Abogado penalista explicó por qué Nicolás Rodríguez puede jugar fútbol profesional a pesar de la denuncia por abuso sexual

Rodríguez volvió a entrenar con sus compañeros después de más de un mes - crédito Atlético Nacional

En Colombia ha generado opiniones divididas que el jugador Nicolás Rodríguez, futbolista de Atlético Nacional, haya vuelto a entrenar con el equipo antioqueño mientras sigue abierto un proceso en su contra en el que una joven lo acusó de haberla violado junto a un primo del deportista.

Debido a que varios periodistas indicaron Rodríguez había regresado a los entrenamientos luego de que la Fiscalía desestimó las pruebas presentadas por la denunciante, el ente acusador respondió una solicitud a la defensa de la presunta víctima, encabezada por el abogado Francisco Bernate.

La Fiscalía informó que el proceso penal contra Nicolás Rodríguez, mediocampista de Atlético Nacional, por presunto abuso sexual registrado el 15 de marzo en Rionegro, sigue en etapa de indagación y que hasta el momento no se ha realizado una imputación formal ni se ha tomado una decisión sobre su responsabilidad.

La denuncia de la joven que acusa a Rodríguez se mantiene activa y la Fiscalía confirmó que no ha sido desestimada. El ente acusador destacó que cualquier información difundida en redes sociales o medios sobre un posible cierre del caso no corresponde a la realidad procesal. Por último, se confirmó que fue recibido un informe forense psicológico solicitado por la defensa de la denunciante.

Defensa de la presunta víctima aclaró que el caso sigue abierto - crédito Colprensa

Debido a la polémica que se ha generado sobre este caso, en diálogo con Infobae Colombia el abogado penalista Jhoan Montenegro explicó que tanto el jugador como la otra persona vinculada al proceso mantienen la presunción de inocencia hasta que sean imputados.

“Están siendo investigados y hasta el momento no han sido ni imputados, ni acusados y mucho menos vencidos en juicio. Estas personas cuentan con la presunción de inocencia y hoy se entienden inocentes hasta que un juez de la República dicte lo contrario”, explicó el jurista al indicar que, en teoría, no hay ninguna restricción que evite que Rodríguez pueda seguir jugando fútbol profesional.

En segundo lugar, el especialista habló de las claves del caso y la importancia de la recolección temprana de pruebas en casos de presunto abuso sexual.

“En este caso eran importantes o son importantes las pruebas que se tomaban como de parte de alertas tempranas por parte de la Fiscalía, las pruebas de ADN, etcétera. Todo el material probatorio que es trascendente para poder tratar de vencer en juicio a la persona que se entiende cometió el delito”.

Se reveló que un amigo cercano del futbolista Nicolás Rodríguez intentó manipular a la víctima para que no continuara con la denuncia - crédito Conmebol - Suministrada a Infobae Colombia

Montenegro añadió que la celeridad en la recopilación de pruebas resulta clave, lo mismo que debe registrarse en un proceso de esta índole con los informes o resultados de los mismos.

“Las pruebas que eran necesarias e importantes para poder probar la culpabilidad de los autores materiales de las presuntas agresiones sexuales, era clave que se tomaran temprano. No podían ser después, no podían demorarse años, era en ese momento”.

Montenegro indicó que si tras la recolección y valoración del material probatorio, este no permite demostrar la responsabilidad de los investigados, el caso sería concluido, pero esto no debe ser agilizado por presión de alguna de las partes.

“Lo que en derecho corresponde es que la Fiscalía archive o precluya, porque las pruebas no indican que estos son culpables”, respondió el jurista.

La joven indicó que el otro hombre que abusó de ella sería el primo del futbolista - crédito Atlético Nacional / Suministradas a Infobae

Por último, el abogado habló de un debate entre lo ético y lo legal, ya que afirmó que en estos momentos no hay nada que impida que Rodríguez pueda entrenar con Nacional. “Su espectro laboral no puede ser afectado por una investigación que se está llevando adelante”.

Montenegro entendió que al tratarse de una denuncia sobre un hecho grave, es normal que las empresas o en este caso, un club de fútbol, decidan alejar al señalado de sus labores; sin embargo, resaltó que con ello podrían estar vulnerando sus derechos laborales.