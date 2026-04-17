Por qué la tecnología menstrual ahora se enfoca en el movimiento real del cuerpo

La tecnología Smart Protect revoluciona la protección menstrual al combinar ingeniería avanzada y diseño anatómico adaptado al cuerpo femenino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La innovación tecnológica ha transformado también la protección menstrual a través del desarrollo de la tecnología Smart Protect en toallas higiénicas, una idea que pocos podrían imaginarlo al ser un tema que todavía es un tabú en algunas culturas o bien, pocos pensarían que también, para esos momentos de la mujer, se necesita ciencia y desarrollo.

La tecnología Smart Protect mejora la protección durante la menstruación al utilizar un sistema de canales internos y un centro de absorción anatómico que distribuyen el flujo de manera eficaz. Esta arquitectura tridimensional evita derrames, reduce el riesgo de accidentes y proporciona mayor libertad y confianza a quienes la usan.

La red de canales internos y el centro de absorción anatómico aseguran una distribución eficaz del flujo menstrual para evitar fugas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Mariana Upegui, directora de Marketing de Nosotras, la integración entre ingeniería y diseño anatómico ha permitido crear una experiencia que se ajusta a la vida diaria de las mujeres, priorizando la adaptación al cuerpo y la comodidad.

Una motivación clave para esta innovación fue abordar las limitaciones de los productos convencionales, que suelen presentar problemas para adaptarse al movimiento real del cuerpo femenino. “El cuerpo no es una superficie plana ni estática; las mujeres se sientan, se levantan, caminan con rapidez o se cruzan de piernas. En esos momentos pueden ocurrir descargas repentinas”, afirma Upegui. Por esa razón, señala que la preocupación por las fugas es frecuente y afecta la rutina diaria de muchas mujeres.

Tecnología Smart Protect y una arquitectura de fluidos

El sistema funciona a través de un centro que tiene una forma especial para ajustarse de una forma más anatómica al cuerpo y se conecta con una red de canales internos diseñados para gestionar el flujo de manera inteligente.

La directiva subraya la diferencia frente a los productos planos tradicionales: “Mientras en una toalla plana el líquido puede derramarse por la superficie antes de absorberse y genera manchas, la arquitectura de Smart Protect atrapa el flujo en segundos y lo distribuye de inmediato alrededor de la toalla, para tener hasta 0% accidentes”.

Las pruebas de laboratorio ayudan a certificar la rapidez de absorción del centro Instabsorb, que reacciona en milisegundos ante descargas repentinas.

Los canales permiten que en cuanto el flujo toca el centro de la toalla este se reparta inmediatamente por toda la superficie. “Esto es fundamental para momentos de descargas repentinas, como cuando una mujer se levanta tras estar mucho tiempo sentada, estornuda o tose”, agrega Upegui. De este modo, la solución evita los derrames que pueden presentarse con productos convencionales.

Validación y eficacia de la absorción instantánea

La implementación de tecnología fue resultado de procesos rigurosos de investigación y pruebas comparativas en laboratorio. La investigación identificó puntos críticos de fuga cuando el cuerpo no permanece en reposo, lo que llevó a diseñar un centro tridimensional que actúa como primer receptor del flujo. Upegui destaca: “97% de las mujeres que probaron la tecnología afirmaron que la toalla no presenta fugas”.

Además, comparte otros resultados relevantes: “94% de las participantes confirmó que no se siente la toalla al usarla y 72% de las usuarias asoció el diseño con una protección inteligente y superior”.

Normalmente, a las mujeres no se les da un espacio para habalr de las verdaderas necesidades en el periodo menstrual. La tecnología puede ayudar a tener una calidad de vida en esos días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El centro reacciona en milisegundos y simula lo que realmente sucede cuando el cuerpo se mueve”, afirmó.

Comodidad y protección ultradiscreta en la experiencia femenina

El avance de la nueva generación de toallas Smart Protect responde a criterios de bienestar integral, discreción y acompañamiento al movimiento real del cuerpo. Upegui describe tres componentes fundamentales: el sistema anatómico CURV, que se adapta a las curvas, el centro de absorción Instabsorb en 3D y la red de canales internos que distribuye eficientemente el líquido.

Al incorporar tecnologías inteligentes y materiales anatómicos, se redefine el concepto de protección durante la menstruación.