Colombia proyecta un crecimiento económico del 3,0% para 2026, una cifra superior a la de América Latina, según un informe

El informe de Oxford Economics proyecta que la economía colombiana crecerá un 3,0 % en 2026, superando el promedio regional de América Latina - crédito Oxford Economics

La economía colombiana podría superar el crecimiento promedio de América Latina en 2026, al proyectarse una expansión del 3,0%, según un informe de Oxford Economics.

Este pronóstico se produce en medio de una coyuntura regional en el que las principales economías enfrentarían menor crecimiento y presión inflacionaria superior, lo que sitúa a Colombia con una proyección más robusta frente a sus pares, aunque bajo amenazas persistentes por riesgos fiscales y debilidad reciente.

El mismo análisis advierte que esta estimación de crecimiento sobresaliente se da mientras organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevén un rendimiento menor para la región y para la propia Colombia, estimando un 2,3%.

La cifra de Oxford Economics representa 0,7 puntos porcentuales por encima de la proyección del FMI. En la última parte del informe, se destacó una amenaza particular: “si la actividad no repunta durante el segundo trimestre, podría revisar a la baja su proyección de crecimiento para 2026, trasladando parte de esa dinámica hacia 2027”, según la firma.

Colombia podría liderar el crecimiento económico latinoamericano pese a la debilidad generalizada y los riesgos fiscales persistentes - crédito Colprensa

La expectativa de un crecimiento del 3,0% para Colombia se explica, en parte, por factores internos que podrían apuntalar la demanda en el corto plazo.

Oxford Economics identificó como soporte relevante el alza del salario mínimo, que serviría de impulso al consumo nacional, y la moderación en los aumentos de los precios regulados, como los combustibles, lo que evitaría presiones inflacionarias adicionales en lo inmediato.

Este rendimiento contrasta con el panorama del resto de la región, en el que la firma observa una desaceleración más marcada frente a los supuestos de organismos multilaterales.

Países como Brasil, México y Argentina registrarían crecimientos más bajos y enfrentarían presiones persistentes sobre los precios, lo que refuerza el relativo dinamismo colombiano dentro de un escenario regional restringido.

Sin embargo, el propio documento advierte que este crecimiento se da en el contexto de debilidad económica generalizada en América Latina, con un promedio regional estimado en 2%.

El análisis resaltó que la situación de Colombia debe comprenderse en comparación directa con sus vecinos, más que como una muestra de fortaleza absoluta.

Brasil, México y Argentina registrarían crecimientos más bajos y mayores presiones de inflación respecto a las perspectivas para Colombia - crédito Agustín Marcarian/Reuters

A pesar del mejor pronóstico, la situación fiscal de Colombia aparece como el principal factor de riesgo, según detalla el informe de Oxford Economics.

åEn el documento se sostuvo que el déficit fiscal seguirá elevado y solo vería una corrección más decidida tras la próxima administración presidencial. Este desequilibrio presupuestal genera incertidumbre sobre la sostenibilidad del crecimiento proyectado, pues limita el margen de maniobra ante eventuales shocks.

En el plano internacional, el panorama tampoco resulta favorable. La firma señala que la economía de Estados Unidos, socio comercial clave para la región, experimentaría una expansión de apenas 1,9% en 2026, cifra infeårior al 2,3% calculado previamente por el FMI. Esta menor demanda externa incidirá negativamente en las exportaciones y en las fuentes de crecimiento de América Latina.

El informe resalta además el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios internacionales de materias primas fundamentales para la región, como el petróleo, los alimentos y los fertilizantes.

Esta presión, a su vez, eleva la inflación regional, con una proyección para 2026 del 4,6% en las principales economías latinoamericanas, superando también en este punto las previsiones del FMI.

El elevado déficit fiscal colombiano representa el principal riesgo para la sostenibilidad del crecimiento pronosticado para 2026 - crédito Juan Páez/Colprensa

El análisis recogió señales de fragilidad en el desempeño reciente de la economía colombiana. Para febrero de este año, la actividad estuvo prácticamente detenida, con un crecimiento mensual cercano a 0%, atribuido en parte a las fuertes lluvias que afectaron diversas regiones del país.

Esta debilidad podría prolongarse en los próximos meses si no se observa una recuperación clara en el segundo trimestre.

El informe enfatizó que, de persistir esta tendencia, la proyección de crecimiento para 2026 podría ser revisada a la baja, desplazando parte del dinamismo esperado hacia 2027. El entorno regional, mientras tanto, mantiene un carácter desafiante, con economías grandes sometidas a baja expansión e inflación continua.

De este modo, Colombia se presenta como un caso atípico dentro del contexto latinoamericano para el próximo año, al combinar mejores perspectivas de crecimiento con vulnerabilidades claras en el plano fiscal y de actividad reciente.

El desenlace dependerá tanto de la evolución de las variables internas, como de factores externos que seguirán condicionando el desempeño económico de la región en los próximos meses.