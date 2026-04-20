Colombia

Abelardo de la Espriella aseguró que es “el líder que millones estaban esperando”: “Un tipo que no pertenece al sistema”

El candidato presidencial aseguró que no responde a intereses económicos ni políticos y propuso una tasa de interés hipotecario anual del 2% como eje de su programa ‘Colombia, país de propietarios’

Guardar
En entrevista con Infobae Colombia, Abelardo de la Espriella propuso reducir la influencia política en el Banco de la República en medio de la crisis institucional- crédito Infobae Colombia
Abelardo de la Espriella presentó su propuesta de vivienda en Colombia con mensaje a los votantes - crédito Infobae Colombia

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella difundió un mensaje a través de la red social X en el que expuso su visión para transformar el acceso a la vivienda en Colombia.

En el video, el aspirante a la Presidencia destacó su independencia frente a los poderes económicos y subrayó la urgencia de un cambio en el sistema de financiación inmobiliaria en el país. Su iniciativa, denominada ‘Colombia, país de propietarios’, plantea condiciones inéditas en el sector bancario.

No soy el candidato perfecto, no lo hay, pero sí el presidente que Colombia necesita en un momento tan difícil”, aseguró en X.

Abelardo de la Espriella presentó su plan de vivienda y destacó su desvinculación de partidos y bancos tradicionales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella presentó su plan de vivienda y destacó su desvinculación de partidos y bancos tradicionales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Durante su intervención, De la Espriella aseguró que no mantiene vínculos con los grupos económicos tradicionales ni con partidos políticos. “Lo que mucha gente en Colombia había estado esperando, lo que muchos creyentes le han estado pidiendo a Dios, o sea, un tipo que no pertenece al sistema, que no está financiado por los grandes poderes económicos”, manifestó .

Esta declaración marca distancia con otros candidatos y busca captar el respaldo de sectores inconformes con el establecimiento.

La propuesta central consiste en obligar a las entidades financieras a conceder créditos hipotecarios con una tasa de interés real anual del 2%.

Tengo un programa de viviendas que se llama Colombia, país de propietarios, en donde los bancos van a tener que prestar al 2% real anual y no al 17”, afirmó en su mensaje. De acuerdo con lo expresado en el video, quienes no se ajusten a esa condición enfrentarán la apertura del mercado a bancos internacionales.

De la Espriella también hizo referencia a su trayectoria personal y profesional, resaltando que no cuenta con antecedentes penales ni disciplinarios y que ha desarrollado su carrera en el ámbito empresarial.

Abelardo de la Espriella lanzó propuesta para créditos de vivienda con tasas inéditas y prometió independencia de los poderes económicos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Que es un tipo que ha formado una familia, que es un tipo que ha sido trabajador desde pelado, que es un tipo que no tiene una sola sanción penal o disciplinaria, que no está apoyado por la rosca de siempre, que además viene del mundo empresarial, que quiere hacer las vainas bien, que ha sido exitoso en todo lo que ha hecho”, enumeró el abogado en su intervención.

La postura del aspirante se orienta a captar el descontento de aquellos sectores que desconfían de los partidos tradicionales y de los intereses bancarios. Su mensaje finalizó con un llamado directo a los electores: “Dejen la quejadera y pónganle la raya al tigre el treinta y uno, cuadro”.

Abelardo de la Espriella respondió a Gustavo Petro tras ser aludido en plena crisis diplomática con Ecuador

El abogado Abelardo de la Espriella respondió al presidente Gustavo Petro tras la publicación de una fotografía suya en X y comentarios en medio de la disputa diplomática con Ecuador.

Petro, al anunciar acciones legales contra el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa y acusarlo de presuntamente favorecer el narcotráfico en Colombia, cuestionó la mención de candidatos colombianos por parte de Noboa y compartió la imagen de De la Espriella, lo que generó la reacción inmediata del abogado.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Cruce de señalamientos entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro por publicaciones en X - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Con una trayectoria marcada por la participación en casos de alto perfil, De la Espriella dirigió un mensaje directo a Petro en la misma red social: “Al que le quitaron la visa, incluyeron en la lista OFAC, están investigando y pronto acusarán por narcotráfico en los Estados Unidos, eres tú, Petro, no yo (sic)”.

La referencia de Petro a De la Espriella ocurrió luego de varias publicaciones relacionadas con Daniel Noboa y las respuestas a sus declaraciones en medios colombianos.

Según información divulgada por Cambio y el periodista Daniel Coronell, el trasfondo del cruce tiene relación con investigaciones recientes sobre conexiones de abogados y figuras públicas con personas procesadas por narcotráfico y lavado de activos en Estados Unidos.

En otro tramo de su publicación, De la Espriella agregó: “Con tus actos tienes a Colombia tambaleando. ¿Qué se puede esperar de ti, que hiciste quitar la visa e incluir en la lista OFAC a tu familia también? (sic)”.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaDefensores de la PatriaCandidatos presidencialesElecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

J Balvin y Ryan Castro pusieron a bailar a los asistentes de la segunda noche de Karol G en Coachella: así fue la presentación de los colombianos

Los colombianos sorprendieron con una compilación de sus mejores éxitos musicales, haciendo que el público estallara en ovaciones cuando los dos subieron al escenario principal con la Bichota

J Balvin y Ryan Castro pusieron a bailar a los asistentes de la segunda noche de Karol G en Coachella: así fue la presentación de los colombianos

Roy Barreras invitó a Claudia López, Luis Gilberto Murillo y Sergio Fajardo a debatir sin restricciones: “Cinco millones de colombianos aún no han decidido”

El candidato presidencial instó a los medios de comunicación a crear un espacio donde los principales referentes del centro expongan sus proyectos, en un momento de alta polarización electoral

Roy Barreras invitó a Claudia López, Luis Gilberto Murillo y Sergio Fajardo a debatir sin restricciones: “Cinco millones de colombianos aún no han decidido”

Filtran las primeras imágenes del doble asesinato contra miembros de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso 4′ en Bogotá: el agresor atacó por la espalda

En el material fílmico se observa cuando el joven de 24 años diagnosticado con enfermedad mental se acercó al conductor de 45 años y, sin mediar palabra, lo tomó por el cuello y lo hirió mortalmente con arma blanca

Filtran las primeras imágenes del doble asesinato contra miembros de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso 4′ en Bogotá: el agresor atacó por la espalda

Esta fue la millonada que le costó a una colombiana ver a Karol G en el festival Coachella 2026: “Vale cien por ciento la pena”

La creadora de contenido desglosó cada gasto de su viaje al famoso festival en Estados Unidos, dejando a muchos boquiabiertos con los precios y compartiendo tips esenciales para disfrutar al máximo

Esta fue la millonada que le costó a una colombiana ver a Karol G en el festival Coachella 2026: “Vale cien por ciento la pena”

Nuevos detalles del agresor que mató a dos miembros de la producción de ‘Sin senos si hay paraíso’: comandante de Policía dijo que tenía problemas mentales

Las autoridades informaron sobre un incidente violento ocurrido en la filmación de la serie televisiva, donde un hombre atacó a varias personas con arma blanca, resultando en varias víctimas fatales y una hospitalización

Nuevos detalles del agresor que mató a dos miembros de la producción de ‘Sin senos si hay paraíso’: comandante de Policía dijo que tenía problemas mentales
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Ryan Castro pusieron a bailar a los asistentes de la segunda noche de Karol G en Coachella: así fue su presentación de los colombianos

J Balvin y Ryan Castro pusieron a bailar a los asistentes de la segunda noche de Karol G en Coachella: así fue su presentación de los colombianos

Esta fue la millonada que le costó a una colombiana ver a Karol G en el festival Coachella 2026: “Vale cien por ciento la pena”

Jhorman Toloza confirmó el final de su historia con Alexa Torrex y se refirió a lo ocurrido en ‘La casa de los famosos’: “Nadie te va a obligar”

Karol G sacude Coachella 2026: anuncia gira mundial ‘Tropicoqueta’ en pleno show y grita “Nos vamos de tour”

Gusi reúne a las leyendas y nuevas voces del vallenato en el álbum colaborativo ‘Vallenato Social Club’

Deportes

Futbolista argentino dio polémicas declaraciones tras caer goleados contra Colombia 4-0 en el Campeonato Suramericano: “Les vamos a romper el orto”

Futbolista argentino dio polémicas declaraciones tras caer goleados contra Colombia 4-0 en el Campeonato Suramericano: “Les vamos a romper el orto”

Falcao preocupa en Millonarios: fue trasladado en ambulancia tras fuerte golpe en el clásico ante América de Cali

Colombia vs. Argentina: la Tricolor logró su segundo título Sub 17 tras golear a la Albiceleste en un partido sólido y estratégico

El cupo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: el premio de la selección Colombia tras el título en el Sudamericano Sub17

América venció 3-1 a Millonarios y dio un paso clave hacia las finales de la Liga BetPlay