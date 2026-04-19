Alejandra Salguero confirmó su ruptura con Tebi Bernal tras su acercamiento con Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

En medio del acercamiento entre Tebi y Alexa en 'La casa de los famosos Colombia', la pareja del "chico reality" anunció el final de su relación con él - crédito @alejandrasalguero04/Instagram

Alejandra Salguero confirmó el final de su relación con Tebi Bernal, luego de la creciente cercanía del modelo y creador de contenido con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia, misma que los televidentes y usuarios en redes sociales venían anticipando desde hace varias semanas.

A poco más de un mes de pronunciarse en defensa de Tebi y brindarle su apoyo incondicional, la hoy expareja del participante que aseguró su lugar en el Top 10, decidió romper el silencio acerca de su relación con Tebi.

En un video publicado al mediodía del sábado 18 de abril, Salguero expresó que su paciencia había llegado al límite luego de recibir señalamientos como mala persona y comentarios de personas cercanas tanto a ella como a Tebi.

Salguero explicó que estaba esperando la salida de Tebi del programa para hablar con mayor claridad sobre su relación y sobre las situaciones relacionadas con Alexa.

“Ya vi que simplemente las cosas no se van a dar”, afirmó Alejandra en el video, dejando en claro que esas eran las palabras que planeaba decirle a Tebi cuando saliera de la casa estudio.

Salguero explica que aguardaba la salida de Tebi Bernal del reality para abordar abiertamente la situación y su ruptura - crédito @alejandrasalguero04/Instagram

En la grabación recordó que en el pasado ya le había dado una segunda oportunidad a Tebi luego de una serie de conflictos en la relación que, según relató, la afectaron emocionalmente y que solo pudieron resolverse luego de que, durante cinco meses, Tebi le demostró arrepentimiento, hecho que la llevó a darle esa oportunidad.

Agregó que ambos han enfrentado procesos relacionados con la salud mental, mencionando episodios de ansiedad y depresión, además de haber asistido a terapia de pareja en el pasado.

Sin rodeos, la expareja de Tebi manifestó la incomodidad que le generaba en este punto ver el incremento de las interacciones de Tebi y Alexa dentro de La casa de los famosos Colombia.

“Por lo que sea, por juego, por dinero, yo siento que con la familia no se juega”, expresó.

Salguero afirmó que en el pasado tuvo una crisis con Tebi, que se resolvió luego de varios meses en los que este le mostró su arrepentimiento - crédito Canal RCN Prensa

Alejandra también recordó que apoyó a Tebi en momentos difíciles, cuando él enfrentó problemas económicos. “Creí en él cuando estábamos bien y en momentos de escasez, ‘no pasa nada, vamos a salir adelante los dos’”, relató Salguero al recordar esos momentos con Tebi.

Tras la publicación del video, Salguero inhabilitó los comentarios.

Tebi sorprendió besando a Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’: así reaccionó ella

Durante una actividad de actuación, el modelo besó a la participante con la que se le viene vinculando desde hace varias semanas en el "reality show" - crédito Canal RCN

Una de las parejas que más viene dando de qué hablar en el formato del Canal RCN protagonizaron un beso durante una dinámica de actuación que pareció ir más allá del taller.

Todo sucedió durante una actividad en la que los participantes debían realizar una obra de teatro. En esta dinámica, Tebi y Alexa interpretaron a una pareja. El personaje de Alexa estaba disgustado, mientras Tebi intentaba animarla.

Durante la actuación, Alexa dijo que iba a hacer algo similar a un “Karifulla”, en alusión a lo ocurrido con Karina y Altafulla en la temporada anterior, y mencionó la posibilidad de repartirse el premio.

Siguiendo el papel, Tebi respondió que, a diferencia de esa situación, él la llevaría a Dubái. Aclaró, para efectos cómicos, que se refería a un edificio con ese nombre en Medellín. También hizo referencia a París, no como la capital de Francia, sino a un sector ubicado en Bello, Antioquia.

Durante la dinámica, Alejandro Estrada intervino en personaje y le dijo a Tebi que estaba a la sombra de Alexa. Tebi respondió que podía ofrecerle cosas distintas. “Usted no le puede dar lo que yo sí le puedo dar”, le respondió Tebi.

Es en ese momento cuando Tebi tomó por sorpresa a Alexa y la besó. El gesto llamó la atención de los televidentes debido a que no se trató de un beso corto para cumplir con el libreto, sino de uno más prolongado.

Alexa reaccionó con un grito y diciendo el nombre de Tebi, a lo que este respondió: “Beso sin agarrada de culo, no es beso”.