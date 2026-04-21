J Balvin habría reaccionado a pulla de Blessd a Ryan Castro y Karol G: “Palabras sobran”

Los artistas presumían de una buena relación en el pasado, pero algo pareció haber cambiado entre los dos - crédito Andrés Vanegas

Karol G, Ryan Castro y J Balvin encendieron las redes sociales el domingo 19 de abril de 2026 tras compartir escenario en la segunda presentación de la cantante en Coachella 2026, festival realizado en el desierto de Indio, California, Estados Unidos.

La presencia de estos artistas colombianos fue celebrada como un hito para la música urbana de su país, generando innumerables comentarios de apoyo y orgullo nacional.

Para muchos, la exposición del llamado ‘Niño de Medellín’ (J Balvin) en el show lo confirmó como uno de los máximos exponentes del género urbano en Colombia.

Mientras el eco de la presentación seguía resonando, un mensaje publicado por Blessd en sus historias de Instagram desató controversia.

El comentario de Blessd que generó polémica en redes sociales - crédito @Luismorxx/X

El artista escribió: “De buena el que diga que yo no soy el futuro de Colombia, el más pegado, el que llena más en Colombia, el que está en todos los charts, el que tiene toda la gira sold es porque tiene rabia”.

Esa declaración fue interpretada por muchos usuarios como una indirecta dirigida a sus colegas que triunfaron en el festival. El comentario de Blessd coincidió con el furor mediático por la actuación en Coachella, lo que llevó a varios internautas a señalar que la publicación era una respuesta encubierta hacia Karol G y Ryan Castro.

“Hey familia. Ustedes saben que la semana pasada les traje una sorpresa, porque obviamente íbamos a celebrar el reguetón old school. Esta semana nosotros en Colombia también tenemos a nuestro representante, pionero, que llevó el reguetón colombiano al mundo entero”, fue el anuncio sobre J Balvin.

Sobre la presentación de Ryan, aseguró que se trata del representante de la nueva era del género urbano: “Con él viene alguien que representa también el reguetón colombiano, la nueva era familia ...”. En ningún momento del espectáculo se aprecia que se refiera a él como el mejor, como afirmó Blessd en su mensaje.

Blessd habría reaccionado de manera desfavorable a presentación de Karol G para Ryan Castro en Coachella - crédito cortesía Blessd

No es la primera vez que Blessd mantiene diferencias con otros artistas del género, incluidas figuras como Feid y, presuntamente, Ryan Castro, hecho que alimentó las especulaciones sobre el destinatario de su mensaje.

La tensión creció en redes sociales, donde algunos vieron en las palabras de Blessd una muestra de rivalidad y otros las tomaron como una reafirmación personal en medio de la euforia colectiva por el logro de sus compatriotas.

J Balvin interviene tras la controversia

Ante el revuelo, J Balvin manifestó públicamente su apoyo y admiración por sus colegas.

En su cuenta oficial compartió: “Lo soñamos… lo vivimos… Karol G palabras sobran ya son muchos años de amistad, sigue Rompiendo!! Ryan Castro, que chimba compartir momentos como estos juntos, sos un duro. COLOMBIA GANG”.

Esta postura fue interpretada por seguidores como una forma de mostrar unidad y celebrar el éxito de los artistas colombianos en uno de los festivales de mayor renombre.

La aparente respuesta de J Balvin al comentario de Blessd - crédito @jbalvin/IG

Mensajes como: “Muy orgullosa de nuestros muchachos❤️❤️❤️“; ”A pesar de ser venezolana, me siento muy orgullosa de mis compatriotas"; “díganles que son la mejor dupla y que el papel del tío Ryan con Río lo está haciendo muy bien”; “soy yo, o Balvin le está cediendo el trono al tío, qué bien le ha sentado esa amistad a los dos”, entre otros más.

Hasta ahora, ni Blessd ni su equipo han emitido declaraciones para aclarar el sentido de su mensaje, y ninguno de los mencionados ha respondido directamente sobre la supuesta indirecta. La controversia se mantiene en las redes sociales, donde los seguidores debaten el trasfondo de las palabras del reguetonero y el ambiente de competencia dentro del género urbano.

Por ahora, el Bendito continúa con su gira de conciertos por Estados Unidos presumiendo llenos totales en los escenarios.