Familia de Valeria Afanador habría pedido compensación millonaria al Gimnasio Campestre Los Laureles, luego de casi 10 meses de su muerte

Manuel Afanador, padre de Valeria Afanador, niña de 10 años que apareció muera luego de desaparecer de su colegio en Cajicá - crédito redes sociales/X

La Fiscalía General de la Nación pidió el 2 de junio de 2026 imputar por homicidio culposo a Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa, dos personas vinculadas al colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde estudiaba Valeria Afanador, en un paso que busca establecer si hubo omisiones en el deber de protección y custodia sobre la niña de 10 años antes de su desaparición y muerte en Cajicá.

El caso tomó esa dirección judicial después de casi 10 meses de indagaciones por hechos ocurridos en agosto de 2025. De acuerdo con el expediente citado en el texto fuente, el cuerpo de la menor fue hallado 18 días después de su desaparición, el 29 de agosto, en el río Frío, a unos 300 metros del centro educativo.

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La fiscal del caso, María Camila Prieto, remitió el documento oficial a las víctimas para informarles sobre la solicitud presentada ante jueces con función de control de garantías. Según el texto fuente, la diligencia pretende determinar las posibles fallas de los adultos responsables de la estudiante el día en que se perdió su rastro.

El 12 de agosto de 2025 Valeria Afanador desapareció de su colegio en Cajicá y solo 18 días después, fue encontrada sin vida cerca a la institución - crédito Bomberos de Cundinamarca/Capturas de Pantalla

El abogado del colegio dijo que hubo un intento de conciliación con la familia

En medio del avance de la investigación penal, el abogado de la institución, Francisco Bernate, informó sobre una audiencia de conciliación previa. En entrevista con El Tiempo, el jurista dijo que ese acercamiento ocurrió hace unos 15 días por iniciativa de los familiares de la menor.

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Según Bernate, en esa diligencia la familia planteó una pretensión económica de $11 mil millones, una suma que, en palabras del representante del colegio, la institución consideró imposible de asumir. El abogado declaró: “Nosotros hace 15 días tuvimos una audiencia de conciliación con la familia de Valeria y las pretensiones de la familia son de 11 mil millones de pesos, entonces, pues es una situación, pues que no hay cómo responder, no hay cómo...”.

El mismo Francisco Bernate sostuvo al medio de comunicación que el colegio ha expresado su disposición a presentarse ante las autoridades y a contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido. En esa misma entrevista agregó: “El colegio siempre ha manifestado no solamente su intención de comparecer ante las autoridades, de esclarecer los hechos y todo esto, sino que de hecho estuvimos en una diligencia de conciliación provocada por la familia a ver si era posible llegar a algún acuerdo y es ahí donde, pues, se nos hace una solicitud de $11 mil millones y pues ante eso sí no podemos hacer mucho”.

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La cronología incorporada al expediente señala que Valeria Afanador fue vista por última vez el 12 de agosto de 2025 en las instalaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe. Durante un receso escolar, la niña se desplazó sin compañía hacia la zona deportiva del plantel.

Cuando la institución advirtió su ausencia, activó una alarma de evacuación cerca del mediodía y contactó a la madre hacia las 12:50. A partir de ese reporte se desplegó un operativo con más de 200 rescatistas de la Policía, el CTI y Bomberos de Cundinamarca, que hicieron rastreos con drones y caninos especializados.

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