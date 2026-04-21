Familiar de víctima en ‘Sin senos sí hay paraíso 4’ pide seguridad en Bogotá: “Trabajando honestamente, le arrebataron la vida”

Familiar de Henry Alberto Benavides se pronunció durante una velatón en Bogotá. - crédito Citytv e imagen Ilustrativa Infobae

En la noche del domingo 19 de abril se realizó una velatón en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, en la que participaron familiares, amigos, integrantes del gremio audiovisual y ciudadanos. El encuentro tuvo como propósito exigir justicia por los hechos ocurridos y solicitar mayores condiciones de seguridad en la ciudad.

Durante la jornada, la prima de Henry Alberto Benavides Cárdenas, una de las víctimas, expresó públicamente su rechazo a lo sucedido y elevó un llamado a las autoridades.

“En realidad, en este país nos hace falta mucha seguridad, la que realmente todos necesitamos. Como en el caso de mi primo, que luchó por un trabajo. Él luchó para estar en este trabajo, para que, trabajando honestamente, le arrebataran la vida. Pedimos seguridad”, manifestó la mujer frente a las cámaras de CityTv.

El evento se desarrolló con encendido de velas y mensajes en memoria de las personas fallecidas, así como con solicitudes de acciones concretas frente a la seguridad en espacios laborales y públicos.

Hechos ocurridos durante el rodaje en Bogotá

Los hechos se registraron el sábado 18 de abril de 2026 en inmediaciones del Instituto Roosevelt y el barrio Los Laches, en el centro de Bogotá, durante el rodaje de la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso.

De acuerdo con información recopilada, hacia las 3:00 p. m., un hombre identificado como Josué Cubillos García se aproximó al lugar y atacó con arma blanca a integrantes del equipo de producción.

Las grabaciones de cámaras de seguridad evidencian que el agresor abordó por la espalda a una de las víctimas, causándole una herida en el cuello que le provocó la muerte minutos después. En medio de la situación, otros miembros del equipo intervinieron, lo que derivó en nuevos enfrentamientos en vía pública.

En estos hechos fallecieron Henry Alberto Benavides Cárdenas, conductor de 45 años y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, asistente de producción de 18 años.

Además, otra persona resultó herida y fue trasladada a un centro médico.

El agresor también perdió la vida en el lugar, luego de ser reducido por varias personas en medio del enfrentamiento.

Las víctimas mortales, Henry Alberto Benavides Cárdenas y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, eran parte del equipo técnico de la reconocida serie de televisión - crédito Redes sociales

Identidad de las víctimas y labores en la producción

Las víctimas hacían parte del equipo técnico de la producción audiovisual. Henry Alberto Benavides Cárdenas se desempeñaba como conductor encargado del transporte de equipos y logística, mientras que Nicolás Francisco Perdomo Corrales trabajaba como asistente de producción.

De acuerdo con testimonios conocidos, ambos cumplían funciones operativas dentro del rodaje que se desarrollaba en el sector.

Reacciones del elenco de la serie

Integrantes del elenco de Sin senos sí hay paraíso se pronunciaron tras lo ocurrido. La actriz Carmen Villalobos compartió un mensaje en el que se refirió a la relación entre los equipos de trabajo durante las grabaciones.

“Cuando estamos en un proyecto todos nos volvemos familia. Compartimos más con nuestros compañeros de grabación que con nuestros seres queridos (...) ¡Es muy difícil asimilar todo lo que pasó! Como lo dije anoche, mis pensamientos están con las familias que en este momento perdieron a su ser querido y le pido a Dios mucha fortaleza para cada uno de ellos”, señaló.

Otros miembros del elenco y del equipo técnico también difundieron mensajes en redes sociales en los que lamentaron los hechos y recordaron a las víctimas.

La actriz demostró su dolor por lo ocurrido con los jóvenes trabajadores - crédito Carmen Villalobos / Instagram

Antecedentes del agresor y actuaciones previas

Según información conocida por Citytv, Josué Cubillos García registraba antecedentes por amenazas y porte de armas blancas. Además, contaba con un historial clínico que incluía diagnósticos asociados a trastornos psicóticos y esquizofrenia.

Se estableció que el día anterior al ataque el hombre habría acudido al Instituto Roosevelt con el fin de solicitar su historia clínica. En ese momento, de acuerdo con reportes, se presentó un altercado con personal del lugar y le fue incautada un arma blanca.

De acuerdo con referencias médicas, este tipo de diagnósticos pueden estar asociados a episodios de alteraciones en la percepción, ideas delirantes y comportamientos desorganizados.

Proceso judicial en curso

Tras los hechos, cuatro integrantes del equipo de producción fueron presentados ante las autoridades judiciales y imputados por el delito de homicidio simple, en relación con la muerte del agresor.

Durante la audiencia realizada el domingo 19 de abril, un juez determinó que los implicados quedaran en libertad mientras avanza el proceso, sin imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad.

El caso continúa en etapa de investigación para el esclarecimiento de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y la determinación de responsabilidades.

Trabajadores del sector audiovisual expresaron preocupaciones sobre la seguridad en los rodajes. - crédito Telemundo

Manifestación del gremio audiovisual

En el marco de la velatón, trabajadores del sector audiovisual y asistentes expresaron su preocupación por las condiciones de seguridad durante las grabaciones, especialmente en espacios abiertos.

Durante el encuentro, se reiteraron solicitudes relacionadas con la implementación de protocolos de seguridad y medidas de prevención en este tipo de producciones.

Algunos participantes señalaron la necesidad de revisar las condiciones en las que se desarrollan los rodajes, así como la coordinación con autoridades locales para garantizar entornos seguros.