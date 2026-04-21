Víctimas del conflicto armado confrontaron a sus secuestradores durante audiencia de la JEP: “Nunca habrá reparación”

Los comparecientes hablaron ante algunas de sus víctimas - crédito JEP

El 21 de abril se llevó a cabo una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que comparecieron cinco excomandantes del Bloque Caribe de las Farc-EP que participaron en secuestros registrados en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y Barranquilla.

Los comparecientes fueron imputados por la JEP como responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ellos son: Uriel Oviedo “Mañe”, Abelardo Caicedo “Solís Almeida”, Osmany Landero “Hernando González”, Gilberto de Jesús Giraldo y Luis Cuadras “Leonardo Guerra”.

Antes de que los comparecientes hablaran, se confirmó que estos fueron determinantes para, ejecutar planes del secretariado, disciplinar a sus subalternos y llevar a cabo diferentes crímenes con el objetivo de financiarse, forzar el intercambio de guerrilleros presos por rehenes y ejercer control social y territorial en la región.

Durante los próximos días seguirán las diligencias en las que los comparecientes revelarán detalles de su accionar - crédito JEP

El primero en hablar fue Abelardo Caicedo Colorado, que reconoció su responsabilidad y afirmó que está dispuesto a pagar por los delitos que cometió.

“Estoy para asumir la responsabilidad individual como miembro del Bloque Caribe. Los crímenes son no amnistiables y de lesa humanidad. Lo tengo claro y, por lo cual, estoy acá presente. Fui un partícipe determinante porque emití y cumplí las órdenes. Reconozco los tres patrones por los cuales nos imputan”.

Entre los hechos que reconoció, Caicedo indicó que, en su momento, arremetieron contra personas que fueron señaladas como informantes del Ejército o estructuras paramilitares.

“Con mi actuación causamos daños que hoy persisten, que hoy subsisten en las personas que padecieron el secuestro con fines de control territorial y los otros crímenes que con esta política se dieron, que dejan profundas heridas en las personas, e incluso consecuencias más allá, en sus familias”.

Víctimas pudieron intervenir durante la audiencia - crédito JEP

Por su parte, Uriel Antonio Oviedo Aldana, que comandó los frentes 35 y 37 de las Farc-EP, habló de los daños que causó con sus decisiones, incluyendo el caso del secuestro de Ángel Navarro, que fue frente a su esposa en estado de embarazo (perdió el bebé) y su hermana menor de 11 años.

“Hoy, ante las víctimas, la magistratura y la sociedad, reconozco mi responsabilidad individual como partícipe determinante de hechos y conductas no amnistiables, como la toma de rehenes, las graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes, cometidos bajo la política del secuestro en el marco del control social, el canje de prisioneros y el financiamiento”.

Entre los testimonios se destacó el del compareciente Luis Alejandro Cuadras Solórzano, que reconoció haber permitido que otros guerrilleros agredieran de diferentes formas a los secuestrados. “Hoy en día las tenemos que aceptar, cosa que a mí en particular me da pena, que mi gente tuviera ese trato inhumano con los secuestrados”.

Durante la intervención de las víctimas habló Fernando Manuel Salas Martínez, que fue perseguido por el grupo armado luego de que limpió un colegio sin autorización de las Farc-EP.

Integrantes de esa estructura lo obligaron a convocar a la comunidad a una reunión “para decirles por qué lo iban a matar”. En ese momento, les dijo que iba a hablar, pero uno de los guerrilleros le respondió: “No te pares, que ya tú estás muerto”. Después de ello, habría sido seguido durante 40 días por hombres armados, hasta que tomó la decisión de irse de su pueblo.

“Desde eso no he podido volver a mi tierra. Me da sentimiento y nostalgia ir allá”, indicó Salas Martínez.

Los cinco comparecientes afirmaron ser conscientes de que estos crimenes no son amnistiables - crédito JEP

Siguió Eliecit Romero Gómez, víctima de secuestro, que señaló que inicialmente no confiaba en la JEP y que incluso se opuso al Acuerdo de Paz. “Para las víctimas nunca habrá reparación, pero sí el reconocimiento para saber qué fue lo que pasó”.

Romero era funcionario cuando en 1998 fue secuestrado en Tiquisio, Bolívar tras ser señalado como informante de los paramilitares. Tras narrar su historia, la víctima sorprendió al solicitar permiso para poder ofrecer su perdón a los comparecientes. “Si me lo permite su señoría: quiero que los comparecientes se puedan poner de pie, quiero pasar la página, quiero hacer resiliencia, quiero estrechar mi mano con ellos y, en nombre de mi familia, de la comunidad de Colorado, de Tiquisio, ofrecerles el perdón”.