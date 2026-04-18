Colombia

Margarita Rosa se la juega por Iván Cepeda y sacude la campaña: así fue el respaldo que encendió el pulso presidencial

La actriz no solo anunció su apoyo sin rodeos, también exaltó la ética y serenidad del candidato, sumando presión en una contienda cada vez más polarizada

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Margarita Rosa de Francisco oficializa su respaldo a Iván Cepeda, fortaleciendo la campaña presidencial del Pacto Histórico con apoyo cultural - crédito Iván Cepeda/X

La campaña presidencial del Pacto Histórico sumó en las últimas horas un respaldo con peso simbólico en el mundo cultural. Margarita Rosa de Francisco anunció públicamente su apoyo a Iván Cepeda y dejó clara su intención de verlo en la Casa de Nariño, en un momento en que las adhesiones de figuras reconocidas empiezan a mover la conversación política.

La actriz, escritora y columnista compartió un mensaje en video en el que expresó de forma abierta su respaldo al senador. Más que una declaración protocolaria, su intervención estuvo centrada en resaltar rasgos personales y políticos que, a su juicio, lo convierten en una carta sólida para la Presidencia.

Iván Cepeda reveló una de sus prioridades en caso de ganar la presidencia de Colombia, hecho que fue ampliamente elogiado por Margarita Rosa de Francisco - crédito - crédito Colprensa y @margaritarosa.defrancisco/Instagram
La actriz y escritora destacó la ética y serenidad de Iván Cepeda como razones para apoyarlo como candidato a la Presidencia de Colombia - crédito - crédito Colprensa y @margaritarosa.defrancisco/Instagram

“Creo en él como persona, creo en su altura ética, en esa serenidad”, afirmó De Francisco, que además sostuvo que una eventual llegada de Cepeda al poder sería motivo de orgullo para muchos colombianos. Su pronunciamiento aparece en medio de una campaña marcada por la disputa de narrativas y la búsqueda de alianzas en distintos sectores. En ese escenario, la voz de figuras públicas con alta visibilidad suele convertirse en un impulso relevante para los aspirantes.

Margarita Rosa también planteó que Colombia atraviesa una etapa decisiva y que los cambios impulsados en los últimos años deberían tener continuidad. Desde esa lectura política, consideró que Cepeda representa una opción capaz de consolidar ese rumbo. “Quiero que Iván Cepeda sea el próximo presidente de Colombia”, expresó sin rodeos, cerrando cualquier duda sobre su posición frente a la contienda electoral.

El respaldo no llegó solo. A esa manifestación se sumó el reconocido pintor Carlos Jacanamijoy que también hizo pública su adhesión a la candidatura presidencial encabezada por Cepeda. El artista aseguró que conoce al hoy candidato desde hace varios años, experiencia que, según explicó, le permite hablar de su trayectoria y carácter con conocimiento directo. En su mensaje destacó cualidades relacionadas con la coherencia y la cercanía con distintos sectores sociales.

Margarita Rosa de Francisco continúa mostrando su apoyo a Carolina Corcho para la Presidencia de Colombia - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG
El anuncio de Margarita Rosa de Francisco llega en un momento clave para la campaña electoral, cuando figuras reconocidas empiezan a sumarse al debate político - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

“Es una persona sensata, coherente y un gran amigo del pueblo”, manifestó Jacanamijoy, que además aprovechó el momento para invitar a la ciudadanía a participar activamente en las elecciones.

Su llamado tuvo un énfasis especial en comunidades indígenas, de las que hace parte, así como en votantes indecisos y personas que históricamente se han mantenido al margen de las urnas. Para el pintor, la movilización será clave en el resultado electoral. Incluso fue más allá al mencionar la posibilidad de una victoria temprana para esa campaña. “Es una gran ocasión para invitar a muchos amigos, a mucha familia y a toda la gente colombiana que no ha votado para que nos decidamos a ganar en primera vuelta”, señaló.

Las adhesiones de ambos referentes culturales llegan en un contexto de alta polarización política, donde cada candidatura busca ampliar su base de apoyo más allá de los partidos tradicionales. En ese terreno, el respaldo de personalidades reconocidas ayuda a amplificar mensajes y a conectar con públicos diversos.

Iván Cepeda se desmarca tras la difusión de mensajes de apoyo a su campaña enviados por el viceministro Andrés López - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Las adhesiones de referentes culturales buscan ampliar la base de apoyo de Iván Cepeda y conectar con sectores más allá de los partidos tradicionales - crédito Catalina Olaya/Colprensa

No se trata únicamente de sumar nombres famosos. También pesa el capital simbólico que representan voces con trayectoria en la cultura, el arte y los medios, capaces de influir en debates públicos y generar conversación en redes sociales. Para la campaña de Cepeda, estos apoyos significan una señal de fortalecimiento en momentos en que comienza a definirse el mapa electoral. Para sus simpatizantes, además, proyectan la idea de una candidatura con eco en sectores creativos e intelectuales.

Las presidenciales se perfilan como una de las citas más intensas de los últimos años. Con varios bloques en competencia y un electorado aún en disputa, cada adhesión cuenta. En ese tablero, los pronunciamientos de Margarita Rosa de Francisco y Carlos Jacanamijoy representan algo más que un gesto: son fichas políticas que entran en juego.

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