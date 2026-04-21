Colombia

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 20 de abril

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Guardar
Super Astro realiza dos sorteos al día con una combinación ganadora y un signo premiado. (Infobae)
Super Astro realiza dos sorteos al día con una combinación ganadora y un signo premiado. (Infobae)

Super Astro Luna, uno de los sorteos de lotería con mayor alcance nacional, pero con mucha fuerza en Bogotá y el centro de Colombia,compartió los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este lunes 20 de abril de 2026.

Este popular juego cuenta con la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los afortunados ganadores de esta noche.

Resultados del Super Astro Luna

Fecha:lunes 20 de abril de 2026.

Número ganador: 0868.

Signo ganador: Cancer.

¿A qué hora se juega la lotería de Super Astro?

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo jugar a la lotería de Super Astro?

Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tienen que coincidir con los resultados del sorteo, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos: Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro LunaResultado Super Astro LunaAstro luna ayerSuper AstroÚltimo sorteo de astro lunacolombia-noticiascolombia-loteríasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

“Fue escalofriante”: revelan amenazas previas y fallas en caso de psicóloga asesinada en hogar del ICBF

El crimen de Karelis Ismerlano sigue generando conmoción tras conocerse nuevos detalles sobre lo ocurrido

Infobae

Así quedaron las fechas de admisión de semestre: UNAL ajusta calendario académico 2026

La Universidad Nacional modificó su cronograma y extendió el primer semestre hasta finales de julio

Así quedaron las fechas de admisión de semestre: UNAL ajusta calendario académico 2026

“Más de 2.300 cuentas han sido bloqueadas”: Rappi responde a protestas de domiciliarios en Bogotá

La empresa explicó las razones de los bloqueos y defendió sus controles tras manifestaciones en la ciudad

“Más de 2.300 cuentas han sido bloqueadas”: Rappi responde a protestas de domiciliarios en Bogotá

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para este martes 21 de abril

Esto le interesa si va a manejar en la Villavicencio hoy martes

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para este martes 21 de abril

Pico y Placa en Cartagena martes 21 de abril: evite multas debido a la restricción vehicular

Cuáles son los autos que no tienen permitido transitar este martes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa en Cartagena martes 21 de abril: evite multas debido a la restricción vehicular
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

ENTRETENIMIENTO

Comic Con Colombia 2026 confirmó a Patricia Acevedo, la voz de Lisa Simpson, Sailor Moon y Rachel Green, como invitada especial

Comic Con Colombia 2026 confirmó a Patricia Acevedo, la voz de Lisa Simpson, Sailor Moon y Rachel Green, como invitada especial

Amparo Grisales anunció quién es el nuevo jurado de ‘Yo me llamo’: estará junto a ella, César Escola y Aurelio Cheveroni

Exparticipante del ‘Desafió Siglo XXI’ se sometió a varios prodecimientos quirúrgicos: así fue la impresionante transformación

Hermana de Alexa Torrex se despachó contra Jhorman Toloza: "Lo único que ella merece de él es agradecimiento"

Feid lloró en pleno concierto al interpretar canción de desamor y los comentarios se dispararon en redes: “Karol G le partió el corazón”

Deportes

La selección Colombia sub-17 regresó al país con la mira puesta en el Mundial: “El objetivo es tener mentalidad campeona”

La selección Colombia sub-17 regresó al país con la mira puesta en el Mundial: “El objetivo es tener mentalidad campeona”

El Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma está a un paso de salvar la categoría en la Premier league

Bucaramanga enfrenta a Nacional en un duelo clave por la entrada a los ocho: ¿qué resultado debe obtener para seguir con vida?

Luis Suárez pidió perdón a los hinchas de Sporting de Lisboa por errar penal: ¿cuándo se podrá reivindicar?

Jugador de la selección Colombia le respondió al argentino Julio Coria: “Solo respeto”