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Así quedaron las fechas de admisión de semestre: UNAL ajusta calendario académico 2026

La Universidad Nacional modificó su cronograma y extendió el primer semestre hasta finales de julio

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Universidad Nacional - La Universidad Nacional modificó su cronograma y extendió el primer semestre hasta finales de julio | crédito Universidad Nacional
Universidad Nacional - La Universidad Nacional modificó su cronograma y extendió el primer semestre hasta finales de julio | crédito Universidad Nacional

La Universidad Nacional de Colombia modificó su calendario académico para el 2026 y extendió el primer semestre hasta el 25 de julio. La decisión busca garantizar el cierre adecuado de actividades en todas las sedes, según información obtenida por Revista Semana.

Los cambios incluyen nuevas fechas para clases, registro de notas, admisiones y ceremonias de grado. La decisión se tomó tras una revisión interna con directivos académicos, según información obtenida.

El segundo semestre iniciará el 24 de agosto y tendrá ajustes en todo su cronograma. Las autoridades indicaron que el calendario seguirá sujeto a evaluación permanente.

Universidad Nacional - El segundo semestre iniciará el 24 de agosto y tendrá ajustes en todo su cronograma. Las autoridades indicaron que el calendario seguirá sujeto a evaluación permanente |crédito Universidad Nacional
Universidad Nacional - El segundo semestre iniciará el 24 de agosto y tendrá ajustes en todo su cronograma. Las autoridades indicaron que el calendario seguirá sujeto a evaluación permanente |crédito Universidad Nacional

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Cambios en el calendario académico del primer semestre

La Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia emitió la Resolución 346 de 2026, mediante la cual se introdujeron modificaciones relevantes en el calendario académico del año en curso. La decisión responde a la necesidad de garantizar el desarrollo adecuado de las actividades en todas las sedes de la institución.

El ajuste se dio luego de una consulta realizada el pasado 7 de abril con decanos, directores de sedes de presencia nacional y vicerrectores, quienes analizaron las condiciones necesarias para asegurar la culminación del semestre 2026-1 sin afectar la calidad académica.

Como resultado de este proceso, se estableció que la finalización de clases del primer semestre se extenderá hasta el 25 de julio, lo que implica una ampliación significativa frente al cronograma inicialmente previsto.

Asimismo, se definió que el plazo máximo para el registro del 100 % de las calificaciones en el Sistema de Información Académica (SIA) será el 29 de julio a las 8:00 p.m., con el objetivo de garantizar que todos los procesos académicos queden debidamente cerrados.

La institución explicó que estos cambios responden a la necesidad de evaluar de manera permanente la reanudación de actividades en cada sede, teniendo en cuenta las condiciones particulares de funcionamiento en las distintas regiones del país.

Jóvenes sentados en pupitres, escribiendo en cuadernillos de examen. Adultos supervisan en gran salón con ventanas y reloj de pared.
Como resultado de este proceso, se estableció que la finalización de clases del primer semestre se extenderá hasta el 25 de julio - VisualesIA ScribNews

Además, se contempló la implementación de un periodo intersemestral opcional entre el 22 de junio y el 24 de julio en sedes como Manizales, Amazonía, Caribe, Orinoquía y Tumaco. Este espacio dependerá de la disponibilidad de asignaturas y de los recursos académicos en cada sede.

Nuevas fechas de admisión y cierre del año académico

El calendario también define los tiempos correspondientes al segundo semestre de 2026, que iniciará formalmente sus clases el 24 de agosto, luego del proceso de inscripción de asignaturas que se desarrollará hasta el día inmediatamente anterior.

Para este segundo ciclo académico, la finalización de clases quedó programada para el 12 de diciembre, mientras que el registro total de calificaciones deberá completarse antes de las 8:00 p.m. del 18 de diciembre, manteniendo la estructura de cierre académico establecida por la institución.

En cuanto a los procesos de admisión, la Universidad Nacional estableció que los exámenes para programas de pregrado se realizarán el 20 de septiembre, una fecha clave para miles de aspirantes en todo el país. Por su parte, las pruebas de posgrado se llevarán a cabo el 16 de octubre, como parte del proceso regular de ingreso.

Adicionalmente, la resolución incluyó ajustes en las ceremonias de grado. La segunda jornada del año se desarrollará entre el 3 y el 14 de noviembre, con un periodo de inscripción de candidatos que irá del 31 de agosto al 15 de septiembre, permitiendo organizar de manera anticipada estos procesos administrativos.

Las autoridades universitarias señalaron que todas estas fechas están sujetas a seguimiento permanente, debido a que dependen de factores académicos y operativos en cada sede. Esto implica que el calendario podría presentar ajustes adicionales si las condiciones lo requieren.

El objetivo principal de estas modificaciones es garantizar la continuidad del proceso educativo, ofreciendo mayor flexibilidad a estudiantes y docentes en un año que ha requerido ajustes institucionales para asegurar el cumplimiento de las actividades académicas.

De esta manera, la Universidad Nacional busca mantener la estabilidad de su calendario, adaptándose a las dinámicas internas y garantizando que los procesos de formación, evaluación y graduación se desarrollen conforme a los estándares establecidos por la institución.

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