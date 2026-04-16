Consejo Nacional Electoral advirtió irregularidades en encuestas presidenciales: podrían ser sancionados

A poco más de 40 días de las elecciones presidenciales en Colombia, el CNE intensifica la vigilancia sobre la divulgación de estudios electorales - crédito Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia encendió las alarmas sobre la publicación de encuestas electorales que no cumplen con los requisitos legales y metodológicos establecidos para el actual proceso presidencial.

En un comunicado, el órgano electoral resaltó que varios estudios de opinión divulgados recientemente estarían infringiendo lo estipulado en la Ley 2494 de 2025 (Ley de Encuestas) y la Resolución Sala Plena 1197 de 2026 del CNE.

En su análisis, la entidad recalcó que algunos de los sondeos presentan deficiencias metodológicas que, para ellos, ponen en riesgo la transparencia del proceso democrático y pueden distorsionar la información disponible para la ciudadanía.

El CNE señala que las sanciones por publicar encuestas electorales irregulares pueden ir desde multas hasta la cancelación de la habilitación para operar - crédito CNE

“Las deficiencias identificadas por el CNE se concentran en aspectos esenciales como el diseño muestral, la cobertura del universo electoral, la validez de las inferencias estadísticas y el uso inadecuado de técnicas de ajuste. Estas falencias comprometen la representatividad y la capacidad de generalización de los resultados, elementos indispensables para que un estudio pueda ser considerado una encuesta electoral válida”, explicó el CNE en el comunicado.

Irregularidades detectadas

Así mismo, señalaron que prácticas como encuestas en redes sociales, formularios abiertos, votaciones digitales voluntarias, paneles en línea no probabilísticos o mecanismos de reclutamiento digital sin control metodológico, equivalen a sondeos, cuya difusión está prohibida en Colombia.

“Presentarlos como encuestas no solo induce a error, sino que vulnera la normativa vigente”, añadió.

El CNE prohíbe la difusión de sondeos presentados como encuestas y recuerda que su divulgación incurre en infracción a la ley electoral - crédito CNE

En cuanto a la metodología telefónica, el Consejo aclaró que su validez depende de que el marco muestral represente efectivamente a toda la población habilitada para votar.

Sin embargo, insistió en que estas encuestas están sujetas a limitaciones de cobertura y tasas de respuesta, por lo que deben demostrar de manera rigurosa su representatividad.

Sanciones y advertencias

Dentro de las sanciones establecidas para quienes infrinjan las normativas, el CNE destacó que, de persistir el incumplimiento en la materia, se pueden imponer multas, suspensión temporal del registro e incluso la cancelación de la habilitación para operar, conforme a la normativa mencionada.

“La Corporación no busca sancionar por sancionar, sino proteger la integridad de la información electoral. No obstante, frente a incumplimientos verificados, actuará con la firmeza que exige la Ley”, mencionaron.

El CNE exige a medios de comunicación y encuestadoras el cumplimiento estricto de normativas técnicas y transparencia en publicaciones de intención de voto - crédito Luisa González/REUTERS

En su advertencia, el CNE hizo un llamado directo a los medios de comunicación, recordando su obligación de abstenerse de difundir “estudios sin sustento metodológico verificable o que no provengan de firmas debidamente registradas, así como de publicar sondeos de intención de voto”.

El órgano subrayó que la divulgación de información sin respaldo científico puede desinformar al electorado, causar un impacto negativo sobre la equidad del proceso democrático y conllevar sanciones específicas.

La autoridad electoral solicitó también a las empresas encuestadoras que observen estrictamente las obligaciones técnicas, de transparencia y auditoría. De acuerdo con el CNE, “el cumplimiento de estas obligaciones es una condición esencial para garantizar la confianza pública en sus resultados”.

Por último, el Consejo Nacional Electoral aclaró que su propósito no es sancionar de manera arbitraria, sino proteger la calidad y confiabilidad de la información electoral disponible para la ciudadanía.

“Es una obligación legal y una condición indispensable para garantizar la transparencia electoral, la equidad en la competencia política, y la confianza en las instituciones democráticas”, puntualizaron.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran carrera a la Presidencia tras las elecciones del 8 de marzo, según Atlas-Intel - crédito AP - REUTERS

La alerta del Consejo Nacional Electoral se produce cuando faltan poco más de 40 días para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. En la contienda participan 13 candidatos, entre quienes se destacan Iván Cepeda (Pacto Histórico), Abelardo de la Espriella (Salvación Nacional y Firmes por la Patria) y Paloma Valencia (Centro Democrático), quienes han encabezado los recientes estudios de intención de voto.

El último sondeo revelado en Colombia fue el presentado por la firma Atlas Intel para Semana, conocido el 9 de abril de 2026, en la que el aspirante del Pacto Histórico lidera la intención de voto con casi el 37,8% de apoyos en primera vuelta, aunque quedaría rezagado en una definición frente a Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia, que le sacarían ventajas de nueve y siete puntos porcentuales, respectivamente.