Gobierno activa inteligencia y ofrece $1.000 millones tras alerta de atentado contra Alejandro Char

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, quien denunció un presunto plan en su contra tras información entregada por la Policía Nacional. - crédito @AlejandroChar/X

El Gobierno Nacional activó los organismos de inteligencia del Estado y anunció una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos luego de conocerse información sobre un presunto plan para atentar contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, su familia y su esquema de seguridad.

La información fue obtenida a través de labores de inteligencia realizadas el domingo 19 de abril de 2026, según confirmaron fuentes oficiales, lo que llevó a la articulación inmediata entre entidades del orden nacional para verificar los hechos y adoptar medidas de protección.

Activación de inteligencia y coordinación interinstitucional

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que se ordenó la activación de las capacidades de inteligencia de la Fuerza Pública en coordinación con el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En su pronunciamiento, el funcionario señaló: “Se han activado las capacidades de inteligencia de la Fuerza Pública para que, en el marco de sus competencias y articulados con MinInterior, Fiscalía y la UNP, aporten información y capacidades que contribuyan a la seguridad del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, conforme a las denuncias puestas en conocimiento público”.

El ministro agregó que el Gobierno Nacional rechaza cualquier tipo de amenaza contra líderes políticos del país. “El Gobierno Nacional rechaza de manera categórica cualquier amenaza contra los líderes nacionales, regionales y locales”, indicó.

Asimismo, confirmó la habilitación de una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos por información que permita prevenir el posible atentado o identificar a los responsables. El canal habilitado para reportes es la línea 157, bajo absoluta reserva.

Pronunciamientos del ministro de Defensa y del Ministerio del Interior sobre la activación de medidas de seguridad e inteligencia del Estado. - crédito @PedroSanchezCol/X

Pronunciamiento del Ministerio del Interior

El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que se estableció comunicación directa con la cúpula de la Fuerza Pública para la verificación de la información.

En su declaración señaló que se coordinaron acciones con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Policía de Protección y Servicios Especiales.

“He procedido a contactar al Mindefensa, al director de la Policía y al director de la Policía de Protección y Servicios Especiales para activar los organismos de inteligencia del Estado, verificar la información y tomar las medidas necesarias”, expresó.

El funcionario reiteró que el Gobierno mantiene el rechazo a cualquier tipo de amenaza contra ciudadanos.

Denuncia inicial del alcalde de Barranquilla

La situación fue dada a conocer inicialmente por el propio alcalde Alejandro Char, quien informó a través de su cuenta en la red social X que había recibido información de la Policía Nacional sobre un presunto plan criminal.

El mandatario indicó: “He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia”.

Char agregó que la situación de seguridad debe ser atendida como una prioridad nacional y solicitó el refuerzo de las acciones de protección.

“Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional”, señaló.

Mensaje del alcalde Alejandro Char en el que alertó sobre un presunto plan de bandas criminales contra su vida y la de su familia. - crédito Alejandro Char/X

Reacción de la Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación expresó su respaldo al alcalde de Barranquilla y solicitó a las autoridades avanzar con celeridad en la verificación de los hechos.

El procurador general, Gregorio Eljach, señaló la importancia de implementar medidas de protección de manera inmediata para las personas que han sido objeto de amenazas.

“Hago un llamado a las autoridades para que, con prontitud, se implementen todas las acciones que garanticen la protección de las personas amenazadas”, indicó.

Reacción de la Procuraduría General de la Nación, que pidió a las autoridades garantizar la protección de las personas amenazadas. - crédito @PGN_COL/X

Pronunciamientos de autoridades locales

Tras conocerse la alerta, varios mandatarios locales se pronunciaron en respaldo al alcalde de Barranquilla y solicitaron acciones de seguridad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó su solidaridad y pidió garantizar la protección del mandatario y su familia, además de reforzar las capacidades del Estado frente a estructuras criminales.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó el presunto plan y señaló que este tipo de amenazas estarían relacionadas con dinámicas de violencia urbana y grupos delincuenciales en el país.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, indicó que el deterioro de la seguridad afecta a distintas regiones y que el fortalecimiento de la seguridad debe ser una prioridad nacional.

El exsenador Juan Manuel Galán también se pronunció, señalando la necesidad de fortalecer las garantías de protección para mandatarios locales y autoridades civiles.

Reacciones de mandatarios locales que expresaron respaldo y solicitaron reforzar la seguridad del alcalde de Barranquilla. - crédito X

Investigaciones en curso

Las autoridades competentes mantienen abiertas las investigaciones para establecer la veracidad de la información recibida y determinar posibles responsables en caso de confirmarse la existencia del plan criminal.

De manera paralela, no se ha señalado si el esquema de seguridad del mandatario local será modificado, mientras continúan las labores de inteligencia y verificación por parte de los organismos del Estado.