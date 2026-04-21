Ana María Estupiñán expresó su dolor tras el ataque a trabajadores de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’: “Abrazo a las familias”

Ana María Estupiñán lamenta la muerte de dos integrantes del equipo de 'Sin senos sí hay paraíso' - crédito @anamestupinan/ Instagram- @Colombiaoscura/X

La muerte de dos integrantes del equipo técnico de Sin senos sí hay paraíso durante una jornada de grabación en el barrio Santa Fe, en Bogotá, impactó de lleno a la industria audiovisual colombiana.

El hecho, ocurrido el 18 de abril, dejó como víctimas a Henry Alberto Benavides y Nicolás Francisco, quienes participaban en la producción de la exitosa serie cuando fueron atacados por un desconocido en una locación abierta de la capital.

La Policía Metropolitana de Bogotá descartó el robo como móvil y vinculó el triple asesinato a un trastorno mental previo del atacante - crédito captura de pantalla/Noticias RCN

La tragedia, documentada a través de imágenes difundidas en medios locales, intensificó el debate sobre las condiciones de seguridad que enfrentan los equipos de producción cuando trabajan en espacios públicos o zonas con antecedentes de conflictividad. El ataque generó una ola de mensajes de duelo y solidaridad por parte de distintos actores de la industria, quienes hicieron público su apoyo a las familias de los fallecidos.

Entre quienes alzaron la voz tras lo sucedido se encuentra la actriz Ana María Estupiñán, reconocida por su papel en la televisión colombiana con su participación en programas como Amar y vivir, La niña, Rigo, La Roca de Oro, entre otros.

Por medio de sus redes sociales, la actriz expresó su consternación y cercanía con los afectados: “No puedo creer lo que pasó, abrazo a las familias desde lo más profundo de mi corazón y a todo el equipo de producción que tuvo que vivir esa tragedia”, afirmó la intérprete.

Ana María Estupiñán, reconocida actriz colombiana, expresó su pesar tras el asesinato de sus colegas y compartió un mensaje de apoyo a las familias afectadas - crédito @anamestupinan/ Instagram

El mensaje estuvo acompañado por una imagen de un listón blanco sobre fondo negro y la frase “Silencio en el set”, expresión que se ha difundido ampliamente tras la muerte de los dos integrantes del equipo.

Otras figuras del entretenimiento también manifestaron su pesar en plataformas digitales, subrayando la importancia de fortalecer las medidas de protección para quienes desarrollan su labor detrás de cámaras. “El dolor es de todos, porque quienes trabajamos en el medio sabemos lo que implica salir a grabar a la calle”, expresó un colega de los fallecidos en redes sociales.

Este episodio reavivó la discusión sobre la responsabilidad de las productoras y autoridades al garantizar escenarios seguros para la realización de proyectos audiovisuales en entornos urbanos complejos. El sector atraviesa un momento de reflexión, impulsado por el dolor compartido entre quienes integran el engranaje de la televisión y el cine en Colombia.

Otras figuras del elenco y la industria audiovisual se manifestaron en redes sociales con mensajes contundentes de rechazo ante lo ocurrido en el centro de Bogotá. Entre las primeras en pronunciarse estuvo Carmen Villalobos, protagonista de la reconocida serie, quien expresó: “Mis pensamientos están con las familias que en este momento perdieron a su ser querido”.

La actriz demostró su dolor por lo ocurrido con los jóvenes trabajadores - crédito Carmen Villalobos / Instagram

Difunden primeras imágenes del ataque mortal al equipo de Sin senos sí hay paraíso en Bogotá

Las primeras imágenes del ataque a los miembros de la producción de Sin senos sí hay paraíso en Bogotá revelaron la secuencia exacta de los hechos que conmocionaron a la industria audiovisual. En el material captado por cámaras de seguridad y difundido en redes sociales, se observa cómo el agresor, identificado como Josué Cubillos García, de 24 años, se acerca al conductor del equipo, Henry Alberto Benavides, de 45 años, lo toma por el cuello y lo hiere mortalmente con un arma blanca.

Todo ocurrió sin mediar palabra y por la espalda, en plena vía pública, a pocos metros de la avenida Circunvalar, donde el equipo de la serie había instalado un set especial para grabaciones.

Después del primer ataque, parte del equipo técnico, incluido Nicolás Francisco Perdomo, salió en defensa del compañero agredido. En ese momento, el atacante volvió a emplear el arma y lesionó gravemente a Perdomo, quien recibió una herida en el tórax que resultó fatal minutos después. Las imágenes no solo confirmaron la rapidez y violencia del episodio, sino también la reacción inmediata del resto del equipo, que intentó neutralizar al agresor en medio del caos.

El video muestra grabaciones de cámaras de seguridad de la ubicación en la que se perpetró un doble asesinato ocurrido en Bogotá, vinculado a la producción de 'Sin senos sí hay paraíso 4' - crédito Colombiaoscura/X

Las autoridades descartaron la hipótesis de un robo y vincularon los hechos a un trastorno mental diagnosticado en el agresor, según el informe de la Policía Metropolitana de Bogotá. El análisis policial, basado en más de 35 horas de grabaciones y testimonios, determinó que Cubillos García no intentó ingresar al set ni tenía relación previa con la producción o las víctimas. De acuerdo con la reconstrucción oficial, el atacante habría confundido a Benavides con personal de seguridad de un instituto cercano, donde el día anterior había protagonizado un altercado.

El agresor, que contaba con antecedentes psiquiátricos y registros por amenazas previas, fue neutralizado por integrantes del equipo y vigilantes del sector. Cuatro personas que participaron en su detención fueron inicialmente arrestadas, pero recuperaron la libertad mientras avanza la investigación sobre su actuación.