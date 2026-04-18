La influencer ‘Lalis’ denunció a Santiago Botero por presunta compra de votos en evento de campaña presidencial: “No hagan el ridículo”

La congresista solicitó a la Fiscalía y al Consejo Nacional Electoral investigar posibles topes de campaña y abrir investigaciones formales - crédito @santiago.botero - X/ @smilelalis - Instagram

La creadora de contenido y congresista electa Laura Daniela Beltrán, conocida popularmente como Lalis Smile, presentó una denuncia formal ante la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior contra el candidato presidencial Santiago Botero Jaramillo.

En un video publicado en sus redes sociales, la eventual parlamentaria del Pacto Histórico mencionó que su solicitud obedece a que el aspirante a la Presidencia, en medio de un evento de campaña realizado el 16 de abril, había efectuado una rifa de más de 25 millones de pesos, lo que, para Beltrán, implica una oferta de dinero a cambio de respaldo electoral.

De hecho, la influencer, afín al gobierno del presidente Gustavo Petro, rememoró que Botero Jaramillo propuso establecer penas de prisión para aquellos que estén implicados en actos de corrupción.

Laura Daniela Beltrán presentó videos como evidencia de la presunta oferta pública de dinero por votos por parte de Botero en campaña - crédito @smilelalis/Instagram

“¡Otra vez lo mismo! Otra vez ofreciendo plata en campaña como si la democracia se comprara. Y sí, Santiago Botero, habló con usted que dijo que le iba a dar pena de muerte a los corruptos”, denunció la congresista electa.

También, “Lalis” sostuvo que el candidato presidencial había incurrido en el delito de corrupción al sufragante, lo que, según lo estipulado en el Código Penal colombiano, conlleva sanciones de prisión entre 4 y 8 años.

“El candidato a la presidencia Santiago Botero Jaramillo presuntamente ofrecería dinero en público a cambio de votos. Rifó 25 millones de pesos y no es rumor. Hay un video donde se escucha y se ve cómo lo hace (...) es una conducta gravísima que pone en riesgo la democracia y la libertad de elegir libremente”, indicó la creadora digital.

Además, solicitó a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Nacional Electoral (CNE) que determinen los topes de campaña y adelanten las investigaciones correspondientes.

El candidato presidencial Santiago Botero rifó 25 millones de pesos en un evento, hecho que generó la denuncia de Beltrán - crédito Santiago Botero

“En un país como Colombia, donde la compra de votos ha hecho tanto daño, normalizar esto es perpetuar la corrupción y la desigualdad. Porque cuando un político se vuelve plata, la democracia deja de ser libre y quienes más pierden somos los que luchamos por un sistema justo. Esto además no puede pasar como si nada, esto no es aceptable y no lo vamos a permitir. La democracia no se vende”, recalcó.

Por último, la congresista electa del Pacto Histórico advirtió sobre el impacto de estas prácticas en el sistema democrático y exhortó a los ciudadanos a no dejarse persuadir por incentivos económicos.

“No se dejen engañar, no cambien su voto por plata ni por promesas vacías, porque esto no vale cuatro años de mala suerte con un gobierno corrupto (...) yo ahorita les sugiero algunos candidatos que se lean la normatividad. En serio, no hagan el ridículo”, puntualizó.

El evento de la campaña Romper el Sistema ofreció cinco premios de $5 millones y apoyos económicos para emprendedores sin autorización oficial - crédito Suministrada

Detalles de la polémica

La polémica se originó cuando el candidato presidencial Santiago Botero Jaramillo, del Movimiento Romper el Sistema, inauguraba su sede de campaña en la avenida Caracas con Calle 45 (centro de Bogotá), en la que asistieron seguidores del empresario.

El acto incluyó la distribución de cinco premios de cinco millones de pesos cada uno y la divulgación de folletos con el nombre de Botero y su fórmula vicepresidencial. Además, se invitó a los asistentes a inscribirse en una página web para acceder a apoyos por hasta $10 millones destinados a nuevos negocios.

Sin embargo, la entidad reguladora Coljuegos enfatizó que las rifas con premios en efectivo, como la realizada, están prohibidas en campañas políticas y que ninguna de las fórmulas presidenciales ha solicitado los permisos legales requeridos.

“Cualquier actividad de esta naturaleza que no cuente con el aval previo de la entidad es considerada ilegal y, por lo tanto, serán objeto de investigaciones y sanciones previstas en la ley”, advirtió Marco Emilio Hincapié, presidente de la entidad.

Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos - crédito Coljuegos

Así mismo, el dirigente de Coljuegos recalcó que toda rifa o sorteo vinculado a campañas debe contar con el aval previo de la entidad, dado que los juegos de suerte y azar en Colombia constituyen un monopolio estatal, cuyos recursos se destinan al sistema de salud.

“Ninguna campaña ha radicado una solicitud de operación, y es nuestro deber recordar que el cumplimiento de los requisitos legales es obligatorio para garantizar la transparencia y la legalidad de la explotación de juegos de suerte y azar”, añadió.

La Misión de Observación Electoral (MOE) se sumó al debate, calificando la iniciativa de la campaña de Botero como “atípica”. Su directora, Alejandra Barrios, afirmó que estas dinámicas no corresponden a las categorías tradicionales de promoción electoral y no pueden considerarse ni financiación política, ni propaganda, ni actividad proselitista directa.

Según la MOE, la promesa de beneficios económicos no constituye un mecanismo válido de promoción política, ya que no presenta propuestas ni información programática a los ciudadanos - crédito MOE

Santiago Botero respondió a las críticas

Al respecto, el candidato presidencial negó rotundamente que la iniciativa equivalga a compra de votos y aclaró que la entrega de recursos a los asistentes no está condicionada al respaldo electoral: “Yo a nadie le pido, cuando yo le ayudo, que vote por mí o que haga algo por mí”, indicó Santiago Botero en diálogo con Caracol Radio.

Incluso, en sus stories de su cuenta en Instagram, precisó que los fondos empleados en la rifa y los apoyos a emprendedores provienen íntegramente de su patrimonio personal.

“Como siempre he manifestado... gracias a DIOS tengo el dinero que necesito para pagarme la campaña y además la experiencia para generarle riqueza a 27 millones de pobres en Colombia (...) Y este es el inicio, brindarle a los emprendedores la oportunidad de generar riqueza para su familia y para el país”, mencionó.

El candidato presidencial respondió a la polémica por la rifa en evento de su campaña en Bogotá - crédito @santiagobotero.jaramillo/Instagram