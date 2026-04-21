Polémica por presencia del expresidente ecuatoriano Rafael Correa en foro económico del Gobierno Petro: “Prófugo delincuente condenado por corrupción”

Fotografía de archivo fechada el 25 de junio de 2024 del expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017), hablando durante una entrevista con EFE en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutierrez ARCHIVO

La organización de un foro económico en Bogotá por parte del Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Hacienda, provocó un intenso debate público tras confirmarse la invitación como panelista internacional del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, condenado por corrupción en su país.

La presencia de Correa, calificado como prófugo de la justicia tras ser condenado en 2020 a ocho años de prisión por cohecho en el “Caso Sobornos 2012-2016”, generó cuestionamientos sobre la idoneidad de incluir figuras con antecedentes judiciales en espacios oficiales.

La controversia surgió porque el foro concedió una tribuna al exmandatario, sobre quien pesa una condena de ocho años de prisión por el delito de cohecho agravado en Ecuador.

Diversos sectores políticos y ciudadanos señalaron que esta decisión otorgaba legitimidad a personas procesadas por corrupción, lo que detonó una oleada de críticas hacia el Gobierno por la imagen que proyecta tanto a nivel nacional como internacional.

Un segmento del sector político y varios ciudadanos expresaron su inconformidad ante la participación del expresidente, condenado por cohecho, lo que generó cuestionamientos sobre la imagen oficial proyectada internacionalmente - crédito captura de pantalla @MinHacienda / X

El Ministerio de Hacienda de Colombia comunicó que el evento tendrá como eje la política monetaria y la soberanía financiera en América Latina.

La invitación a Rafael Correa fue anunciada en la red social X por el ministerio, desde el 13 de abril, lo que amplificó la repercusión mediática. Al encuentro asistieron también expertos nacionales e internacionales vinculados al análisis económico regional.

Críticas políticas y debate en redes sociales

La reacción no tardó en evidenciarse en el ámbito político y las redes sociales. La senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) condenó en X la presencia de Correa: “El Gobierno Petro trae a un foro económico a un prófugo delincuente condenado por corrupción como Rafael Correa. Recordemos que a ese delincuente lo condenaron a ocho años de cárcel por una red de sobornos donde aparece Odebrecht”, citó la congresista.

A esta postura se sumaron otros dirigentes y usuarios activos. La concejal Clara Lucía Sandoval cuestionó: “¡El apoyo de Petro a delincuentes es nacional e internacional! Prófugo de la justicia por corrupción dictando una conferencia, invitado por el Gobierno. Muy petrista todo”.

Además, el economista Germán Ricaurte señaló en su perfil de X el 20 de abril: “El señor Correa es prófugo de la justicia en su país. Pesa sobre él una orden de arresto y una condena pendiente de ocho años por corrupción. Es inaceptable que el gobierno colombiano invite a un delincuente común a dar conferencias”.

Las discusiones sobre la idoneidad de invitar a figuras investigadas judicialmente dominaron la jornada, mientras voces del Congreso y del sector público cuestionaron el mensaje enviado por la convocatoria - crédito Captura de Pantalla @MariaFdaCabal / X

Numerosos usuarios replicaron estas críticas y manifestaron preocupación por el impacto de la invitación sobre la imagen internacional de Colombia.

Condena judicial e implicaciones internacionales de Rafael Correa

El caso judicial de Rafael Correa fue enfatizado por críticos y analistas. Según Semana, la justicia de Ecuador lo sentenció a ocho años de prisión por cohecho agravado dentro del Caso Sobornos 2012-2016. Como resultado, sobre Correa pesa una orden de captura internacional y se encuentra fuera del país, declarado prófugo.

Figuras como la senadora Cabal y Germán Ricaurte insistieron en la relación de Correa con el esquema de sobornos que involucró a Odebrecht, argumento clave para rechazar su participación como panelista en el foro. Ricaurte subrayó que “es inaceptable que el gobierno colombiano invite a un delincuente común a dar conferencias”, destacando el mal precedente para el debate sobre integridad en espacios públicos.

Tensiones entre el Gobierno Petro y el Banco de la República

El desarrollo del foro se produjo en medio de una creciente fricción entre el Gobierno Petro y el Banco de la República.

La selección del panelista generó desconcierto en sectores que consideran inapropiado brindar legitimidad a personalidades investigadas, especialmente bajo el escrutinio de la comunidad internacional - crédito captura de pantalla / @german_ricaurte

La tensión se agravó tras la reciente decisión de la junta directiva del banco de elevar las tasas de interés en 100 puntos básicos. Esta decisión motivó la salida del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la sesión y fue seguida de la confirmación de la ruptura institucional entre el Ejecutivo y la máxima autoridad monetaria.

El presidente Gustavo Petro ha manifestado de forma reiterada su postura contraria a mantener altos los tipos de interés, defendiendo una política monetaria más expansiva.