Abelardo de la Espriella criticó el reparto de poder tradicional y reivindicó el papel de los barrios: “Colombia no se construye desde los clubes de Bogotá”

Abelardo de la Espriella prometió visibilidad y protagonismo a las Juntas de Acción Comunal en Colombia - crédito Lina Gasca/Colprensa

Abelardo de la Espriella, abogado y candidato presidencial, difundió un mensaje en la red social X en el que subrayó la importancia de las próximas elecciones de las Juntas de Acción Comunal, previstas para el domingo 26 de abril de 2026.

El video, que circuló ampliamente, incluyó una crítica a los partidos políticos tradicionales y un llamado a los ciudadanos que integran estas organizaciones barriales. En sus palabras, “en esas juntas reside la verdadera democracia, el verdadero poder popular, y nunca los han tenido en cuenta”.

El mensaje de De la Espriella surgió en un contexto donde la opinión pública se encuentra enfocada en la campaña presidencial. El abogado buscó redirigir la atención hacia la cita electoral de los comunales, a la que definió como “muy importante”.

Según lo expresado en el video, los partidos “utilizan” a las Juntas de Acción Comunal y toman decisiones alejadas de las bases populares. “Sin ellos, sin los miembros de las Juntas de Acción Comunal, los partidos toman las decisiones en los clubes y en los salones bogotanos”, afirmó.

Durante su intervención, De la Espriella prometió un cambio de paradigma, comprometiéndose a no dejar al margen a los líderes comunales.

“Mientras los de siempre reparten el poder entre ellos, lejos de la gente y de la realidad, ustedes, los comunales, han sido los que dan la cara, los que resuelven, los que construyen comunidad sin reconocimiento. Conmigo nunca más serán olvidados. Nunca más serán apartados”, aseguró, refiriéndose a una eventual “Era del tigre”, expresión que utilizó para simbolizar una nueva etapa política.

El abogado insistió en que los miembros de las Juntas de Acción Comunal “tendrán el lugar que se merecen”. El discurso también incluyó una valoración del trabajo que realizan estos actores sociales.

De la Espriella destacó que “ustedes son los que trabajan con la gente, los que trabajan con el pueblo y se esfuerzan a diario”. De esta manera, el abogado buscó establecer una conexión directa con quienes desempeñan labores comunitarias, resaltando su papel en la cotidianidad de los barrios.

La convocatoria para las elecciones de las Juntas de Acción Comunal cobra relevancia en un escenario marcado por el protagonismo de las elecciones presidenciales.

El llamado de De la Espriella pone en primer plano un proceso electoral local que, según sus palabras, representa “el verdadero poder popular”. “Porque Colombia no se construye desde los clubes de Bogotá, se construye desde los barrios. Hoy más que nunca, estoy con los miembros de la Junta de Acción Comunal y también firme por la patria”, concluyó en el video difundido en X.