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“Fue escalofriante”: revelan amenazas previas y fallas en caso de psicóloga asesinada en hogar del ICBF

El crimen de Karelis Ismerlano sigue generando conmoción tras conocerse nuevos detalles sobre lo ocurrido

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Karely Merlano trabajó por varios años en el hogar de paso del Icbf del barrio La Libertad, en Barrancabermeja - crédito Mi Gente Periódico/Facebook
Karely Merlano trabajó por varios años en el hogar de paso del Icbf del barrio La Libertad, en Barrancabermeja - crédito Mi Gente Periódico/Facebook

El asesinato de una psicóloga en un hogar de paso en Barrancabermeja continúa generando impacto nacional. Nuevos detalles revelan que la víctima ya había advertido sobre riesgos previos, según información obtenida por la Revista Semana.

La mujer habría sido amenazada días antes por adolescentes bajo su cuidado. El caso expone posibles fallas en las condiciones de seguridad dentro del sistema.

El crimen reabre el debate sobre la protección del personal en estos espacios. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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En este sector de Barrancabermeja está ubicado el hogar de paso del Icbf en el que fuer asesinada Karely Merlano - crédito captura de pantalla Google Maps
En este sector de Barrancabermeja está ubicado el hogar de paso del Icbf en el que fuer asesinada Karely Merlano - crédito captura de pantalla Google Maps

Amenazas previas y advertencias ignoradas

El asesinato de Karelis Ismerlano, trabajadora de un hogar de paso en Barrancabermeja, ha generado conmoción en todo el país, especialmente tras conocerse nuevos detalles que apuntan a que el riesgo al que estaba expuesta ya había sido advertido días antes del crimen.

La mujer fue encontrada sin vida el pasado 9 de abril dentro de una fundación ubicada en el barrio La Libertad, luego de ser atacada por varios adolescentes que estaban bajo su cuidado. El caso ha cobrado relevancia por las circunstancias en las que ocurrió y por las alertas previas que, según su entorno cercano, no habrían sido atendidas.

De acuerdo con el testimonio de su pareja, Alejandro Cabarcas, la víctima enfrentaba condiciones laborales exigentes, con turnos nocturnos en diferentes hogares del ICBF, lo que implicaba una exposición constante a situaciones de riesgo.

“A ella le tocaba hacer turnos en diferentes casas… pasaba toda la noche en esa casa del ICBF”, relató Cabarcas, citado por Semana, al explicar el contexto en el que se desempeñaba la psicóloga.

El hombre también señaló que en el lugar donde ocurrió el crimen ya se habían presentado problemas de convivencia con algunos de los jóvenes. “En esa casa había dos pelados, ya grandes”, indicó, citado por ese medio de comunicación.

Según su relato, estos adolescentes mostraban comportamientos agresivos y reiteradas actitudes hostiles hacia la víctima. “Empiezan a decirle groserías, la insultaban, la trataban mal”, afirmó Cabarcas, citado por ese medio de comunicación.

El uso de la Bolsa Mercantil para adjudicar el contrato de vigilancia del Icbf fue defendido por algunos trabajadores - crédito Pexels
- crédito Pexels

Uno de los episodios más preocupantes ocurrió cuando, tras un altercado que obligó a la intervención de la Policía, uno de los jóvenes lanzó una amenaza directa. “El pelado la señala y le dice: ‘ah, sí, usted me las paga’”, recordó, citado por ese medio de comunicación.

Días después, la situación habría escalado aún más con un presunto intento de intoxicación dentro del mismo hogar. “Me dijo: ‘Esos chinos me tuvieron que haber echado algo en el agua’”, relató Cabarcas, citado por ese medio de comunicación. Exámenes médicos confirmaron la presencia de medicamentos en su organismo.

A pesar de estos antecedentes, la mujer regresó a trabajar al mismo lugar, lo que ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y la gestión del riesgo en este tipo de instituciones.

La noche del crimen y cuestionamientos al sistema

Los detalles sobre la noche del crimen reflejan un escenario de alta tensión que terminó en un desenlace fatal. Según el testimonio conocido a través del pódcast Conducta Delictiva, los hechos habrían ocurrido en medio de un episodio de violencia extrema dentro del hogar.

“Ya era una noche de terror, ya era algo escalofriante”, afirmó Cabarcas, citado por ese medio de comunicación, al referirse a lo sucedido.

El relato también señala que una menor habría presenciado los hechos, lo que agrava la dimensión del caso y plantea interrogantes sobre las condiciones en las que convivían los adolescentes dentro del lugar.

De acuerdo con la información conocida, en la vivienda convivían varios jóvenes, incluyendo una menor de 15 años, lo que habría generado conflictos adicionales. “Llegó una joven… y el comportamiento de estos pelados inmediatamente es empezar a morbosearla”, indicó Cabarcas, citado por ese medio de comunicación.

Para protegerla, la víctima habría tenido que tomar medidas adicionales dentro del hogar. “Le tocaba encerrar a la niña… porque el peligro es latente en las noches”, relató, citado por ese medio de comunicación.

Estos elementos han reabierto el debate sobre las condiciones de funcionamiento de los hogares de paso y la capacidad del sistema para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los menores bajo protección.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) señaló que los hechos ocurrieron en una fundación que presta servicios a la entidad y que el caso se encuentra en investigación.

Además, indicó que, debido a que los responsables son menores de edad, su identidad está protegida, aunque la institución manifestó su disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso de Karelis Ismerlano continúa generando cuestionamientos sobre la prevención de riesgos en estos espacios y la necesidad de fortalecer los protocolos para evitar que situaciones similares se repitan.

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