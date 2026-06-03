Indígenas del resguardo Quintana, en Popayán, reportaron nueva caída de ceniza del volcán Puracé, generando alerta en la zona

La alerta amarilla en el volcán Puracé implica monitoreo constante ante emisiones de ceniza, sismos y otros cambios volcánicos detectados por el SGC - crédito X

La persistencia de emisiones de ceniza volcánica volvió a alertar a los habitantes del resguardo indígena de Quintana, en el departamento de Popayán, durante la noche del martes 2 de junio.

La aparición de material volcánico sobre techos, carros y espacios abiertos generó una respuesta inmediata de las comunidades, que reportaron la situación ante las autoridades y expresaron su preocupación por la frecuencia de estos episodios.

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El fenómeno está vinculado al comportamiento del volcán Puracé, actualmente bajo vigilancia permanente y catalogado en nivel de alerta amarilla por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Este estatus implica que el volcán presenta actividad anómala, pero no existen indicios de una erupción inminente, según han explicado los responsables del monitoreo científico.

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