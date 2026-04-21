“Más de 2.300 cuentas han sido bloqueadas”: Rappi responde a protestas de domiciliarios en Bogotá

Rappi - Bogotá | crédito Camila Díaz/Colprensa

Rappi confirmó el bloqueo de más de 2.300 cuentas de domiciliarios tras detectar irregularidades en la plataforma. La decisión generó protestas en distintos puntos de Bogotá, según información obtenida por el periódico El Tiempo.

Los repartidores salieron a las calles para exigir la reactivación de sus cuentas y mejores garantías laborales. Las manifestaciones se registraron durante la jornada del 20 de abril.

La empresa defendió su actuación y aseguró que responde a incumplimientos graves de los términos y condiciones. También indicó que mantiene canales de revisión para cada caso.

Rappi - La empresa defendió su actuación y aseguró que responde a incumplimientos graves de los términos y condiciones. También indicó que mantiene canales de revisión para cada caso | Foto: Perú Retail

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Rappi explica razones de bloqueos y defiende controles

Durante la jornada del lunes 20 de abril, domiciliarios realizaron protestas en distintos sectores de Bogotá en rechazo al bloqueo de cuentas dentro de la aplicación de Rappi, una situación que generó congestión y tensión en varias zonas de la ciudad.

Tras varias horas de manifestaciones, la empresa emitió un comunicado en el que explicó que “más de 2.300 cuentas han sido bloqueadas tras la detección de varias irregularidades en su uso”, citado por EL TIEMPO.

Según la compañía, la decisión se tomó luego de reforzar los controles de seguridad en la plataforma, en línea con su política de prevenir fraudes y garantizar el cumplimiento de las condiciones de uso del servicio.

FOTO DE ARCHIVO. Según la compañía, la decisión se tomó luego de reforzar los controles de seguridad en la plataforma, en línea con su política de prevenir fraudes y garantizar el cumplimiento de las condiciones de uso del servicio | REUTERS/Nathalia Angarita

“En Rappi somos conscientes de los riesgos asociados al uso indebido de cuentas y los gestionamos de manera activa y permanente”, señaló la empresa, citado por ese medio de comunicación.

Los cambios que dieron origen a la controversia comenzaron a implementarse desde el pasado 17 de marzo, cuando entraron en funcionamiento nuevas reglas enfocadas en la detección de comportamientos irregulares dentro de la aplicación.

Entre las principales causas de los bloqueos, la empresa enumeró prácticas como el uso de múltiples cuentas por una misma persona, inconsistencias en la información financiera, el alquiler o uso compartido de perfiles, así como comportamientos asociados a fraude o faltas graves.

Rappi insistió en que estos controles buscan proteger tanto a los usuarios como a los repartidores que operan de manera adecuada dentro de la plataforma, asegurando condiciones de transparencia y confianza en el servicio.

Protestas, reclamos y canales de revisión

Las medidas adoptadas por la empresa generaron inconformidad entre un grupo de domiciliarios, quienes salieron a protestar en la ciudad para exigir la reactivación de sus cuentas y denunciar posibles afectaciones a su trabajo.

Los manifestantes aseguraron que algunos bloqueos no corresponden a irregularidades reales y pidieron que se revisen los casos de manera individual, con el fin de garantizar el derecho al trabajo de quienes dependen de la plataforma.

Protesta de Rappi - Los manifestantes aseguraron que algunos bloqueos no corresponden a irregularidades reales y pidieron que se revisen los casos de manera individual, con el fin de garantizar el derecho al trabajo de quienes dependen de la plataforma | (Colprensa - Álvaro Tavera)

Frente a estas críticas, la empresa destacó que cuenta con un sistema robusto de control que incluye validación de identidad desde el registro, monitoreo permanente y herramientas tecnológicas para detectar patrones irregulares.

“Realizamos más de 29.000 validaciones diarias, con cerca del 25 % de intentos de registro rechazados por no cumplir nuestros estándares”, explicó Rappi, citado por ese medio de comunicación.

La compañía también indicó que trabaja de manera articulada con las autoridades para investigar posibles irregularidades y garantizar el debido proceso en cada caso, enfatizando que las sanciones aplicadas no representan a la totalidad de los repartidores vinculados a la plataforma.

En ese sentido, aclaró que más de 70.000 domiciliarios utilizan la aplicación de forma adecuada, por lo que las medidas se enfocan únicamente en quienes incumplen las normas establecidas.

Adicionalmente, Rappi informó que ha dispuesto canales formales de revisión para que los usuarios afectados puedan presentar sus casos, los cuales serán analizados de manera individual para determinar si procede o no la reactivación de las cuentas.

Mientras tanto, las protestas continuaron con llamados a mejorar las condiciones laborales y garantizar mayor claridad en los procesos de bloqueo, en un escenario que mantiene el debate sobre la regulación y el funcionamiento de las plataformas digitales en el país.