Uribe afirmó que Petro y Cepeda no pueden hablar de fraude: “Ganaron las elecciones con plata mal habida”

El expresidente Álvaro Uribe criticó al presidente Gustavo Petro y al candidato Iván Cepeda, cuestionó denuncias de fraude y llamó a votar por Abelardo de la Espriella - crédito Álvaro Uribe Vélez/X

El expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda no tienen legitimidad para hablar de fraude electoral y lanzó fuertes críticas sobre el origen de su respaldo político en elecciones pasadas.

En un mensaje divulgado públicamente, Uribe sostuvo que ambos dirigentes, a quienes calificó como “muy sanos”, no pueden cuestionar la transparencia del sistema electoral mientras, según él, han sido beneficiados por prácticas irregulares.

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“Muy sanos, Petro y Cepeda. Hace cuatro años ganaron las elecciones con plata mal habida, violando los topes, con acuerdos con bandidos que desde las cárceles imponían votaciones por ellos”, afirmó el exmandatario en su declaración.

Uribe también cuestionó la concentración del voto del Pacto Histórico en zonas que describió como afectadas por altos niveles de violencia. Según señaló, el 54,9% de la votación de esa colectividad para el Congreso el 8 de marzo provino de 126 municipios catalogados como los más violentos del país.

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- crédito Iván Cepeda Castro/Facebook - Carlos Garcia Rawlins/Reuters - Presidencia

A partir de ese análisis, el expresidente rechazó las denuncias de fraude formuladas por sectores cercanos al petrismo en el contexto electoral actual. “Y ahora vienen a inventar fraude”, dijo Uribe, quien sostuvo que el debate no debería centrarse en cuestionamientos al sistema electoral.

En cambio, planteó que el problema principal es otro: “El gran fraude es la imposición violenta para votar por Cepeda”, afirmó, al referirse a presuntas presiones en algunos territorios del país.

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Uribe advirtió además sobre la necesidad de mantener un gobierno con autoridad frente a lo que considera riesgos de inestabilidad institucional. En su mensaje insistió en que Colombia requiere un liderazgo firme en materia de orden público.

“Colombia necesita un gobierno de autoridad y orden, que no sueñe Petro que va a hacer de las suyas incendiando el país”, señaló el exmandatario.

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Finalmente, Uribe cerró su intervención con un llamado directo a la ciudadanía para respaldar la candidatura de Abelardo de la Espriella en la contienda presidencial. “Para evitar esto de Petro y Cepeda, invito a votar por Abelardo de la Espriella”, concluyó.

Uribe criticó al presidente Gustavo Petro y al candidato Iván Cepeda, a quienes acusó de no tener legitimidad para hablar de fraude electoral y cuestionó su respaldo político en elecciones pasadas. - crédito Juan David Duque/Reuters

En entrevista con La Fm, Uribe aseguró que el Centro Democrático concentrará sus esfuerzos en respaldar la candidatura de De la Espriella y en denunciar lo que calificó como una amenaza a la institucionalidad democrática del país. Según el exmandatario, Petro y Cepeda podrían desconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial.

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Uribe también defendió la decisión de apoyar a De la Espriella tras la derrota de Paloma Valencia. “Yo sí quiero dejarle a las nuevas generaciones, por lo menos el recuerdo de que uno es serio, no obstante las difamaciones y que uno cumple la palabra”, afirmó a La Fm.

El exmandatario añadió que teme una eventual constituyente promovida por Petro y Cepeda. “Nosotros tememos esa constituyente de Petro y Cepeda. Es una constituyente para restringir libertades”, aseguró.

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Según Uribe, las diferencias con el actual Gobierno abarcan el tamaño del Estado, la economía, la salud y la seguridad. En esa misma línea, vinculó el respaldo a De la Espriella con la defensa de la Constitución, la seguridad, la iniciativa privada y la reducción del tamaño del Estado.

El exmandatario pidió además rechazar posibles estallidos sociales como los registrados en 2019 y 2021. “Los colombianos nos tenemos que preparar mentalmente para no aceptar estallidos sociales, para rechazarlos, pedir autoridad y orden”, señaló.

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El pedido más directo estuvo dirigido a la Fuerza Pública: “Hay que pedirle a las fuerzas armadas: por favor, cumplan su deber. No permitan esta incitación a que destruyan el país”, afirmó al referirse a lo que considera una estrategia de presión política si el petrismo pierde las elecciones.

El expresidente Álvaro Uribe defendió su respaldo a Abelardo de la Espriella tras la derrota de Paloma Valencia - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Uribe sostuvo además que el país cuenta con instituciones sólidas para garantizar el respeto de los resultados electorales. “Tenemos las instituciones colombianas, las Cortes, las fuerzas armadas y el pueblo”, manifestó.

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Sobre la campaña, aclaró que no participa en la dirección de la candidatura de De la Espriella ni ha sostenido reuniones recientes con el aspirante presidencial. Sin embargo, confirmó el respaldo político del partido: “El partido va a hacer todo el esfuerzo para ayudar a que haya la mayor cantidad de votos por el doctor Abelardo de la Espriella, explicando por qué”, dijo.

Uribe también rechazó las campañas de desprestigio, los videos anónimos y los ataques personales durante el proceso electoral. “Campañas sucias no se pueden hacer. Eso sí es muy grave”, afirmó.

Finalmente, aseguró que, si De la Espriella gana, la bancada del Centro Democrático respaldará iniciativas de “autoridad y orden con libertades”, recuperación de la seguridad y fortalecimiento del sector privado, aunque precisó que cada proyecto deberá discutirse en el Congreso.