Jueza que ordenó disculpas a De la Espriella por comentarios sexuales contra una periodista fue señalada de parcialidad por supuesto apoyo a Cepeda

La providencia del Juzgado 129 Penal Municipal de Bogotá condicionó el cumplimiento al plazo contado desde la notificación y exigió un mensaje público que incluya un reconocimiento sobre la participación femenina en democracia - crédito Visuales IA

La jueza del Juzgado 129 Penal Municipal de Bogotá, Xinia Rocío Navarro Prada, ordenó a Abelardo de la Espriella retractarse y ofrecer disculpas públicas a la periodista Laura Rodríguez.

El mandato responde a expresiones consideradas discriminatorias durante un episodio del programa Piso 8, grabado el 12 de mayo de 2026. La polémica aumentó tras conocerse el fallo, cuando usuarios en redes sociales divulgaron publicaciones previas de la jueza en las que expresó admiración por Iván Cepeda Castro, rival político de De la Espriella.

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Lo que dicen estos usuarios en redes sociales se relaciona con las pasadas elecciones presidenciales 2026, llevadas a cabo el 31 de mayo, en las que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quedaron para una segunda contienda electoral, 10.361.499 y 9.688.361, respectivamente, y una presunta imparcialidad en el fallo que queda bajo escrutinio debido a manifestaciones públicas previas de la jueza a favor de un contendiente electoral.

Disculpa de Abelardo De la Espriella a la periodista Laura Rodríguez - crédito @ABDELAESPRIELLA / x

El fallo protege derechos fundamentales como la igualdad, la dignidad y la participación política sin discriminación. Ordenaba a De la Espriella publicar una retractación y disculpas en un plazo de 48 horas tras la notificación, además de reconocer el papel de la mujer en la democracia y subrayar que las ciudadanas votan por su inteligencia y discernimiento.

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La providencia, firmada por Navarro Prada, establece que De la Espriella debía enfatizar la autonomía y la opinión de las mujeres al sufragar, acción que el mismo candidato realizó. en la mañana del 13 de mayo del 2026.

Viejos elogios de la jueza Xinia Navarro a Iván Cepeda reaparecen en redes

A raíz del fallo, varios usuarios compartieron antiguas publicaciones de la jueza Navarro Prada donde expresó apoyo abierto a Iván Cepeda. En una de ellas, divulgada y citada por Semana, la jueza escribió: “Que valiente es el compañero Iván Cepeda Castro. Sus luchas políticas y personales nos enorgullecen”, el 1 de junio del 2026, en referencia a una entrevista difundida en El Tiempo sobre el como enfrentó el cáncer de colon.

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La difusión de mensajes en los que la funcionaria respaldó a Iván Cepeda Castro, citados por Semana, abrió una discusión pública sobre la confianza en decisiones judiciales cuando existen manifestaciones anteriores a favor de un contendiente - crédito captura de pantalla @XiniaNavarro / X

En otra publicación, Navarro Prada hizo mención al padre de Cepeda: “Siempre en nuestra mente estará el camarada Manuel Cepeda. Hoy su valiente hijo Iván Cepeda Castro nos llena de orgullo e inspiración. Estaré conectada al documental. Fraternal abrazo senador”, y recomendó un documental sobre Manuel Cepeda Castro. Esto fue publicado en su cuenta de X, el 3 de noviembre del 2019.

Una tercera intervención en redes incluyó un mensaje que la jueza concluyó con frases de apoyo: “#YoEstoyConIvanCepeda por su inteligencia, coherencia, valentía y constancia. Nadie te callará porque la verdad debe salir a la luz. Es mucho el cariño y la admiración que tengo. Gracias por todo lo que haces por Colombia. Digno hijo de los Compañeros Manuel Cepeda y Yira Castro”, realizada el 4 de octubre del 2019.

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La reacción y disculpa de Abelardo de la Espriella tras la orden judicial

Tras la emisión pública de la sentencia, De la Espriella publicó una disculpa en la que afirmó no haber tenido la intención de ofender. Señaló: “Entiendo que, aunque no haya existido intención de mi parte de ofender y mucho menos de irrespetar, si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas”.

La circulación de la providencia firmada por la jueza del Juzgado 129 Penal Municipal de Bogotá intensificó el debate en redes y puso el foco en la percepción de imparcialidad judicial en decisiones adoptadas en casos mediáticos - crédito captura de pantalla @XiniaNavarro / X

El candidato explicó que los comentarios en Piso 8 ocurrieron dentro de un contexto humorístico y como parte de un juego planteado por los anfitriones, sin ánimo de afectar a la periodista.

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En su mensaje añadió: “Todo ocurrió en un contexto humorístico y como parte del juego que se estaba dando en un programa de humor sobre mis partes íntimas y sobre un supuesto implante de silicona, mencionado por los anfitriones. Yo simplemente seguí esa línea con otra broma, sin malicia ni morbosidad, mamando gallo, como suelo hacerlo, con una foto que está en mis redes sociales. Mis sinceras disculpas, Laura. Lo lamento”.