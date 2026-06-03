Colombia

Empresarios colombianos denunciaron ante la OEA “serias preocupaciones” por la participación en política de Gustavo Petro

La Andi y la Fundación para el Estado de Derecho advirtieron a la misión internacional sobre el posible impacto de intervenciones presidenciales en la equidad de la contienda electoral

Guardar
Google icon
Gustavo Petro - crédito @gustavopetrourrego/IG/@FEDe_Colombia_/@ANDI_Colombia/X
Andi y la Fundación para el Estado de Derecho advirtieron a la misión internacional sobre el posible impacto de intervenciones presidenciales en la equidad de la contienda electoral - crédito @gustavopetrourrego/IG/@FEDe_Colombia_/@ANDI_Colombia/X

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Fundación para el Estado de Derecho enviaron una carta a la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA), alertando sobre la posible afectación de la neutralidad institucional y la equidad en la contienda presidencial de 2026 por parte de intervenciones públicas del presidente Gustavo Petro.

Según la comunicación, la preocupación central radica en la reiteración de pronunciamientos de contenido electoral desde la Presidencia. Las organizaciones sostienen que el mandatario ha intervenido en controversias de competencia exclusiva de las autoridades electorales y ha empleado recursos institucionales en plena campaña presidencial.

PUBLICIDAD

Mencionan que estas actuaciones “plantean serias preocupaciones respecto de los principios de neutralidad institucional, equidad en la contienda electoral y confianza pública en el proceso electoral presidencial colombiano de 2026”.

Andi - crédito suministrada
Andi - crédito suministrada

Los firmantes advierten que las conductas señaladas podrían contravenir el artículo 127 de la Constitución, la Ley 996 de 2005 y estándares internacionales sobre equidad electoral. En la misiva, se indica que “el deber de abstención contenido en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 996 de 2005” se vería comprometido ante este tipo de intervenciones.

PUBLICIDAD

La carta detalla que la utilización de canales institucionales, como cuentas oficiales de la Presidencia, ministerios y medios públicos, habría servido para difundir mensajes con contenido político-electoral. Las organizaciones consideran relevante que misiones internacionales de observación han advertido sobre este tipo de conductas en el pasado. Según el documento, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea “documentó múltiples situaciones relacionadas con la promoción de logros gubernamentales por parte de entidades” en su declaración preliminar del 2 de junio de 2026.

Entre las solicitudes, la Andi y la Fundación para el Estado de Derecho pidieron a la OEA elevar el nivel de respuesta institucional frente a estos hechos. Exigen que la Misión emita un pronunciamiento público y urgente sobre la conducta del presidente antes del 21 de junio, fecha de la segunda vuelta.

a Andi y la Fundación para el Estado de Derecho pidieron a la OEA elevar el nivel de respuesta institucional frente a estos hechos - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS
a Andi y la Fundación para el Estado de Derecho pidieron a la OEA elevar el nivel de respuesta institucional frente a estos hechos - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

La carta señala que “esas recomendaciones vienen siendo ignoradas en las horas siguientes”, en referencia a los llamados de atención registrados por la Misión y por el Consejo de Estado.

Las organizaciones solicitaron reforzar la presencia de la observación internacional durante la campaña, el día de la votación, el escrutinio y la proclamación de los resultados. Consideran que la vigilancia internacional sería necesaria para respaldar la transparencia del proceso en la segunda vuelta presidencial.

Otro punto destacado es la petición para que la Misión de la OEA se pronuncie expresamente sobre el desacato del presidente Gustavo Petro a órdenes judiciales en materia de propaganda electoral y mensajes sobre la confiabilidad de la organización electoral. En la carta se solicita que se califique esa conducta como “factor de riesgo autónomo para la integridad de la segunda vuelta presidencial”.

Además, la misiva invita a la Misión a recordar públicamente a todos los actores políticos, incluido el Ejecutivo, “el deber de respetar las reglas electorales, la neutralidad del Estado, la igualdad de condiciones entre candidaturas y la aceptación institucional de los procedimientos legales de escrutinio y proclamación”.

Los remitentes también instan a la Misión a documentar en su informe final el uso de canales estatales, como Inravisión, @infopresidencia, @DapreCol y el canal de YouTube de la Presidencia, para la difusión de contenidos electorales y evaluar si ello afectó la igualdad de condiciones entre candidatos.

Andi - crédito suministrada
En la carta se solicita que se califique esa conducta como “factor de riesgo autónomo para la integridad de la segunda vuelta presidencial” - crédito suministrada

Finalmente, la Andi y la Fundación para el Estado de Derecho piden que se solicite al Estado colombiano información sobre las acciones de la Procuraduría General de la Nación para vigilar el cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado del 28 de mayo de 2026. El texto advierte: “la falta de información sobre el estado de tramitación y cumplimiento de las actuaciones dificulta conocer el alcance de la respuesta institucional”.

Entre otras solicitudes, plantean que la Misión de la OEA asigne un punto focal para recibir denuncias y alertas sobre participación política indebida de servidores públicos, así como presión institucional sobre autoridades electorales. Además, piden garantías para que la observación internacional acceda a autoridades electorales, campañas, medios de comunicación, sociedad civil, auditores tecnológicos y observadores nacionales.

Temas Relacionados

AndiFundación para el Estado de DerechoOEAGustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Indígenas del resguardo Quintana, en Popayán, reportaron nueva caída de ceniza del volcán Puracé, generando alerta en la zona

La comunidad indígena indicó que el material volcánico se percibió en varios sectores durante la noche del martes 2 de junio, en medio de la inquietud por episodios repetidos durante los últimos días

Indígenas del resguardo Quintana, en Popayán, reportaron nueva caída de ceniza del volcán Puracé, generando alerta en la zona

Uribe afirmó que Petro y Cepeda no pueden hablar de fraude y recordó los cuestionamientos a la campaña de 2022

El expresidente cuestionó la distribución del apoyo electoral del Pacto Histórico en comicios anteriores y señaló que una parte mayoritaria de sus votos al Congreso provino de municipios con altos niveles de violencia

Uribe afirmó que Petro y Cepeda no pueden hablar de fraude y recordó los cuestionamientos a la campaña de 2022

Ecuador derogó los aranceles sobre los productos colombianos y ahora espera que Colombia haga lo mismo: “Ya dimos el primer paso”

La medida con la que Ecuador eliminó los gravámenes arancelarios entró en vigor el 1 de junio de 2026 y dejó sin recargo los productos colombianos, mientras Quito espera que se desmonten los cobros aplicados a sus exportaciones

Ecuador derogó los aranceles sobre los productos colombianos y ahora espera que Colombia haga lo mismo: “Ya dimos el primer paso”

La Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó sobre mensajes falsos que informan sobre cambios en los puestos de votación: “No se deje engañar”

Se pidió a la ciudadanía no abrir enlaces desconocidos e informarse mediante los canales oficiales

La Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó sobre mensajes falsos que informan sobre cambios en los puestos de votación: “No se deje engañar”

Manuela QM expresó su vulnerabilidad y preocupó a sus fans en medio de la promoción del video musical de Blessd con Aida Victoria: “Lloro por todo”

La pareja del cantante Blessd habló sobre sus días difíciles y despertó inquietud entre sus fans, coincidiendo con la publicación del esperado videoclip

Manuela QM expresó su vulnerabilidad y preocupó a sus fans en medio de la promoción del video musical de Blessd con Aida Victoria: “Lloro por todo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Manuela QM expresó su vulnerabilidad y preocupó a sus fans en medio de la promoción del video musical de Blessd con Aida Victoria: “Lloro por todo”

Manuela QM expresó su vulnerabilidad y preocupó a sus fans en medio de la promoción del video musical de Blessd con Aida Victoria: “Lloro por todo”

Luisa Chimá confesó que se hizo una cirugía estética en una ‘clínica de garaje’ y habló de las presiones sociales: “Cansadas de sentir que no somos suficientes”

Shakira habló del secreto de su éxito con las canciones de los mundiales de fútbol, desde ‘Hips Don’t Lie’ a ‘Dai Dai’: “Un gran ritmo, energía y un mensaje poderoso”

Shakira explicó cómo la maternidad le cambió la vida en medio de la crisis de su matrimonio: “La vida tiene que continuar”

Carolina Ramírez confirmó la llegada de su primer hijo a los 42 años: reveló el nombre del bebé y compartió detalles del nacimiento

Deportes

Falcao eligió a sus tres favoritos para ganar el Mundial 2026 y explicó por qué no incluyó a Colombia: “No nos pongamos techo”

Falcao eligió a sus tres favoritos para ganar el Mundial 2026 y explicó por qué no incluyó a Colombia: “No nos pongamos techo”

Violento ataque a los jugadores de Nacional tras la final de la Liga BetPlay: vandalizaron su bus rumbo al aeropuerto de Barranquilla

Así fue la visita de Radamel Falcao a la concentración de la selección Colombia antes del viaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estas fueron las críticas de Alfredo Morelos al arbitraje en la final de ida de la Liga BetPlay entre Junior y Nacional: “No son excusas”

Estas fueron las polémicas arbitrales de la final entre Junior FC vs. Atlético Nacional: los verdolagas reclamaron una tarjeta roja y un penalti