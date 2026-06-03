Juan Daniel Oviedo se desmarcó y no apoyará a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial: “No más cafés, más debates”

Juan Daniel Oviedo, excandidato vicepresidencial de Colombia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Juan Daniel Oviedo, excandidato a la vicepresidencia de Colombia, finalmente se refirió a su determinación frente a lo que será la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

En un video publicado en sus redes sociales, la fórmula de la entonces candidata Paloma Valencia reconoció los resultados de la primera vuelta, en la que obtuvieron más de 1,6 millones de votos, distante de los dos aspirantes mencionados.

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“Nuestra propuesta de hacer un gobierno de transición, de estabilización y de sumar entre distintos, fracasó. Yo comencé esta campaña para ganarle a Petro con una propuesta de futuro. Recorrimos el país, escuchamos, nos enculebramos y participamos en una consulta y en una primera vuelta con una alternativa que hoy millones de colombianos no consideran viable. Eso hay que reconocerlo”, indicó el exconcejal de Bogotá.

En ese sentido, el exdirector del Dane dio indicios de que no acompañará a ninguno de los dos candidatos y enfatizó que la ciudadanía ya tendría definida su opción para los comicios del 21 de junio.

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A su vez, criticó a ambas campañas políticas, al considerarlas como riesgosas para la democracia nacional. “La mayoría de los colombianos ya sabe qué va a hacer el 21 de junio y yo tengo que respetar eso. Hay cosas que sí tengo claras. Este país no se merece un gobierno que desconozca los resultados electorales, que discrimine a las minorías históricamente invisibilizadas, que ponga en riesgo la estabilidad institucional o que pretenda destruir a quien piense distinto”, agregó.

Por último, instó a De la Espriella y a Cepeda para que agenden un debate entre los dos candidatos, con el fin de que la ciudadanía pueda conocer a fondo sus propuestas de Gobierno. Incluso, en su mensaje, respondió a la petición de su excompañera presidencial, en la que le había extendido una invitación a un café para, según Paloma Valencia, evitar que se sume a la campaña de Iván Cepeda.

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“Lo mínimo que merece este país son debates entre los dos candidatos ganadores. No necesitamos que firmen sobre mal morro o piedra. No queremos saber más contra qué están en contra. Queremos saber cuál es la Colombia que quieren construir y con quién, para que el 21 de junio podamos saber a quién elegir. No más cafés, más debates”, puntualizó.