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Turista colombiana relató el terror vivido durante el tiroteo en zona turística de Teotihuacán en México: “Están disparando, están disparando”

La mujer describió los momentos de desesperación y pánico que sufrieron los turistas tras los disparos, evidenciando las graves carencias de seguridad en uno de los sitios históricos más visitados de México

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Una visita a Teotihuacán que terminó en caos: el testimonio de Daniela Martínez pone en jaque la seguridad turística - crédito Reuters/Barack
Una visita a Teotihuacán que terminó en caos: el testimonio de Daniela Martínez pone en jaque la seguridad turística - crédito Reuters/Barack

Una jornada turística que prometía ser inolvidable terminó convertida en una escena de pánico para decenas de visitantes en México, tal como lo relató la colombiana Daniela Martínez, que en entrevista con Blu Radio narró los angustiosos momentos que vivió durante el tiroteo ocurrido el 20 de abril en Teotihuacán.

La joven, de 24 años, realizaba un recorrido turístico junto a su esposo cuando la tranquilidad del lugar se vio interrumpida por una serie de disparos que desataron el caos entre los visitantes.

“Bueno, yo hoy estoy bien, un poco más calmada. El día de ayer sí fue... empezó siendo un sueño y terminó siendo una pesadilla”, expresó en diálogo con la emisora, dejando en evidencia el impacto emocional que le dejó la experiencia.

Martínez explicó que se encontraba prácticamente en el ingreso a la llamada Calle de los Muertos cuando comenzó la emergencia: “Yo estaba en el lugar. Yo iba con un grupo de turistas, íbamos mi esposo y yo. Ya habíamos entrado, ya estábamos para entrar a la Calle de los Muertos cuando empezaron los disparos, cuando empezaron las personas a correr, cuando empezaron las personas a llorar, a gritar”, relató la mujer.

Tiroteo en Teotihuacán: videos captan el miedo de los visitantes - crédito Redes sociales

Daniela explicó que en medio de la confusión inicial, muchos visitantes no lograron identificar de inmediato lo que estaba ocurriendo: “Empezamos a ver y escuchamos el primer disparo, pero como es un lugar tan abierto, la verdad lo último que pensamos es que fuera un disparo. O sea, ¿quién se va a imaginar que era eso? Los disparos se escuchaban un poco lejos. Y esto de verdad nos causó confusión al inicio, quizá por el lugar el sonido se perdía, pero los disparos no se escuchaban cerca aunque sí estábamos cerca”, agregó, pero la situación se volvió crítica cuando los guías turísticos confirmaron la emergencia a través de sus radios de comunicación.

“Mi guía en la radio escuchó: ‘Están disparando, están disparando’ y bueno, ella lo que dijo fue: ‘Salgan corriendo’”, contó.

Sin embargo, el testimonio de los minutos de pánico no fue lo único que llamó la atención, pues la colombiana contó en la entrevista que, en su punto de vista, hay ausencia de controles de seguridad en el ingreso al sitio turístico.

La verdad es que es posible ingresar esos artefactos. O sea, era muy fácil. A nosotros no nos requisaron, no nos revisaron, ni siquiera pidieron nuestros nombres”, afirmó Martínez.

Colombiana indica que hay falta de controles en sitio turístico de Teotihuacán - crédito captura de pantalla Caracol Televisión
Colombiana indica que hay falta de controles en sitio turístico de Teotihuacán - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

La joven fue enfática en señalar que no existían medidas básicas de prevención y cuestionó la falta de rutas de evacuación claras en medio de la emergencia: “no había ningún marco de seguridad, detector de metales, detector de armas, no había nada. Simplemente entramos como Pedro por nuestra casa, como si nada... No sabíamos por dónde correr. yo por ejemplo, que soy un poquito despistada, no recordaba por dónde había entrado. Entonces corrí hacia donde me daba el instinto y la verdad es que corrí mal y con esto puedo rescatar que era que no había señalización, no había punto de encuentro, no había nada”, explicó.

Martínez también confirmó que no logró ver directamente al atacante: “nosotros cuando estábamos entrando al lugar donde él estaba, que ya sabemos por los videos, él estaba bastante alto, él estaba bastante arriba, entonces no alcanzamos a verlo y no sabíamos de dónde venían los disparos”.

Sobre la respuesta ante la emergencia, la joven destacó la reacción de los guías turísticos, aunque reconoció que todo se manejó en medio del pánico.

“La de nosotros, por ejemplo, me imagino que por el pánico lo único que nos dijo fue: ‘Corran’, o sea: ‘Están disparando, corran’... Los guías, ellos entre todos, la comunidad teotihuacana, los que trabajan dentro, lo que les entendí es que todos eran como familia o muy allegados. Entonces ellos al sentir esa cercanía, lo que hicieron fue devolverse. La agencia llamó como a los quince minutos. Todo bien, pero quizá por parte de autoridades sí no recibimos ninguna instrucción”, aseguró.

Teotihuacán
Una turista vive el caos en Teotihuacán tras un ataque armado - crédito Axel Sánchez/cuartoscuro.com

En su recorrido hacia la salida, Martínez se encontró con personas lesionadas que intentaban escapar del lugar: “Cuando yo llego a la entrada me encontré con dos de estos que se habían tirado. Uno estaba bastante raspado y el otro se había golpeado fuertemente la pierna y no podía caminar. Y así había un montón”.

Finalmente, sobre el destino del atacante, aseguró no tener claridad, pese a los rumores que circulaban en el momento: “Escuchamos muchos disparos y por la radio estaban diciendo que si le iban a disparar y que él estaba disparando y que tenía un cuchillo. Fue lo que escuché en la radio de un vigilante... Pero certeza de si él se suicidó o lo mataron, no, desconozco”.

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