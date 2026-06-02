Colombia

El gobernador de Antioquia cuestionó a Gustavo Petro por presunta intervención en política: “Convertir la Casa de Nariño en sede de campaña”

El señalamiento del funcionario expone el riesgo de que otras autoridades adopten estrategias similares si no se fijan límites claros en la función pública

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Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia - crédito Andi
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia - crédito Andi

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, formuló un agudo cuestionamiento al presidente Gustavo Petro, al preguntar: “¿Cuándo cambió el orden constitucional que le permite convertir la Casa de Nariño en sede de campaña?”.

La inquietud, ofrecida en una rueda de prensa, apunta directamente al papel institucional de la Casa de Nariño en el contexto electoral colombiano.

Rendón cuestiona al presidente Gustavo Petro por considerar que el uso de la residencia oficial con fines políticos podría vulnerar el marco legal que establece los límites para los altos funcionarios durante los procesos electorales.

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El gobernador Andrés Julián Rendón criticó el presupuesto de 2026 propuesto por el presidente Gustavo Petro y un nuevo decreto que establece cambios en el sistema de salud - crédito Colprensa
El gobernador de Antioquia opinó sobre los presuntos actos de campaña electoral que ha realizado el presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

Esta crítica ocurre en el debate sobre la neutralidad que debe mantenerse en la función pública colombiana y advierte sobre la repercusión que podría tener este precedente.

Gobernadores y la defensa del orden constitucional

Rendón profundizó su señalamiento al plantear la posibilidad de que los mandatarios regionales respondan actuando de forma similar. “Porque si nosotros también, los mandatarios regionales, podemos salir a defender en lo que creemos, pues que se diga de una vez”, manifestó.

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En ese sentido, dejó ver que, ante una permisividad institucional, los mandatarios regionales estarían dispuestos a asumir un rol activo en la contienda política.

El gobernador de Antioquia señala incumplimiento de Petroen obras de Urabá

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó a Petro por el incumplimiento de compromisos de infraestructura en Urabá y aseguró, según una publicación en su cuenta oficial de X, antes Twitter, el 26 de mayo del 2026, que tanto la vía al mar como el acueducto regional avanzan con recursos del departamento, pese a que el presidente Gustavo Petro había instalado en 2024 el debate sobre si debía priorizarse el agua potable en la subregión o el Túnel del Toyo.

Andrés Julián Rendón acusó falta de obras en Urabá por parte del Gobierno Petro - crédito @AndresJRendonC/X
Andrés Julián Rendón acusó falta de obras en Urabá por parte del Gobierno Petro - crédito @AndresJRendonC/X

“Presidente Gustavo Petro, qué mal le quedó su gobierno a mis paisanos de Urabá. Les incumplió, les dijo mentiras y ni se sonrojó. Sus elucubraciones para los aplausos son espejismos: en la vida real no hizo cosa alguna, la vía al mar la estamos haciendo nosotros con recursos de Antioquia y el acueducto de Urabá también”, sostuvo Rendón.

La administración departamental sostiene que el mayor cuello de botella está hoy en la instalación de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo, una demora que, según la Gobernación de Antioquia, podría extenderse entre 12 y 16 meses y afectar la entrada en funcionamiento de una de las obras viales del país.

Ese retraso ocurre, de acuerdo con las autoridades departamentales, aunque el contrato para esos equipos está listo desde 2021 y aunque los elementos ya se encuentran almacenados en bodegas, a la espera de que comience el montaje.

Rendón reactivó la controversia al difundir un video de Petro de marzo de 2024, en el que el mandatario comparó los costos del acueducto regional de Urabá y del túnel. En ese acto público, el presidente dijo que el primero costaría un billón de pesos y el segundo 5 billones, y planteó la pregunta sobre qué debía priorizarse.

Gustavo Petro planteó dilema sobre prioridades en infraestructura: acueducto de Urabá o túnel del Toyo - crédito @AndresJRendonC/X

Ahí un poco, ya haciendo las cuentas matemáticas, uno podría decir: ¿cuánto vale el túnel del Toyo? Cinco billones. ¿Cuánto vale entonces el agua potable en el Urabá? Un billón. ¿Qué priorizamos?”, expresó Petro en ese momento.

Horacio Gallón, secretario de Infraestructura de Antioquia, explicó que los plazos anunciados por la Nación no se han cumplido. “Ellos dijeron que en abril empezaron a colocar los equipos electromecánicos, abril pasó nada, después nos dijeron que en mayo sabemos que ellos le están haciendo las modificaciones al contrato, pero todavía no han empezado a colocar esto de equipos electromecánicos”, aseguró el funcionario.

La demora, según la administración departamental, contradice el acuerdo firmado en mayo de 2024 entre la Gobernación de Antioquia y la Contraloría General de la República. En ese documento quedó establecido que, una vez terminadas las obras civiles, el contratista designado por el gobierno nacional debía iniciar de inmediato el montaje de los equipos.

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Casa de NariñoAndrés Julián RendónOrden ConstitucionalPresunta intervención política de Gustavo PetroColombia-Noticias

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