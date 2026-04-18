Daniela Ospina y Gabriel Coronel celebraron su boda religiosa junto a familiares y amigos: ya circulan las primeras imágenes del evento

La boda religiosa de Daniela Ospina y Gabriel Coronel reunió en Medellín a familiares y amigos en una celebración extendida por el fin de semana - crédito @daniela_ospina5/Instagram

Luego de meses de espera, una de las bodas más esperadas del año en la farándula colombiana finalmente se concretó.

Los protagonistas fueron Daniela Ospina ―empresaria, deportista, hermana de David Ospina y exesposa de James Rodríguez―, y el actor y cantante venezolano Gabriel Coronel, que celebraron su boda por lo religioso, a tres años de casarse por lo civil, en 2023.

La ceremonia se realizó en Medellín en un evento que reunió a familiares y amigos, llevando su unión como pareja a otro nivel. Debido a que la pareja no reveló la fecha exacta de la ceremonia ni detalles sobre la lista de invitados o la luna de miel, no es claro si la ceremonia nupcial tuvo lugar durante la jornada del viernes 17 de abril, o el jueves 16.

Daniela Ospina, empresaria y exesposa de James Rodríguez, se casó por la iglesia tres años después de su boda civil con Gabriel Coronel - crédito @daniela_ospina5/Instagram

Por lo tanto, lo que se conoce de la celebración es lo que se difundió en las redes sociales por parte de la pareja y los invitados. Todos ellos compartieron algunas imágenes y videos en las que se hizo evidente no solo la felicidad de la pareja, sino la actitud desenfadada con la que afrontan esta celebración, pues se extenderá por todo el fin de semana.

Así lo dio a conocer el propio Gabriel Coronel en uno de los videos que se difundió, mientras se dirigía a los invitados con Daniela a su lado para hacerles una invitación rotunda:

“Les queremos pedir de corazón que este fin de semana nos lo dediquemos a todos nosotros. Que estemos dispuestos a pasarlo bien, a gozar, a disfrutar, a beber. Y a tener un fin de semana inolvidable, mi gente. Los queremos y los amamos mucho”, declaró, provocando los gritos de euforia de los invitados.

El esposo envió un mensaje a los asistentes a la boda con Daniela Ospina, que provocó el delirio en el lugar - crédito @steffviva/Instagram

De igual modo, se compartió la grabación del primer baile de la pareja luego de dar el “sí” en el altar.

En la ceremonia estuvo presente Salomé Rodríguez, hija mayor de Ospina (y fruto de su pasada relación con James Rodríguez), simbolizando la unión entre ambas familias y representó un gesto de integración y respeto. En su cuenta de Instagram, la joven compartió una serie de fotos acompañada de su madre mientras la abrazaba en su día especial.

“Te amo tanto muñeca mía, gracias por acompañarme en tantos momentos de mi vida y ser esa persona incondicional”, respondió Daniela a la publicación.

Por otra parte, en las imágenes difundidas hasta el momento no se vio a David Ospina, presumiblemente concentrado con Atlético Nacional para su partido por la Liga BetPlay del próximo lunes 20 de abril ante Atlético Bucaramanga.

La ceremonia se realizó tras meses de especulación en redes sociales de la pareja, y una relación marcada por la estabilidad y la discreción, pese a la atención pública que despiertan ambos.

Salomé Rodríguez, hija mayor de Daniela Ospina y James Rodríguez, acompañó a su madre durante la ceremonia y compartió emotivas fotos en sus redes sociales - crédito @salomerodriguezospi/Instagram

Su historia de pareja se formalizó en 2023 con una boda civil y el nacimiento de su primer hijo, Lorenzo, ese mismo año. La empresaria había mencionado en varias oportunidades su deseo de celebrar una ceremonia religiosa tras el matrimonio civil, y la confirmación del evento mantuvo en vilo a sus seguidores más allá de que optaron por no dar muchos detalles.

La elección del vestido de novia de Daniela Ospina, con hombros y piernas al descubierto y una larga cola, generó expectativas en redes sociales - crédito @daniela_ospina5/Instagram

Durante la jornada quedó despejada una de las mayores inquetudes de las redes sociales, alrededor del vestido que elegiría Daniela Ospina para su fecha especial. Finalmente optó por un vestido blanco que dejó al descubierto sus hombros y sus piernas. Este diseño fue compensado con el añadido de una cola de extensión considerable.

En cuanto a la manera en que llevaría su estilo personal, Ospina optó por llevar el cabello suelto y utilizó accesorios llamativos, entre ellos aretes largos y una manilla, elementos que hicieron parte de la ceremonia.