Colombia

Santiago Botero criticó exclusión de candidatos de un eventual debate y afirmó que tiene más seguidores que Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia: “No subestimen a la gente”

El aspirante presidencial afirmó que su presencia digital supera a la de sus rivales y cuestionó la imparcialidad en la difusión de información de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo

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Santiago Botero lanzó pullas contra Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia en X - crédito Infobae Colombia - Luisa Gonzalez/Reuters - Colprensa
Santiago Botero lanzó pullas contra Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia en X - crédito Infobae Colombia - Luisa Gonzalez/Reuters - Colprensa

La carrera presidencial en Colombia suma un nuevo episodio de tensión. El empresario y aspirante presidencial, Santiago Botero, cuestionó públicamente la cobertura mediática de su candidatura en redes sociales tras declaraciones de Abelardo de la Espriella sobre excluir a candidatos que no tengan posibilidad de ganar. A través de un mensaje en X, Botero señaló: “Es evidente el sesgo de Abelardo”.

El empresario enfatizó que su alcance digital supera ampliamente al de otros candidatos, mencionando: “Tengo el doble de seguidores que Abelardo y el triple que Paloma Valencia, además de un nivel de interacción muy superior”.

Botero advirtió que la representación mediática no corresponde a la realidad y sugirió que los electores podrían sorprender en las urnas. “No subestimen a la gente ni sean tan obvios”, expresó, y agregó: “Que yo no les pague no les da derecho a difundir información que no refleja la realidad”. Cerró su mensaje con una referencia bíblica y un lema anticorrupción.

Santiago Botero denunció sesgo mediático y exigió equidad en la cobertura electoral - crédito @Santibotero2026/X
Santiago Botero denunció sesgo mediático y exigió equidad en la cobertura electoral - crédito @Santibotero2026/X

Las declaraciones de Botero se difundieron tras el abogado y candidato presidencial De la Espriella expresar en Blu Radio que solo los aspirantes con mayor respaldo en las encuestas deberían asistir a los debates presidenciales, excluyendo así a quienes tienen menos reconocimiento en los sondeos.

En otro pronunciamiento en X, Santiago Botero intensificó su postura frente a la organización de los debates en la contienda electoral. A través de un mensaje en X, Botero lanzó una crítica directa a uno de sus rivales, asegurando: “Abelardo me tiene miedo”.

El aspirante subrayó su liderazgo en plataformas digitales, afirmando: “Soy el número uno en TikTok y solo quiere hacer debates como los perdedores”.

En su pronunciamiento, Botero manifestó estar preparado para participar en cualquier encuentro público. “Estoy listo cuando digan”, expresó, y cuestionó la actitud de los organizadores: “Apuesto que los gremios no nos invitan a los debates porque a ellos les da miedo de nosotros”.

“Abelardo me tiene miedo”: Santiago Botero pidió espacios abiertos para todos los candidatos - crédito @Santibotero2026/X
“Abelardo me tiene miedo”: Santiago Botero pidió espacios abiertos para todos los candidatos - crédito @Santibotero2026/X

El candidato insistió en que el derecho a los debates pertenece a la ciudadanía. “Esto no es un derecho de los candidatos, es de los colombianos y deben ellos poder escuchar a todos”, concluyó Botero, haciendo énfasis en la importancia de garantizar espacios de discusión abiertos e inclusivos.

Santiago Botero y su fórmula vicepresidencial criticaron condiciones de debate de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

El aspirante presidencial Santiago Botero generó controversia tras difundir un video en la red social X en el que cuestionó abiertamente a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella por sus exigencias para participar en debates electorales.

En la grabación, Botero sostuvo que “todo el mundo sabe lo que ellos van a hacer, que es seguir arrodillados al sistema, a los políticos, a los empresarios. Advierto y denuncio la grave discriminación que se está presentando en los debates presidenciales. Esto es una afrenta directa a la democracia”, aludiendo a supuestas alianzas y falta de independencia de sus rivales.

Según Carlos Fernando Cuevas, fórmula vicepresidencial de Santiago Botero, los debates no constituyen un privilegio exclusivo de los aspirantes, sino que representan “un derecho de los ciudadanos para escuchar las propuestas que hay en democracia”.

Santiago Botero acusó a rivales de “arrodillarse al sistema” y reclamó apertura en los debates presidenciales - crédito @Santibotero2026/X
Santiago Botero acusó a rivales de “arrodillarse al sistema” y reclamó apertura en los debates presidenciales - crédito @Santibotero2026/X

El candidato Botero retomó en el video y subrayó que, al imponer condiciones, sus contrincantes limitan el acceso de la sociedad a las distintas opciones y propuestas, lo que afecta directamente el proceso democrático. En sus palabras, “si no hacemos que nos escuchen todas las propuestas, ¿cómo van a elegir los colombianos a la persona correcta?”.

El mensaje, divulgado mediante X y replicado por distintas cuentas políticas, pone de relieve la discusión sobre la relevancia de los debates públicos en el contexto electoral colombiano.

Botero afirmó que la posibilidad de confrontar ideas en estos espacios permite a la ciudadanía tomar decisiones informadas respecto al futuro del país.

Eso es un derecho fundamental, no es un derecho nuestro, es de todos ustedes. Los colombianos merecen escuchar a todos los candidatos. La democracia no puede ser selectiva ni excluyente”, enfatizó el aspirante.

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