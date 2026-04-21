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Video del momento en que un joven sin licencia arrolló a tres personas con una moto: una adulta mayor murió

Una motocicleta que circulaba con exceso de velocidad alcanzó a tres peatones, incluida la víctima de 64 años que falleció posteriormente en un hospital

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Las cámaras de seguridad captan el momento exacto en el que una motocicleta arrolla a tres peatones en Medellín - crédito Denuncias Antioquia

Un motociclista que circulaba a exceso de velocidad embistió a tres peatones en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín. Entre las víctimas se encontraba una mujer de 64 años, quien falleció posteriormente en un hospital.

El accidente dejó además tres personas heridas, incluido el conductor de la motocicleta, mientras organismos distritales atendieron la emergencia.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento en que una mujer, vestida con blusa clara y pantalón oscuro, transitaba por el borde de la vía, junto a un gimnasio. Apenas tres segundos después, una motocicleta impactó la violentamente junto a otros dos peatones.

El accidente ocurrió a las 8:22 p.m. del viernes 17 de abril de 2026. Los testigos, algunos desde el interior del gimnasio, reaccionaron con gestos de sorpresa y desesperación ante la magnitud de lo sucedido.

Un menor sin licencia causa accidente de tránsito en San Cristóbal, Medellín, dejando una mujer fallecida y tres heridos - crédito Captura video Denuncias Antioquia
Un menor sin licencia causa accidente de tránsito en San Cristóbal, Medellín, dejando una mujer fallecida y tres heridos - crédito Captura video Denuncias Antioquia

En el pavimento, la adulta mayor yacía junto a los otros afectados, todos con visibles muestras de dolor. Unidades de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Salud acudieron al lugar del siniestro para brindar atención inmediata a los heridos.

La mujer de mayor edad fue trasladada al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde falleció al día siguiente debido a la gravedad de las heridas sufridas.

El menor de edad, quien conducía la motocicleta sin licencia, también resultó lesionado y fue objeto de las primeras diligencias administrativas: las autoridades procedieron a inmovilizar el vehículo. Los otros dos peatones afectados recibieron atención médica, pero sus lesiones no pusieron en riesgo sus vidas.

Hasta el momento, las causas exactas del accidente permanecen bajo investigación. Las autoridades no han emitido un informe definitivo sobre los factores que desencadenaron el siniestro.

Adulto mayor muerte, enfermo-Colombia-29-12-2021
Una mujer de 64 años fue arrollada junto a otros dos peatones y murió horas después en el Hospital Pablo Tobón Uribe - crédito EFE

La comunidad de San Cristóbal se encuentra consternada por la pérdida de una de sus habitantes y espera respuestas sobre las responsabilidades involucradas.

Murió abuelo de 89 años que recibió una salvaje golpiza en Medellín: luchó varios días por su vida

El fallecimiento de Elías de Jesús Ladino Bartolo a los 89 años, ocurrido el 18 de abril en su residencia del barrio El Pedregal, ha encendido la alarma entre los habitantes de Medellín.

Las circunstancias que rodearon su muerte han provocado una oleada de inquietud, especialmente por tratarse de un adulto mayor que fue víctima de una agresión física semanas antes de perder la vida.

Según lo reportado por medios locales, la causa principal del deceso fue el deterioro de la salud de Ladino Bartolo, que no logró superar las secuelas de una golpiza recibida el pasado 4 de marzo.

Atención médica VisualesIA
El caso revivió la preocupación ciudadana por los riesgos a los que se enfrentan los adultos mayores que habitan en sectores desprotegidos, por lo que la comunidad pidió respuestas institucionales ante el ataque y la pronta judicialización de los responsables - crédito Visuales IA

El ataque se produjo mientras el ciudadano realizaba una de sus caminatas habituales por el sector. Testigos aseguran que, tras iniciar una discusión con una mujer frente a una vivienda, un hombre intervino y lo agredió brutalmente.

La comunidad del barrio El Pedregal se movilizó de inmediato para trasladarlo a un centro asistencial. El parte médico confirmó que las lesiones, especialmente el trauma en la cabeza, fueron especialmente severas para una persona de su edad. Aunque el equipo médico consiguió estabilizarlo y pudo regresar a su hogar el 17 de marzo, su estado empeoró con el paso de los días.

Tras el fallecimiento, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación acudió a la vivienda de la víctima para realizar la inspección técnica al cadáver. El procedimiento busca esclarecer los detalles del caso y determinar las responsabilidades de los implicados en la agresión.

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