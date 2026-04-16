Qué es el Kefir y para qué sirve la bebida que se ha puesto de moda en los últimos meses

Kéfir: qué es, para qué sirve y por qué esta bebida fermentada se volvió tendencia - crédito VisualesIA

En medio del auge de la alimentación saludable, una bebida ancestral ha comenzado a ganar protagonismo en las cocinas y rutinas diarias: el kéfir.

Este fermento, de sabor ácido y ligeramente burbujeante, se ha convertido en una opción cada vez más popular entre quienes buscan mejorar su digestión y fortalecer su bienestar general a través de la alimentación.

Aunque para muchos es una novedad, lo cierto es que el kéfir tiene una historia milenaria porque su origen se remonta a la región del Cáucaso, entre el mar Negro y el mar Caspio, donde era consumido mucho antes del año 2000 a. C. Su nombre, además, está asociado a la idea de “bienestar”, lo que da pistas sobre el papel que ha desempeñado tradicionalmente en la salud.

Pero, ¿qué es exactamente el kéfir? Se trata de una bebida que puede elaborarse a partir de leche o de agua azucarada, fermentada con unos nódulos conocidos como “granos de kéfir”. Estos contienen una combinación de bacterias y levaduras que, durante el proceso de fermentación, transforman los azúcares en compuestos más simples.

El kéfir gana presencia en la alimentación saludable - crédito Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SIAP

Según explica la médica Rosa Margarita Campo en información recogida por El Espectador, “el kéfir es una bebida que se obtiene al fermentar leche o agua con nódulos o granos del mismo, que son una comunidad de bacterias y levaduras. Durante la fermentación, estos microorganismos transforman los azúcares, como la lactosa, en compuestos como ácido láctico y otros metabolitos, lo que hace que el alimento sea más digerible y funcional”.

Esta característica lo diferencia de otros productos fermentados como el yogur porque, mientras este último se produce únicamente mediante bacterias específicas, el kéfir combina bacterias y levaduras, lo que le otorga una mayor diversidad microbiana y un impacto más amplio sobre la microbiota intestinal.

Precisamente, uno de los principales beneficios de esta bebida está relacionado con el sistema digestivo, ya que al ser rica en probióticos, ayuda a equilibrar la microbiota intestinal, es decir, el conjunto de microorganismos que habitan en el intestino y que cumplen funciones esenciales en la digestión, la absorción de nutrientes y la regulación de procesos inflamatorios.

“En el intestino se encuentra un tejido linfoide con gran cantidad de células del sistema inmunológico, que están en contacto directo con los alimentos que consumimos y con nuestra microbiota. Por ello, el kéfir no aumenta las defensas de forma directa, sino que regula el entorno intestinal donde el sistema inmunológico se entrena y funciona correctamente”, indicó la especialista.

Una bebida ancestral impulsa nuevas tendencias en bienestar digestivo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Además, su consumo regular puede contribuir a aliviar molestias digestivas como la inflamación abdominal o el estreñimiento, especialmente cuando estas están asociadas a desequilibrios en la flora intestinal.

Otro aspecto clave es su versatilidad, pues el kéfir puede incorporarse fácilmente a la dieta diaria: se puede consumir solo, mezclado con frutas, en batidos, como base para salsas o incluso en preparaciones más elaboradas y en la cocina contemporánea, incluso ha ganado espacio en recetas innovadoras gracias a su perfil ácido y su textura cremosa.

La microbióloga Virginia Roa Angulo destacó, según el medio mencionado, que factores como el tipo de preparación influyen en sus propiedades.

“El tiempo de fermentación regula la dinámica microbiana: a mayor duración, aumenta la acidez, la complejidad metabólica y se modifican las proporciones entre microorganismos”, explicó Roa.