Abelardo de la Espriella aseguró que es “el líder que millones estaban esperando”: “Un tipo que no pertenece al sistema”

Abelardo de la Espriella presentó su propuesta de vivienda en Colombia con mensaje a los votantes - crédito Infobae Colombia

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella difundió un mensaje a través de la red social X en el que expuso su visión para transformar el acceso a la vivienda en Colombia.

En el video, el aspirante a la Presidencia destacó su independencia frente a los poderes económicos y subrayó la urgencia de un cambio en el sistema de financiación inmobiliaria en el país. Su iniciativa, denominada ‘Colombia, país de propietarios’, plantea condiciones inéditas en el sector bancario.

“No soy el candidato perfecto, no lo hay, pero sí el presidente que Colombia necesita en un momento tan difícil”, aseguró en X.

Abelardo de la Espriella presentó su plan de vivienda y destacó su desvinculación de partidos y bancos tradicionales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Durante su intervención, De la Espriella aseguró que no mantiene vínculos con los grupos económicos tradicionales ni con partidos políticos. “Lo que mucha gente en Colombia había estado esperando, lo que muchos creyentes le han estado pidiendo a Dios, o sea, un tipo que no pertenece al sistema, que no está financiado por los grandes poderes económicos”, manifestó .

Esta declaración marca distancia con otros candidatos y busca captar el respaldo de sectores inconformes con el establecimiento.

La propuesta central consiste en obligar a las entidades financieras a conceder créditos hipotecarios con una tasa de interés real anual del 2%.

“Tengo un programa de viviendas que se llama Colombia, país de propietarios, en donde los bancos van a tener que prestar al 2% real anual y no al 17”, afirmó en su mensaje. De acuerdo con lo expresado en el video, quienes no se ajusten a esa condición enfrentarán la apertura del mercado a bancos internacionales.

De la Espriella también hizo referencia a su trayectoria personal y profesional, resaltando que no cuenta con antecedentes penales ni disciplinarios y que ha desarrollado su carrera en el ámbito empresarial.

Abelardo de la Espriella lanzó propuesta para créditos de vivienda con tasas inéditas y prometió independencia de los poderes económicos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Que es un tipo que ha formado una familia, que es un tipo que ha sido trabajador desde pelado, que es un tipo que no tiene una sola sanción penal o disciplinaria, que no está apoyado por la rosca de siempre, que además viene del mundo empresarial, que quiere hacer las vainas bien, que ha sido exitoso en todo lo que ha hecho”, enumeró el abogado en su intervención.

La postura del aspirante se orienta a captar el descontento de aquellos sectores que desconfían de los partidos tradicionales y de los intereses bancarios. Su mensaje finalizó con un llamado directo a los electores: “Dejen la quejadera y pónganle la raya al tigre el treinta y uno, cuadro”.

Abelardo de la Espriella respondió a Gustavo Petro tras ser aludido en plena crisis diplomática con Ecuador

El abogado Abelardo de la Espriella respondió al presidente Gustavo Petro tras la publicación de una fotografía suya en X y comentarios en medio de la disputa diplomática con Ecuador.

Petro, al anunciar acciones legales contra el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa y acusarlo de presuntamente favorecer el narcotráfico en Colombia, cuestionó la mención de candidatos colombianos por parte de Noboa y compartió la imagen de De la Espriella, lo que generó la reacción inmediata del abogado.

Cruce de señalamientos entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro por publicaciones en X - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Con una trayectoria marcada por la participación en casos de alto perfil, De la Espriella dirigió un mensaje directo a Petro en la misma red social: “Al que le quitaron la visa, incluyeron en la lista OFAC, están investigando y pronto acusarán por narcotráfico en los Estados Unidos, eres tú, Petro, no yo (sic)”.

La referencia de Petro a De la Espriella ocurrió luego de varias publicaciones relacionadas con Daniel Noboa y las respuestas a sus declaraciones en medios colombianos.

Según información divulgada por Cambio y el periodista Daniel Coronell, el trasfondo del cruce tiene relación con investigaciones recientes sobre conexiones de abogados y figuras públicas con personas procesadas por narcotráfico y lavado de activos en Estados Unidos.

En otro tramo de su publicación, De la Espriella agregó: “Con tus actos tienes a Colombia tambaleando. ¿Qué se puede esperar de ti, que hiciste quitar la visa e incluir en la lista OFAC a tu familia también? (sic)”.