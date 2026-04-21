Amenazan al secretario de Movilidad de Cali y su familia: Alcaldía ofrece $20 millones por responsables

El secretario de Movilidad de Cali, Sergio Moncayo, denunció las amenazas recibidas en las que también se menciona a su familia y a funcionarios de la entidad. - crédito Alcaldía de Santiago de Cali

El secretario de Movilidad de Cali, Sergio Moncayo, denunció que en los últimos días ha recibido amenazas de muerte en su contra y hacia su familia, situación que fue expuesta durante una sesión plenaria del Concejo Distrital.

De acuerdo con el funcionario, las intimidaciones fueron enviadas a través de un correo electrónico dirigido al canal institucional, en el que se le menciona directamente como objetivo de un posible ataque. En el mensaje también se hace referencia a su entorno familiar y a la Secretaría de Movilidad.

“Una amenaza que llegó directamente hacia mi persona, con nombre propio… incluso hablan de mi familia y de la Secretaría de Movilidad”, afirmó Moncayo durante su intervención.

Según indicó, los hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, incluyendo la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad y Justicia, y la SIJÍN, que iniciaron las respectivas investigaciones.

#Inseguridad | En la mañana de este lunes 20 de abril el secretario de @MovilidadCali Javier Moncayo, recibió un correo donde lo amenazan de muerte a él y a su familia, además a los guardas de tránsito de Cali, de un grupo haciéndose pasar por las disidencias de las Farc. pic.twitter.com/MqnFp3mrVL — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) April 20, 2026

Controles de tránsito estarían relacionados con las amenazas

El secretario señaló en entrevista con Caracol Radio que las amenazas estarían vinculadas con los operativos de control vial que se vienen adelantando en la ciudad, particularmente aquellos enfocados en motociclistas.

En declaraciones posteriores al Consejo, Moncayo explicó al medio que estas medidas buscan reducir los índices de accidentalidad y mortalidad en las vías, los cuales han sido motivo de preocupación para la administración distrital.

“Nuestros agentes están en las calles para que tengamos una mejor movilidad y para que nos movamos de manera segura”, indicó.

El funcionario también hizo referencia a las cifras de siniestralidad, señalando que en la ciudad se registran fallecimientos diarios de motociclistas, así como casos recurrentes de peatones afectados por conductas imprudentes, entre ellas el irrespeto a semáforos y la circulación por zonas no autorizadas.

Alcaldía de Cali anuncia recompensa por información

Tras la denuncia, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció una recompensa de hasta $20 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y ubicar a los responsables de las amenazas.

El mandatario señaló que el mensaje intimidatorio habría sido enviado por un grupo que se hace pasar por presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, hecho que está siendo verificado por las autoridades.

“Esta amenaza no es un tema menor. Ofrecemos hasta veinte millones de pesos por información que nos permita dar con los responsables”, manifestó el alcalde a través de un video difundido en sus redes sociales.

El mandatario anunció hasta $20 millones por información que permita identificar a los responsables de las intimidaciones dirigidas a Sergio Moncayo y su familia. - crédito @alejoeder/X

Autoridades adelantan investigaciones

Las autoridades locales confirmaron que ya se activaron los protocolos de seguridad y las investigaciones correspondientes. La Policía Nacional, junto con unidades de la SIJÍN, adelantan labores para rastrear el origen del correo electrónico y establecer la autenticidad de los responsables.

El secretario Moncayo precisó que el mensaje incluía material audiovisual, en el que se observan situaciones de agresión contra agentes de tránsito en otras ciudades, lo cual estaría siendo utilizado como elemento de intimidación.

Contexto: aumento de amenazas a funcionarios públicos

El alcalde Eder también se refirió a un contexto más amplio, indicando que este caso se suma a recientes amenazas contra otros mandatarios locales en el país, entre ellos el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

Según el mandatario, este tipo de hechos evidencian dificultades en materia de seguridad en distintas regiones de Colombia, lo que ha motivado reiterados llamados al Gobierno Nacional para fortalecer las estrategias de protección a funcionarios públicos y a la ciudadanía.

“No podemos permitir que este deterioro siga aumentando”, expresó.

Balance de operativos de movilidad en Cali

En medio de la situación, el secretario de Movilidad presentó ante Caracol Radio un balance sobre los operativos realizados en lo corrido del año. De acuerdo con Moncayo, se ha registrado una reducción en las agresiones contra agentes de tránsito, pasando de 18 casos en el mismo periodo del año anterior a 3 en la actualidad.

Asimismo, explicó que los controles han sido reorganizados para disminuir el impacto en la movilidad, priorizando horarios nocturnos y momentos de menor flujo vehicular.

“Estamos realizando controles en horarios donde no afectemos las horas pico, pero manteniendo la vigilancia necesaria”, señaló.

Las amenazas estarían relacionadas con los controles a motociclistas implementados por la Secretaría de Movilidad para reducir la accidentalidad en la ciudad. - crédito Alcaldía de Santiago de Cali

Llamado a la ciudadanía

El secretario reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito y mantener conductas responsables en las vías, como parte de las acciones orientadas a reducir la accidentalidad.

Indicó que la administración distrital continúa enfocada en mejorar la seguridad vial y disminuir los índices de mortalidad, objetivos que, según afirmó, requieren la participación de todos los actores en la vía.