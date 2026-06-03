Registraduría confirmó reanudación de servicios de registro civil y cédulas en el país tras primera vuelta presidencial

Ciudadanos deben reclamar sus cédulas en la sede de registro donde realizaron el trámite - crédito Registraduría Nacional

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que los servicios de registro civil y cédula de ciudadanía se reanudaron en toda Colombia el miércoles, 3 de junio de 2026.

La entidad señaló que la atención en las sedes se realiza en el horario habitual, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil informa a la ciudadanía que, a partir de hoy miércoles, 3 de junio, se reanuda la prestación de todos los servicios de registro civil e identificación en las sedes a nivel nacional en el horario habitual de atención al público, es decir, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m”, se lee en el comunicado.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que los servicios de registro civil y cédula de ciudadanía se reanudaron en toda Colombia el miércoles, 3 de junio de 2026 - crédito Registraduría

La entidad había dispuesto una suspensión temporal de estos servicios para facilitar la organización de las elecciones presidenciales y vicepresidenciales efectuadas el domingo, 31 de mayo.

Durante ese periodo, la Registraduría aseguró la continuidad del registro civil en municipios donde no existen notarías con función registral y en situaciones excepcionales que exigieron diligencias urgentes.

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La decisión de reactivar los trámites busca restablecer la normalidad en los procesos de identificación y registro civil para la ciudadanía en todo el territorio nacional. Las sedes de la Registraduría volvieron a operar en sus horarios habituales tras la realización de los comicios presidenciales.

El comunicado oficial precisa que, mientras duró la suspensión, se garantizaron las inscripciones urgentes requeridas en municipios sin notaría o bajo circunstancias especiales. La entidad recordó que la medida de suspensión respondió a la necesidad de asegurar el adecuado desarrollo de la jornada electoral reciente.

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“Es de señalar que, en los municipios en los que no existe notaría con función registral y en aquellos casos excepcionales en que se requirió de manera urgente realizar una inscripción en el registro del estado civil, se adelantó el respectivo trámite”, indicó el organismo electoral.

Con este anuncio, la Registraduría Nacional retoma la prestación integral de sus servicios a la población en todas sus sedes del país.

Las sedes de la Registraduría volvieron a operar en sus horarios habituales tras la realización de los comicios presidenciales - crédito Luisa González/REUTERS

Formularios E-14

La Registraduría Nacional del Estado Civil alertó sobre la circulación en redes sociales de formularios E-14 manipulados con inteligencia artificial, los cuales no corresponden a las actas oficiales de las mesas de votación del 31 de mayo de 2026. Según el organismo, esta difusión contribuye a alimentar dudas sobre la transparencia del proceso electoral.

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“Tenemos evidencia de que en redes sociales se están publicando formularios E-14 manipulados y alterados con inteligencia artificial que no corresponden a las verdaderas actas electorales de las mesas de votación del pasado domingo”, señaló el organismo electoral.

La entidad recordó que los avances del proceso electoral han sido expuestos en reuniones técnicas con delegados de partidos políticos, representantes del Gobierno a través del Ministerio del Interior, órganos de control y misiones de observación electoral. Todo esto quedó documentado en actas y videos, garantizando la trazabilidad de las discusiones y acuerdos.

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La Registraduría advierte sobre la presencia de documentos falsos en plataformas digitales y alerta sobre la manipulación digital de los formularios - crédito Registraduría Nacional - crédito Registraduría Nacional

La Registraduría enfatizó que los auditores de las campañas políticas tienen la responsabilidad de analizar y comunicar la información técnica entregada, para evitar interpretaciones erróneas que puedan generar desinformación. “Es deber de los auditores de sistemas de las diferentes campañas políticas interpretar y comunicar de manera rigurosa la información técnica suministrada, con el fin de evitar conclusiones erróneas o interpretaciones imprecisas, como al parecer de manera injustificada y peligrosa se está haciendo”, indicó la Registraduría.

El escrutinio avanzó en todo el país bajo la supervisión de los jueces de la República y con el acompañamiento de los jurados de votación. La Registraduría reportó que las reclamaciones de los testigos electorales fueron mínimas, resultado del compromiso de los jurados y la actuación de los jueces.

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“Es de recordar que fueron mínimas las reclamaciones presentadas en las mesas de votación y en el escrutinio por parte de los testigos electorales de las campañas políticas, dada la manera eficiente y rigurosa como se realizó el proceso de conteo de mesa por parte de los jurados de votación y de escrutinio por parte de los jueces”, aseveró el organismo electoral.

La entidad solicitó a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría mantener la vigilancia en la segunda vuelta, alertando sobre la presencia de documentos falsos y la manipulación digital de formularios.

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