Sergio Fajardo lanzó pullas a Petro por llegada de Daniel Quintero a la Superintendencia de Salud: “Traen al sepulturero”

Sergio Fajardo advirtió que el Gobierno Petro podrá completar la destrucción del sistema de salud con la llegada de Daniel Quintero - crédito Presidencia de Colombia/Colprensa

La eventual designación de Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud de Colombia generó diferentes reacciones en los sectores sociales y políticos del país.

Aunque varios manifestaron su respeto a la decisión, otros han mostrado su profundo rechazo a la llegada del exalcalde de Medellín, a falta de cuatro meses para que culmine el periodo presidencial de Gustavo Petro.

El turno fue para el candidato presidencial Sergio Fajardo que, por medio de una publicación en su cuenta de X, sostuvo que, de oficializarse la presencia de Quintero en la entidad nacional, sería la forma en que, según él, se complete la destrucción del sistema de salud en el país sudamericano.

“El sistema de salud está siendo destruido de forma dirigida, acelerada y sistemática por el Gobierno de Gustavo Petro. Y ahora traen al sepulturero para rematarlo en 4 meses”, escribió el aspirante en las redes sociales.

Del mismo modo, el exgobernador de Antioquia calificó a Daniel Quintero como una “bomba atómica” y advirtió que las dificultades que afronta el sistema en Colombia se ahondarán más con la presencia del exalcalde de Medellín en el Gobierno.

“La bomba Daniel Quintero es atómica: corrupción en su máxima expresión, desconocimiento total del cargo y resentimiento demoledor. ¿Quién pagará la cuenta de la destrucción? Los más necesitados de Colombia. Necesitamos un CAMBIO. SERIO. SEGURO”, mencionó.