Colombia

Abogado penalista explicó por qué Nicolás Rodríguez puede jugar fútbol profesional a pesar de la denuncia por abuso sexual

El jurista Jhoan Montenegro explicó que a pesar de la gravedad de las acusaciones, el futbolista es inocente hasta que se lleve a cabo un juicio en su contra

Guardar
- crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
Rodríguez volvió a entrenar con sus compañeros después de más de un mes - crédito Atlético Nacional

En Colombia ha generado opiniones divididas que el jugador Nicolás Rodríguez, futbolista de Atlético Nacional, haya vuelto a entrenar con el equipo antioqueño mientras sigue abierto un proceso en su contra en el que una joven lo acusó de haberla violado junto a un primo del deportista.

Debido a que varios periodistas indicaron Rodríguez había regresado a los entrenamientos luego de que la Fiscalía desestimó las pruebas presentadas por la denunciante, el ente acusador respondió una solicitud a la defensa de la presunta víctima, encabezada por el abogado Francisco Bernate.

La Fiscalía informó que el proceso penal contra Nicolás Rodríguez, mediocampista de Atlético Nacional, por presunto abuso sexual registrado el 15 de marzo en Rionegro, sigue en etapa de indagación y que hasta el momento no se ha realizado una imputación formal ni se ha tomado una decisión sobre su responsabilidad.

La denuncia de la joven que acusa a Rodríguez se mantiene activa y la Fiscalía confirmó que no ha sido desestimada. El ente acusador destacó que cualquier información difundida en redes sociales o medios sobre un posible cierre del caso no corresponde a la realidad procesal. Por último, se confirmó que fue recibido un informe forense psicológico solicitado por la defensa de la denunciante.

Nicolás Rodríguez - Francisco Bernate
Defensa de la presunta víctima aclaró que el caso sigue abierto - crédito Colprensa

Debido a la polémica que se ha generado sobre este caso, en diálogo con Infobae Colombia el abogado penalista Jhoan Montenegro explicó que tanto el jugador como la otra persona vinculada al proceso mantienen la presunción de inocencia hasta que sean imputados.

“Están siendo investigados y hasta el momento no han sido ni imputados, ni acusados y mucho menos vencidos en juicio. Estas personas cuentan con la presunción de inocencia y hoy se entienden inocentes hasta que un juez de la República dicte lo contrario”, explicó el jurista al indicar que, en teoría, no hay ninguna restricción que evite que Rodríguez pueda seguir jugando fútbol profesional.

En segundo lugar, el especialista habló de las claves del caso y la importancia de la recolección temprana de pruebas en casos de presunto abuso sexual.

“En este caso eran importantes o son importantes las pruebas que se tomaban como de parte de alertas tempranas por parte de la Fiscalía, las pruebas de ADN, etcétera. Todo el material probatorio que es trascendente para poder tratar de vencer en juicio a la persona que se entiende cometió el delito”.

Se reveló que un amigo cercano del futbolista Nicolás Rodríguez intentó manipular a la víctima para que no continuara con la denuncia - crédito Conmebol - Suministrada a Infobae Colombia
Se reveló que un amigo cercano del futbolista Nicolás Rodríguez intentó manipular a la víctima para que no continuara con la denuncia - crédito Conmebol - Suministrada a Infobae Colombia

Montenegro añadió que la celeridad en la recopilación de pruebas resulta clave, lo mismo que debe registrarse en un proceso de esta índole con los informes o resultados de los mismos.

“Las pruebas que eran necesarias e importantes para poder probar la culpabilidad de los autores materiales de las presuntas agresiones sexuales, era clave que se tomaran temprano. No podían ser después, no podían demorarse años, era en ese momento”.

Montenegro indicó que si tras la recolección y valoración del material probatorio, este no permite demostrar la responsabilidad de los investigados, el caso sería concluido, pero esto no debe ser agilizado por presión de alguna de las partes.

“Lo que en derecho corresponde es que la Fiscalía archive o precluya, porque las pruebas no indican que estos son culpables”, respondió el jurista.

Denuncia - Abuso sexual - Nicolás Rodríguez
La joven indicó que el otro hombre que abusó de ella sería el primo del futbolista - crédito Atlético Nacional / Suministradas a Infobae

Por último, el abogado habló de un debate entre lo ético y lo legal, ya que afirmó que en estos momentos no hay nada que impida que Rodríguez pueda entrenar con Nacional. “Su espectro laboral no puede ser afectado por una investigación que se está llevando adelante”.

Montenegro entendió que al tratarse de una denuncia sobre un hecho grave, es normal que las empresas o en este caso, un club de fútbol, decidan alejar al señalado de sus labores; sin embargo, resaltó que con ello podrían estar vulnerando sus derechos laborales.

Temas Relacionados

Nicolás RodríguezAtlético NacionalAbuso SexualFiscalíaColombia-Noticias

Más Noticias

Cae red vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación en Colombia: cinco extraditables capturados y 27 bienes incautados

Una operación coordinada entre la Fiscalía, la Policía Nacional y la DEA permitió desarticular una organización que enviaba cocaína en encomiendas y ocultaba ganancias ilícitas mediante empresas fachada y criptoactivos

Cae red vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación en Colombia: cinco extraditables capturados y 27 bienes incautados

Deuda hospitalaria en Colombia se disparó: llegó a $25,7 billones y la mora subió al 58%, según el gremio de hospitales y clínicas

La cifra representa un aumento de $1,7 billones en seis meses y refleja un deterioro en la capacidad de pago de las EPS, con más de la mitad de la cartera en mora y una alta concentración de la deuda en entidades intervenidas y en liquidación

Deuda hospitalaria en Colombia se disparó: llegó a $25,7 billones y la mora subió al 58%, según el gremio de hospitales y clínicas

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Los cuerpos aparecieron en zona rural tras varios días de búsqueda, mientras crece la presión por la presencia de disidencias y la falta de control en el territorio

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Daniel Briceño destapó ‘negociazo’ entre la USO con el Gobierno Petro: “Podría estar recibiendo más de $87.500 millones anuales”

El representante a la Cámara electo puso en entredicho el sistema de aportes de la Unión Sindical Obrera en Ecopetrol, al afirmar que su esquema de financiación habría cambiado y extendido el cobro a miles de trabajadores dentro de la estatal petrolera

Daniel Briceño destapó ‘negociazo’ entre la USO con el Gobierno Petro: “Podría estar recibiendo más de $87.500 millones anuales”

Aumento del salario mínimo de 2026 no sirvió para miles de colombianos: revelaron que no pueden gastar mucho, pese a la subida

La presión sobre bienes esenciales, el dinamismo desigual en los ingresos y el mayor uso de crédito forzaron nuevas estrategias familiares para enfrentar el entorno económico actual, explicó Raddar

Aumento del salario mínimo de 2026 no sirvió para miles de colombianos: revelaron que no pueden gastar mucho, pese a la subida
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Juanes se deshizo en elogios hacia Rosalía: “Si alguna vez duda de algo, será de los límites, porque no creo que los tenga”

Juanes se deshizo en elogios hacia Rosalía: “Si alguna vez duda de algo, será de los límites, porque no creo que los tenga”

Sebastián Yatra en Bogotá: este sería el ‘setlist’ del artista en el Movistar Arena

‘Yo me llamo’: nació la hija de los imitadores de Gloria Trevi y Luis Alfonso, lo confirmaron con tierno video

Influenciador que perdió a su perro aquejado por un cáncer anunció que donará el alimento de su mascota: esto deben hacer los interesados en recibirlo

Kika Nieto sorprendió con una boda de ensueño en Santa Marta: así fue la lujosa celebración

Deportes

Luis Javier Suárez sufre con el Sporting de Lisboa en el final de temporada: su técnico explicó la razón

Luis Javier Suárez sufre con el Sporting de Lisboa en el final de temporada: su técnico explicó la razón

Medellín se cansó del técnico Alejandro Restrepo y lo echó del equipo: crisis en el Poderoso

Especialista alerta sobre posibles consecuencias si Falcao acelera su retorno tras lesión facial: “Podría causar complicaciones”

Presidente del Deportivo Cali renunció en medio de la crisis de resultados: “He concluido el trabajo al que me comprometí”

Thiago Alcántara recuerda a Luis Díaz y lo llena de elogios: esto dijo