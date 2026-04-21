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“Campaña sucia”: Abelardo de la Espriella denuncia ataques y se refiere a la Operación Júpiter

El candidato presidencial aseguró que existe una estrategia para desprestigiarlo de cara a las elecciones

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Durante la entrevista, Abelardo de la Espriella señaló que un trino de Gustavo Petro sería “la prueba reina” de las interceptaciones- crédito Infobae Colombia
El candidato presidencial aseguró que existe una estrategia para desprestigiarlo de cara a las elecciones - crédito Infobae Colombia

El candidato Abelardo de la Espriella denunció una presunta campaña para desprestigiarlo en plena contienda electoral. La declaración fue realizada a través de sus redes sociales, según información obtenida por Revista Semana.

El aspirante también se refirió a la llamada Operación Júpiter y descartó declararse víctima. Aseguró que continuará su camino político sin afectaciones.

En su pronunciamiento, lanzó críticas contra sus contendores y defendió su independencia política. El mensaje se dio a pocas semanas de la primera vuelta presidencial.

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En entrevista con Infobae Colombia, Abelardo de la Espriella propuso reducir la influencia política en el Banco de la República en medio de la crisis institucional- crédito Infobae Colombia
En su pronunciamiento, lanzó críticas contra sus contendores y defendió su independencia política. El mensaje se dio a pocas semanas de la primera vuelta presidencial - crédito Infobae Colombia

Denuncia de campaña de desprestigio y postura frente a Operación Júpiter

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella realizó una declaración pública el lunes 20 de abril en la que denunció que, en su contra, se estaría desarrollando una “campaña sucia” con el objetivo de afectar su imagen y debilitar su aspiración de cara a la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo.

La intervención fue transmitida a través de sus redes sociales, donde expuso su posición frente a lo que considera una estrategia para perjudicar su candidatura en un momento clave del proceso electoral.

Durante su mensaje, el aspirante hizo referencia directa a la llamada Operación Júpiter, señalando que, aunque este tema ha tenido repercusiones en su imagen pública, ha decidido no asumirse como víctima dentro de esta controversia.

Abelardo de la Espriella con barba, traje, gorra de tigre y pin de Colombia, gesticula con ambas manos frente a un fondo con un tigre y la bandera
Durante su mensaje, el aspirante hizo referencia directa a la llamada Operación Júpiter, señalando que, aunque este tema ha tenido repercusiones en su imagen pública, ha decidido no asumirse como víctima dentro de esta controversia | (Luisa González)

“Así que con la Operación Júpiter no me voy a declarar víctima, queridos compatriotas, porque veo que les ha salido ese parapeto muy mal”, expresó Abelardo de la Espriella, citado por Semana.

En la misma intervención, el candidato aseguró que continuará su campaña sin verse afectado por los cuestionamientos, afirmando que mantiene respaldo ciudadano. “Yo sigo mi camino sin rasguños y sin heridas, porque me cubre el manto del fervor de la gente del pueblo y la protección divina de Dios”, agregó, citado por ese medio de comunicación.

El aspirante también reiteró que, dentro de su visión política, identifica como principales adversarios al presidente Gustavo Petro y al también candidato Iván Cepeda, en el marco de la disputa electoral.

Mensajes políticos, críticas y defensa de su candidatura

En su declaración, Abelardo de la Espriella profundizó en su discurso político, insistiendo en que su candidatura representa una alternativa independiente frente a las estructuras tradicionales del poder.

“Lo que veo de la tal operación Júpiter es que tal vez para los de siempre el enemigo sea yo. Eso no me importa, me tiene sin cuidado”, afirmó, citado por ese medio de comunicación, al referirse a las críticas que han surgido alrededor de este tema.

Asimismo, el candidato aseguró que su proyecto político está enfocado en transformar el panorama nacional y en representar a sectores que, según él, no han tenido participación en la política tradicional.

“Esto no es con los de siempre, esto es con nosotros los nunca, los que nunca hemos vivido de la teta del Estado”, manifestó, citado por ese medio de comunicación.

El candidato aseguró que su proyecto político está enfocado en transformar el panorama nacional y en representar a sectores que, según él, no han tenido participación en la política tradicional | REUTERS/Luisa González
El candidato aseguró que su proyecto político está enfocado en transformar el panorama nacional y en representar a sectores que, según él, no han tenido participación en la política tradicional | REUTERS/Luisa González

En ese mismo discurso, destacó que su campaña no está respaldada por grandes capitales, enfatizando en la idea de independencia económica y política como uno de los pilares de su aspiración presidencial.

“No me financian los grandes capitales”, aseguró, citado por ese medio de comunicación, al tiempo que defendió su capacidad para asumir decisiones en el país.

El candidato también expresó confianza en el resultado electoral, señalando que espera un respaldo significativo en las urnas. “Vamos a ganar en primera vuelta”, afirmó, citado por ese medio de comunicación, proyectando un escenario favorable para su campaña.

La polémica en torno a la Operación Júpiter se intensificó luego de que la Revista Raya divulgara una investigación sobre una estrategia que, según el medio, tendría incidencia en el ámbito político y empresarial.

De acuerdo con esa publicación, dicha iniciativa habría impactado a cerca de 40.000 empleados en el país, lo que ha generado debate sobre su alcance y posibles implicaciones en el contexto electoral.

En medio de este escenario, la declaración de Abelardo de la Espriella se suma a la tensión política que caracteriza la etapa previa a las elecciones presidenciales, en la que los candidatos buscan consolidar apoyos y responder a cuestionamientos públicos.

El pronunciamiento también refleja el clima de confrontación que se vive en la campaña, donde los señalamientos, las denuncias y las estrategias comunicativas se convierten en elementos centrales del debate político nacional.

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