economía, ya que desacelerará la creación de empleo y elevará el desempleo en el país. Entonces, el mayor costo del endeudamiento limitará los recursos disponibles para transferencias sociales y proyectos públicos, lo que afectaría a los sectores más vulnerables.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, rechazó la subida de 100 puntos en la tasa de interés del Banco de la República - crédito Corte Constitucional

Ávila resaltó que los efectos no se limitan a cifras macroeconómicas. “Cuando teníamos una expectativa de crecimiento del 2,9% y se ajustó al 2,6%, podría llegar a incidir adicionalmente en 0,36 puntos porcentuales, deteniendo el crecimiento económico del país”, explicó. Detalló que cada incremento en la tasa de referencia repercute en el empleo, tanto formal como informal.

48.000 empleos menos

“La medida generará un incremento de 0,18 puntos porcentuales en la tasa de desocupación, lo que significa 48.000 empleos menos”, recalcó Ávila. El dato evidencia cómo las decisiones de política monetaria trascienden las cifras y afectan la vida cotidiana de miles de colombianos, en particular en sectores ya afectados por la desaceleración económica.

Según el ministro, el mayor costo de la deuda pública —estimado en $1,8 billones— implica que recursos equivalentes podrían haberse destinado a programas sociales o ambientales. “Este costo adicional sería suficiente para financiar programas de transferencia para 637.000 adultos mayores o cubrir el 97% del presupuesto del sector ambiental”, puntualizó.

El aumento de la tasa de interés del Banco de la República repercute en varios sectores de la economía colombian - crédito Infobae Colombia

Factores internacionales y presiones inflacionarias

La economía colombiana también está marcada por factores internacionales que elevan la inflación y el costo de insumos clave. Ávila detalló que la guerra en Irán y otras tensiones globales empujaron el precio del barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, de USD60 a más de USD100.

A esto se suma el encarecimiento de insumos agrícolas. “Cerca de un 50% ha crecido el precio de la urea en el mundo, y esto va a impactar la producción agrícola”, precisó el ministro. Puntualizó que estas presiones inflacionarias son, en su mayoría, resultado de factores globales, no internos.

La emergencia invernal en Colombia también influyó en los precios locales, lo que añadió desafíos adicionales para el sector agrícola y para los costos de los alimentos.

El Banco de la República mantiene la tasa de interés por encima del 11% debido al alto índice inflacionario de Colombia - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Por todo ello, Ávila consideró que recurrir al endurecimiento de la política monetaria como única respuesta no necesariamente corregirá la inflación, pero sí puede limitar el dinamismo económico y el empleo.

Tensión entre el Gobierno y el Banco de la República

El foro evidenció la distancia entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, marcada por la ausencia del gerente general del Emisor, Leonardo Villar. Villar había comunicado con anterioridad su desacuerdo con la oportunidad del evento y manifestó que los miembros de la Junta Directiva han sido objeto de una “campaña de descrédito”.

Frente a esto, el ministro Ávila cuestionó la neutralidad del banco central. “Lo que tal vez no tiene en cuenta el gerente del Banco de la República es que las decisiones que están tomando también tienen implicaciones políticas en la actual coyuntura electoral y que no son ajenas a ese momento político y a ese momento electoral”, afirmó.

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, justificó el alza de tasas como una decisión dolorosa pero necesaria para restaurar la credibilidad en el control de la inflación en Colombia - crédito Lina Guasca/Colprensa

El diálogo público se vio obstaculizado por la negativa de Villar a participar, lo que el ministro consideró una contradicción dado que las decisiones de tasas impactan en el clima político y social.

“En tres meses tenemos un incremento sorpresivo e inusitado de 200 puntos básicos en la tasa de referencia del Banco de la República. Realmente el hecho inusual fue ese”, recalcó Ávila. El ministro cuestionó tanto la magnitud como la rapidez con que se han incrementado las tasas en el corto plazo.

El desacuerdo institucional, enfatizado por estas declaraciones y ausencias, alimenta el debate nacional sobre la legitimidad y el momento adecuado de los movimientos en la política monetaria, sobre todo en un ciclo electoral.