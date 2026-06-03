El mercado de carros nuevos en Colombia subió 48% en los primeros cinco meses de 2026: estas son las marcas más vendidas

El mercado de carros nuevos en Colombia registró 128.783 matrículas entre enero y mayo de 2026, reflejando un crecimiento del 48% anual - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El mercado de carros nuevos en Colombia llegó a 128.783 matrículas entre enero y mayo de 2026, un alza de 48% frente al mismo periodo de 2025, según Andemos con cálculos del Runt y según los informes mensuales de la Andi y Fenalco.

El repunte se apoya en la expansión de los vehículos eléctricos e híbridos y, de mantenerse este ritmo, 2026 podría convertirse en uno de los mejores años para la industria automotriz en la última década, de acuerdo con los gremios.

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El avance también se extendió a las motocicletas: en mayo se matricularon 113.685 motos, un crecimiento de 36,7% frente a las 83.190 del mismo mes de 2025, y el acumulado del año llegó a 612.295 unidades, un 49,8% más que las 408.615 registradas en los primeros cinco meses del año pasado, según Andemos.

Solo en mayo, el mercado de vehículos nuevos sumó 28.180 matrículas, según los reportes citados de la Andi y Fenalco. Esa variación mensual equivale a un crecimiento de 42,8% frente a mayo de 2025.

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Los vehículos eléctricos en Colombia alcanzaron un crecimiento histórico del 217,6% en lo que va de 2026, impulsando el avance del sector automotriz - crédito Annegret Hilse/Reuters

El segmento que más empujó la expansión fue el de nuevas tecnologías. Los vehículos eléctricos registraron 5.001 matrículas en mayo y alcanzaron 19.542 en el acumulado de 2026, con un crecimiento de 217,6% frente a los cinco primeros meses de 2025, según las agremiaciones citadas. En la comparación mensual, ese mismo segmento aumentó 252% frente a mayo de 2025, de acuerdo la Andi y Fenalco.

Los híbridos, por su parte, registraron 8.926 unidades en mayo y 36.164 entre enero y mayo, con una variación de 72,3% frente al mismo periodo del año anterior, según los gremios.

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Tomados en conjunto, los híbridos de todos sus tipos y los eléctricos sumaron 13.937 unidades en mayo y 55.755 en lo corrido de 2026, un 103,3% más que las 27.158 del periodo enero-mayo de 2025, según Andemos con cálculos del Runt. El informe de la Andi y Fenalco también señaló que en abril ese segmento había crecido 129% interanual.

Karol García, directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi, explicó, a La República, que el crecimiento responde a una mejora gradual en la confianza de los consumidores y a una oferta nacional más amplia y diversificada, con nuevos modelos y mayor disponibilidad de tecnologías.

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Al referirse al mercado colombiano, dijo que “Colombia continúa consolidándose como uno de los mercados más dinámicos de la región, especialmente en nuevas tecnologías, por lo que se será clave que podamos garantizar las condiciones económicas del país y el acceso crédito para que el país pueda avanzar en la senda de renovación de su parque automotor”.

Estas fueron las marcas de carros más vendidas en el país

Kia lideró las matrículas de carros nuevos en mayo de 2026, seguida por Toyota, Renault, Tesla y Mazda, aportando el 46,3% de la cuota mensual de mercado - crédito Colprensa

En mayo, las marcas con más matrículas fueron Kia, Toyota, Renault, Tesla y Mazda, según el informe de las agremiaciones.

Registraron 3.421 (Kia) con participación en el mercado del 12,2%, le sigue Toyota con 2.621 (9,3%), Renault con 2.582 (9,2%), Tesla 2.329 (8,3%) y Mazda con y 2.061 unidades vendidas (7,3%), que en conjunto representaron 46,3% del mercado del mes.

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En el acumulado de enero a mayo, Kia, Renault, Toyota, Mazda y Chevrolet concentraron 46,7% de las matrículas. Los mismos gremios reportaron para ese periodo 17.440 unidades para Kia, 13.247 para Renault y 9.852 para Toyota, mientras que otra versión del mismo balance las ubicó en 17.462, 13.267 y 9.861, respectivamente.

Tesla se ubicó como la sexta marca más vendida del año, con 7.735 matrículas nuevas, frente a apenas seis vehículos en el mismo periodo del año anterior. Detrás aparecieron Suzuki con 6.896, Nissan con 5.527, Hyundai con 5.390, BYD con 5.315 y Volkswagen con 5.170.

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El Tesla Model Y fue el carro más vendido tanto en mayo como en el acumulado de 2026, consolidando la expansión de los modelos eléctricos en Colombia - crédito Florence Lo/Reuters

Por modelos, el Tesla Model Y fue el más matriculado tanto en mayo como en el acumulado del año. Entre enero y mayo sumó 6.169 unidades, seguido por Renault Duster con 4.543, Kia K3 con 4.200, Kia Picanto con 4.035 y Mazda CX-30 con 3.690.

Por su parte, la ciudad con mayor crecimiento en registros de vehículos nuevos durante mayo fue Bogotá D.C., con un aumento de 95,6% frente al mismo mes de 2025. Le siguieron Sincelejo con 66,5%, La Paz, en Cesar, con 58,4%, Montería con 49,4% y Medellín, Valle de Aburrá, con 45%.

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En número de matrículas acumuladas, Bogotá D.C., Medellín, Valle de Aburrá, y Cali encabezaron el mercado con 37.281, 23.369 y 10.307 registros respectivamente, seguidas por Funza con 8.937 y Bucaramanga con 4.888, de acuerdo con la Andi y Fenalco. Por departamentos, lideraron Bogotá D.C., Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander y Atlántico, según el mismo reporte.

Por segmentos, los comerciales de pasajeros fueron los que más crecieron en mayo, con un alza de 143,2% frente a mayo de 2025, según la Andi y Fenalco. Después se ubicaron las vans, con 70%, y los vehículos tipo SUV, con 55,4%.

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El segmento de carga también avanzó: vendió 1.102 vehículos en mayo y acumuló 7.171 unidades con corte a mayo, una subida de 69,4%, de acuerdo con la Andi y Fenalco.